Die besten Wohnungen auf Palm Jumeirah, Dubai

Palm Jumeirah ist eine ikonische, palmenförmige künstliche Insel im Persischen Golf, 300 Meter vor der Küste Dubais. Ihre Fläche beträgt 61354289 m². Die Insel ist durch eine Brücke mit dem Festland verbunden und besteht aus einem Stamm, 16 Zweigen und einem 11 km langen “Halbmond”, der die Krone umgibt. Mit dem Bau von Palm Jumeirah wurde 2001 begonnen, und Ende 2006 wurden hier die ersten Gebäude errichtet.

Heute beherbergt die Insel elitäre Fünf-Sterne-Hotels und private Luxusimmobilien. Der Hauptvorteil von Immobilien auf Palm Jumeirah ist ihre einzigartige Lage. Das Gebiet mit den saubersten Stränden, das von allen Seiten von Wasser umgeben ist, bietet den Bewohnern Abgeschiedenheit, Privatsphäre und Ruhe, die in den überfüllten und lauten Gebieten der Metropole einfach unmöglich sind. Gleichzeitig erreichen Sie Downtown Dubai mit seinen Attraktionen (Burj Khalifa, singende Fontänen, Dubai Opera), großen Einkaufs- und Geschäftszentren in nur 20 Minuten. Die Fahrt zum internationalen Flughafen von Dubai dauert etwa die gleiche Zeit.

Es überrascht nicht, dass die Kosten für den Kauf und die Anmietung von Wohnungen auf der Insel höher sind als in anderen Gegenden von Dubai. Der Preis wird nicht nur durch die Lage, sondern auch durch die Qualität der Wohnungen bestimmt, und die Immobilien auf Palm Jumeirah sind von hoher Qualität. So gibt es zum Beispiel eine luxuriöse Villenkollektion XXII Carat mit den teuersten Bädern der Welt, die aus einem einzigen Stück Bergkristall gefertigt sind.

Selbst bei hohen Preisen sind Immobilien auf Palm Jumeirah immer gefragt. Die Insel gehört nach wie vor zu den besten Bezirken Dubais, um eine Immobilie zu kaufen.

Residenzen mit Hotelservice

Die meisten Wohnkomplexe auf der Insel sind mit bekannten Fünf-Sterne-Hotels kombiniert. So wohnen die Bewohner in ihren eigenen Wohnungen, können aber gleichzeitig alle Annehmlichkeiten und Dienstleistungen nutzen, die Elite-Hotels ihren Gästen bieten. Zu den Annehmlichkeiten gehören der Zugang zu Privatstränden und Privatpools, Concierge- und Zimmerservice, Fitnessstudios, Spas, Cafes und Restaurants.

W Residences Dubai

Die W Residences, die vollständig von der Marke W Hotel betreut werden, umfassen 104 luxuriöse Apartments mit 2 bis 5 Schlafzimmern sowie mehrere Penthäuser.

Der Komplex ist in acht verschiedene Abschnitte, sogenannte Villen, unterteilt. Jede Wohnung ist modern eingerichtet und verfügt über voll ausgestattete Küchen und intelligente Haushaltsgeräte. Die Böden in Bad und Küche sind aus Naturstein.

Den Bewohnern der Anlage wird eine Mitgliedschaft im geschlossenen Club 104 gewährt, der Zugang zu einem hochmodernen Fitnessstudio, Sportplätzen im Innen- und Außenbereich und einer Bar bietet.

Zu den weiteren Annehmlichkeiten für die Bewohner gehören ein Grillplatz, ein Kinderspielplatz, Swimmingpools, Concierge-Service, Tennisplätze, Restaurants und Bars.

Anantara Residences

Das Anantara Palm Resort ist ein Elite-Resort der weltberühmten thailändischen Hotelkette Anantara, in dem Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments und 14 Luxus-Penthäuser zum Verkauf stehen.

Alle Einheiten sind voll möbliert und mit hochwertigen Geräten und dem Opus Smart Home System ausgestattet.

Den Bewohnern wird ein À-la-carte-Service angeboten, d. h. sie können aus der Liste der verfügbaren Dienstleistungen nur die auswählen, die sie gerade benötigen.

Zum Beispiel Hausreinigung, Babysitting oder Concierge-Service.

Balqis Residence

Als Teil des multifunktionalen Komplexes Kingdom of Sheba bringt die Balqis Residence einen einzigartigen Stil nach Palm Jumeirah, der die traditionelle jemenitische Architektur mit modernen Gebäudetrends verbindet. Das Projekt umfasst Wohnungen mit 2 bis 3 Schlafzimmern, Penthäuser, Stadthäuser und Villen, deren Inneneinrichtung in warmen Farben gehalten ist, die die Farbpalette der Wüste widerspiegeln.

Im Königreich von Saba wird auch ein Luxushotel der legendären Fairmont-Kette entstehen. Die Marke gibt es seit 1907, als das erste Luxushotel dieses Namens in San Francisco eröffnet wurde. Inzwischen gibt es Fairmont-Hotels auf der ganzen Welt.

Eine Reihe historischer Ereignisse sind mit ihnen verbunden: Im Fairmont San Francisco unterzeichneten 1945 Vertreter von 50 Ländern die UN-Charta, und im Fairmont The Queen Elizabeth veranstalteten John Lennon und Yoko Ono 1969 die Aktion “Bed-in for Peace”. Die Marke Fairmont bietet ihren Gästen einen tadellosen Service und eine hervorragende Infrastruktur: Eliterestaurants, Fitnessstudios, Spa-Center, Kinderclubs und Wasserparks.

