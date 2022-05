DGZfP-Jahrestagung in Kassel vom 23. – 25. Mai 2022

Die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) lädt vom 23. – 25. Mai zur DGZfP-Jahrestagung in das Kongress Palais nach Kassel ein. Rund 450 Teilnehmer*innen und Gäste werden zur Jahrestagung erwartet.

Im Rahmen der festlichen Eröffnungsveranstaltung am Montag, 23. Mai ab 9 Uhr, werden Auszeichnungen an Wissenschaftler*innen und Anwender*innen für innovative Arbeiten auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung verliehen. Den Festvortrag “Die Zukunft liegt in Ihrer Hand – Aufbruch in ein neues Zeitalter” hält der renommierte Zukunftsforscher und Key-Note-Speaker Dr. Jörg Wallner. Zudem wird Ilona Friedrich, Bürgermeisterin und Stadträtin für Bürgerangelegenheiten und Soziales der Stadt Kassel, ein Grußwort an das Publikum richten. Im Anschluss beginnen die Fachvorträge zu allen Themenfeldern der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, die an den drei Veranstaltungstagen in parallelen Sitzungen stattfinden.

Podiumsdiskussion: Nachwuchsgewinnung in der Zerstörungsfreien Prüfung – Ideen und Wege

Als Programmhighlight wird es auf dieser Jahrestagung eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachwuchsgewinnung in der Zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) geben. Wie können die Unternehmen und Einrichtungen der ZfP-Welt dem “War for Talents” begegnen? Was muss die Branche tun, um das Interesse des Nachwuchses an diesem speziellen Thema zu wecken? Diese und weitere Fragen diskutiert Moderatorin Manuela Stamm am 24. Mai ab 13 Uhr mit fünf Expert*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Ausführliche Informationen zum Tagungsprogramm finden Sie auf der Website: https://jahrestagung.dgzfp.de/

Die DGZfP setzt sich als älteste ZfP-Gesellschaft der Welt (gegründet 1933) für die Förderung und Entwicklung der Zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) ein, die in allen wichtigen Industriezweigen ein unverzichtbares Instrument für Qualitätskontrolle und -sicherung ist. Durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung von Prüfpersonal arbeitet die DGZfP am Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland mit.

www.dgzfp.de

Kontakt

DGZfP

Julia Willich

Max-Planck-Str. 6

12489 Berlin

03067807106

wl@dgzfp.de

http://www.dgzfp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.