DFB-Pokal Halbfinale: Vietens Traum vom Pokalfinale mit Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf, 08.02.2024: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Während die Fans von Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen voller Vorfreude den bekannten Schlachtruf skandierten, der die eigene Mannschaft bis zum Einzug ins DFB-Pokalfinale am 25. Mai 2024 anfeuert, muss das wegen Starkregens und desaströsen Platzverhältnissen abgesagte Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach neu angesetzt werden. Für Wolfgang Vieten, Geschäftsführer von Vietentours, war der Einzug der Fortunen ins Halbfinale ein ganz besonderes Erlebnis – als enthusiastischer Fan, langjähriges Mitglied und Ex-Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf hofft er, wie kaum ein anderer, auf eine Endspielteilnahme seiner Fortunen, – denn der Sportreiseveranstalter Vietentours macht mit seinen Fanreisen alljährlich das Pokalendspiel in Berlin zu einem exklusiven Event für seine Gäste – 2024 sind es genau 20 Jahren, in denen Petra und Wolfgang Vieten mit ihrem Team begeisterte Fußballfans nach Berlin begleiten, und jedes Mal sind sie fasziniert, wenn sich das Olympiastadion in einen Hexenkessel verwandelt.

Wolfgang Vietens Traum vom Pokalfinale

Fortuna Düsseldorf setzte sich in einem dramatischen Spiel nach Elfmeterschießen mit 4:3 (2:2; 1:1) gegen den FC St. Pauli durch. „Ich war schon bei 887 Fußballspielen live dabei“, sagt der Hobby-Statistiker Vieten, „aber selten war ich so aufgeregt und angespannt wie im Viertelfinalspiel gegen St. Pauli. Erst gehen wir in Führung, dann der Ausgleich und die Verlängerung. Durch ein Tor von Tanaka sind wir wieder auf der Siegerstraße, kassieren aber den erneuten Ausgleich von Union in der 121. Minute. Ein irrer Fight, – und wir mussten ins Elfmeterschießen. Florian Kastenmeier hält dann drei Elfmeter, und dass Christos Tzolis mit einem frechen Panenka-Elfer das Halbfinale klarmacht – einfach nur fantastisch.“ Wolfgang Vieten freute sich nach dem furiosen Sieg seiner Fortunen am Millerntor gleich doppelt: „Als Sportreiseveranstalter ist das DFB-Pokalfinale, wie gesagt, fester Bestandteil unseres Sportreiseprogramms. Meine Frau Petra und ich begleiten unsere Gäste immer auf den Fanreisen nach Berlin. Petra moderiert als Schauspielerin („Lindenstraße“) und ehemalige Fernsehmoderatorin ganz professionell unsere Events. Sollten die Fortunen das Ticket zum Pokalfinale lösen, würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen.“ An die Saison 1979/1980, als die Fortuna den DFB-Pokal verteidigen konnte, möchte er noch nicht denken. „Erstmal kommt das Halbfinale – wenn es Leverkusen wird, müssen wir wirklich über uns hinauswachsen.“ Die Auslosung für das Halbfinale des DFB-Pokals findet am Samstag, dem 10.02.2024 im „aktuellen sportstudio“ (ZDF) ab 23:00 Uhr statt. Dabei wird es für die Partie Saarbrücken vs. Gladbach ein Doppellos geben, da das Wiederholungsspiel nicht vor der Auslosung stattfinden kann.

Exklusive Fußballreise zum Pokalfinale – jetzt Tickets sichern.

Die diesjährige VIP-Fanreise beinhaltet neben den DFB-Pokalfinale Tickets, zwei Übernachtungen (24. bis 26. Mai 2024) im 4-Sterne-Hotel BERLIN, BERLIN und den Eintritt zur legendären Pokalparty; dort treffen sich Fußballprominenz, wie Holger Fach, Ede Geyer, Reiner Calmund und Vietentours-Gäste am Vorabend bei Livemusik der Big Maggas, Büfett und Getränken, und stimmen sich auf das Pokalfinale am Samstag ein. Abgerundet wird die Fanreise durch ein Kulturprogramm und Sightseeing. Das Motto der diesjährigen Stadttour: „Berlin der 20er-Jahre“. Wer eines der größten deutschen Fußball-Events live erleben möchte, der sichert sich besser schon jetzt seine Tickets zum DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin. Die Anzahl der verfügbaren Eintrittskarten und VIP-Reise-Pakete sind begrenzt und nach dem Halbfinale meist ausverkauft. Direkt buchen kann man das Event unter: DFB Pokalfinale 2024 Tickets & Reisen

DFB-Pokalfinale 2024 mit Infotreffen WM 2026 – Mexiko, Kanada und USA

Die Reise zum Pokalendspiel ist zudem eine Gelegenheit, sich über die Vietentours-WM-Reisen 2026 zu informieren. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird das nächste Mal in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Wer sich seine Tickets für das DFB-Pokalfinale sichert, kann sich frühzeitig vor Ort für die Reisen zur Fußball-WM 2026 vormerken lassen. 38 Jahre USA-Reisen & Fußballreisen zu allen WMs und EMs – damit ist Vietentours der erfahrenste Veranstalter in diesem Bereich – bekannt für seine professionelle Organisation und bei den Gästen beliebt wegen der familiären Atmosphäre, in der die Reisen stattfinden.

