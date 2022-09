Die All Service Gebäudedienste GmbH ist „Arbeitgeber der Zukunft“. Die Auszeichnung wurde dem geschäfsführenden Gesellschafter, Herrn Oliver Munzel verliehen.

Das seit 1958 bestehende Unternehmen All Service Gebäudedienste GmbH steht mitsamt den Mitarbeiter:innen für Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung. Diese und die ethisch moralischen Werte sind fundamental für den Unternehmenserfolg und für die Zufriedenheit ihrer Kunden:innen und Mitarbeiter:innen.

Mit der Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“, verliehen vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wurde die All Service Gebäudedienste GmbH für ihre unternehmerische Tätigkeit gewertschätzt. Die Auszeichnung erhielt der geschäftsführende Gesellschafter, Herr Oliver Munzel, im Rahmen der Digital X in Köln persönlich von Frau Brigitte Zypries.

„Der Motor für Wachstum sind stets unsere wertvollen Mitarbeiter:innen. Dank unseres ehrlichen, respektvollen, familiären und vertrauensvollen Miteinanders entstanden langjährige Bindungen im Innen- und Außenverhältnis. Durch diese Kontinuität behalten wir wertvolles Wissen im Unternehmen, welches wir erfolgreich bei unseren Kunden einsetzen können“, so der geschäftsführende Gesellschafter, Herr Oliver Munzel.

Die Auszeichnung als „Arbeitgeber der Zukunft“ bestätigt diesen Weg und macht Mut, dieses langjährige Engagement weiter fortzusetzen.

Das Unternehmen All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement:

All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement – mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und gegründet 1958- ist eine der führenden mittelständischen bundesweit tätigen Unternehmensgruppen im Bereich Gebäudemanagement. Der Erfolg der Unternehmensgruppe stützt sich auf sechs Pfeiler: All Service Gebäudedienste GmbH, All Service Sicherheitsdienste GmbH, All Service Personaldienstleistungs-GmbH, All Service Garten- und Landschaftspflege GmbH, All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement GmbH, Ausbildungszentrum All Service Sicherheitsdienste GmbH. 2021 waren 5.000 Mitarbeiter bei der All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement beschäftigt. Gemeinsam erwirtschafteten sie einen Umsatz von mehr als 115 Millionen Euro.