Die Bewohner der Balqis Residence haben bereits Zugang zu einem Privatstrand, Spa- und Fitnesszentren, Restaurants, Cafes sowie Spielplätzen für Kinder und Erwachsene.

Dream Palm Residence

Dream Palm Residence ist ein Wohnblock des Rixos Hotels mit 2- und 3-Schlafzimmer-Apartments, 4-Schlafzimmer-Penthouses und 5-Schlafzimmer-Stadthäusern.

Alle Wohnungen verfügen über Holzböden, Marmorbäder und Miele-Geräte in den Küchen.

Die Penthäuser verfügen über Gärten mit Whirlpool, während die Stadthäuser größere Gärten und private Pools haben.

Der Name des Projekts spricht für sich selbst, denn Dream Palm umfasst einen Beach Club, ein Fitnessstudio, einen Concierge-Service und einen Privatstrand für die Bewohner.

Kempinski Resort & Residences

Die Kempinski Residences, die zur Kempinski-Hotelkette gehören, zeichnen sich durch eine klassische europäische Architektur aus, die sich stark am palladianischen Stil orientiert und kunstvolle Kuppeln aufweist.

Die Kollektion umfasst Apartments mit 2-4 Schlafzimmern sowie eine begrenzte Anzahl von Penthäusern und Luxusvillen.

Die Innenräume der Häuser sind in raffinierten dunkelroten und edlen Blautönen mit goldenen Akzenten gehalten, und jedes Designelement vermittelt ein Gefühl von Luxus und Erhabenheit.

Die Bewohner haben Zugang zu allen wichtigen Dienstleistungen des Hotels und können auch den herrlichen Privatstrand nutzen.

The Royal Atlantis Residences

Nach ihrer Fertigstellung werden die Royal Atlantis Residences die Landschaft der Palm Jumeirah für immer verändern.

Das Royal Atlantis ist doppelt so hoch wie das beeindruckende Atlantis Resort und zeichnet sich durch ein besonderes architektonisches Design aus: riesige leere Räume, die riesigen, begehbaren Fenstern ähneln.

Die Wohnungen selbst umfassen Optionen wie den Sky Court mit einer erhöhten Terrasse und privaten Gärten, Garden Suites, die sich über zwei Etagen mit zwei Gärten erstrecken, und Duplex-Penthouses mit Dachterrassen, die einen Blick auf die Insel und das Meer bieten.

Den Bewohnern wird eine lange Liste von Annehmlichkeiten geboten: Pools auf jeder Etage, Concierge-, Babysitter- und Zimmerservice, erstklassige Restaurants, ein Fitnessclub, eine Bibliothek und ein Spa-Center.

Die Bewohner werden auch Zugang zum Atlantis Hotel und dessen Dienstleistungen haben. Der Bauträger hat noch keine Angaben zu den Kosten für die Wohnungen gemacht.

Taj Grandeur Residences

The8 ist ein moderner Wohnkomplex im Miami-Stil mit klaren Linien und einem von Weiß dominierten Design. Das Gebäude hat 8 Etagen mit Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Penthäusern und Stadthäusern mit 3 Zimmern.

In jeder Wohnung gibt es Panoramafenster und verschiedene Accessoires, Möbel des Modehauses Kenzo Maison sowie eine Verkleidung aus Marmor, Travertin und hochwertigen europäischen Materialien. Die Stadthäuser verfügen über eigene Pools.

Das Delano-Hotel wird Teil des Projekts sein und den Bewohnern die für die Marke üblichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bieten: ein Spa, ein Fitnesscenter, Swimmingpools, Restaurants, Infrastruktur für Kinder und einen Concierge-Service.

Unabhängige Residenzen

Auf Palm Jumeirah zeichnen sich auch die Nicht-Hotel-Resorts durch Stil, originelles Design und erstklassige Annehmlichkeiten aus.

Muraba Residences

Muraba ist eine exklusive, geschlossene Wohnanlage mit nur 46 Wohnungen und 4 Penthäusern. Sie wurde vom preisgekrönten Büro RQR Arquitectes entworfen.

Die Wohnungen zeichnen sich durch eine hochmoderne Ästhetik und ein minimalistisches Design aus, um den Raum zu maximieren. Obwohl dieser Apartmentkomplex keine Hoteldienstleistungen bietet, hat er dank des gläsernen Fitnessraums und des spa-ähnlichen Pools das Gefühl eines Luxusresorts.

Das Besondere an den Muraba Residences ist, dass jede Wohnung über zwei geräumige Balkone verfügt, von denen einer nach Osten und der andere nach Westen ausgerichtet ist, so dass die Bewohner den Sonnenaufgang am Morgen und den Sonnenuntergang am Ende des Tages genießen können.

Jede Wohneinheit bietet einen unglaublichen Blick auf das blaue Wasser des Arabischen Golfs und die atemberaubende Skyline von Dubai.

Auf einer abgelegenen Insel mit weißen Stränden und luxuriösen Resorteinrichtungen gelegen, nur 20 Minuten vom Zentrum Dubais entfernt, sind Immobilien auf Palm Jumeirah nicht nur bei Käufern, sondern auch bei Mietern sehr gefragt. Besonders beliebt sind Tagesmieten. Anfang 2020 lag die durchschnittliche Kapitalrendite für Immobilien auf der Insel bei 6 %. Bis heute liegt die Rendite für Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen bei 5,4 %, während die Rendite für 2-Zimmer-Wohnungen 6,1 % beträgt.

