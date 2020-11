Die beste Weihnachtsüberraschung: Sicherheit ist ein dauerhaftes Geschenk

Tresore schützen Wertsachen und wichtige persönliche Dokumente

Sicherheit ist ein wertvolles Gut – und damit ein Geschenk, das bei den Liebsten garantiert gut ankommt. Jeder, der echten Schmuck, kostspielige Uhren, eine Münzsammlung oder ideelle Werte zu Hause aufbewahrt, freut sich über einen hochwertigen Wertschutzschrank als Präsent. Qualitätstresore schützen den Inhalt sicher vor Einbruch und sind – je nach Ausstattung – auch feuersicher. Damit ist der Tresor ein Geschenk für die Ewigkeit – und das nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu vielen weiteren festlichen Anlässen. Anbieter wie Hartmann Tresore bieten Modelle in zahlreichen Größen und Ausführungen, passend zu den unterschiedlichen Bedürfnissen. Alle Wertschutzschränke verfügen über die notwendigen Zertifizierungen, für Sicherheit, auf die dauerhafter Verlass ist.

Ganz egal ob wertvoller Schmuck, die private Uhrensammlung oder einfach besondere Erinnerungsstücke aus der Familie, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Jeder hat etwas, was er dauerhaft schützen und bewahren will. Wer Wertgegenstände ständig griffbereit haben möchte, um sie immer wieder nutzen oder bewundern zu können, für den ist ein Tresor im eigenen Haushalt genau das Richtige. Hochwertige und zertifizierte Wertschutzschränke sichern den Inhalt nicht nur vor Diebstahl, sondern beispielsweise auch vor Feuergefahren. Damit ist ein Tresor ein wertvolles und einmaliges Präsent – das dem Beschenkten auf Dauer mehr Sicherheit beschert.

Den passenden Tresor finden

Tresore gibt es in zahlreichen Ausführungen und Größen. Für Uhrensammler sind Varianten mit Uhrenbewegern im Programm, um die mechanischen Zeitmesser regelmäßig zu bewegen. Schmuck wiederum will anders aufbewahrt werden als Münzen oder wichtige Unterlagen. Anbieter wie Hartmann Tresore bieten daher, für alle Ansprüche, eine große Vielfalt an Modellen. Ob man einen Tresor an seine Liebsten verschenkt oder wenn man sich selbst beschenken möchte: Ein Tresor ist ein Geschenk fürs Leben.

Tresore müssen auch nicht im Keller verschwinden. Es gibt sie mit attraktiven Oberflächen, die sich optisch passend in den Wohnbereich einfügen. Die Bandbreite reicht vom kleinen

Möbeltresor bis zum Hochglanzschrank mit individuell gefertigter Innenausstattung. Als Geschenk eignen sich Tresore nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu vielen anderen Anlässen – zur Hochzeit ebenso wie zum Einzug ins neugebaute Eigenheim oder zum Beispiel zu einem runden Jubiläum.

Auf zertifizierte Qualität achten

Empfehlenswert ist es, unabhängig von der Größe und der optischen Ausführung, auf zertifizierte Qualität zu achten. Nur so sind Wertsachen auf Dauer sicher aufbewahrt. Hochwertige Tresore sollten die Norm EN 1143-1 erfüllen, zu erkennen ist dies an Prüfplaketten zum Beispiel der VdS Schadenverhütung oder des ECB-S. Bei vermeintlich

preisgünstigen Tresore sind diese Voraussetzungen oft nicht gegeben. Unter www.hartmann-tresore.de finden sich ausführliche Informationen und Tipps rund um den Tresorkauf – für Sicherheit, auf die dauerhafter Verlass ist.

Hartmann Tresore gehört zu den führenden Anbietern von Tresoren in Europa und ist mit mehreren Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten vertreten. Zum Produktprogramm gehören nach Euro-Norm geprüfte und zertifizierte Tresore in allen Größen und Sicherheitsstufen, wie Einbruch- und feuersichere Tresore,

Dokumenten- und Datensicherungsschränke

Möbel- und Wandtresore,

Schlüsseltresore und Schlüsselmanagement-Systeme,

Einwurf- und Deposittresore,

Wertraumtüren und Wertschutzräume,

Waffenschränke.

Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, z. B. für Handel, Industrie, Hotellerie und Gastronomie, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die Automobilbranche sowie für Filialisten aus unterschiedlichen Bereichen.

Das Unternehmen wurde vor mehr als 150 Jahren ursprünglich als Schmiede und Stellmacherei gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore. Die Hartmann Tresore befindet sich noch heute in Familienbesitz. Die Arbeitsabläufe und -prozesse des Unternehmens sind nach der DIN EN ISO 9001 von der VdS GmbH zertifiziert.

