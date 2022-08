Elektro Hartmann mit neuem Projekt in der Hamburger HafenCity

Die ELEKTRO HARTMANN Anlagen- und Service GmbH hat soeben auf ihren Social Media Accounts bekannt gegeben, dass sie derzeit an einem neuem Projekt in der Hamburger HafenCity arbeiten.

Im Elbbrückenquartier in der Hamburger HafenCity entsteht das EDGE HafenCity.

Das energieoptimierte Gebäude wird erneuerbare Energiequellen und Photovoltaik nutzen.

Die Elektro Hartmann GmbH hilft dabei dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Weiterhin soll im Gebäude eine smarte Gebäudetechnologie implementiert werden, welche eine Vielzahl effizienter digitaler Lösungen nutzt, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und das Wohlbefinden der Nutzer zu maximieren.

Nach der Fertigstellung wird das EDGE HafenCity zudem eines der nachhaltigsten und modernsten Gebäude in Hamburg sein.

EDGE Technologies ist der führende Spezialist für eine neue Generation hochgradig innovativer und in besonderem Maße zukunftsfähiger Büroimmobilien.

Das Gebäude besteht aus einem siebengeschossigen Sockelbau und einem 15-geschössigen Turm an der südwestlichen Ecke.

Im Zentrum dieses Ansatzes stehen der Nutzer und sein Wohlergehen. Dafür teilen sich die insgesamt mehr als 30.000 Quadratmeter in einen smarten Mix aus Büroflächen, flexiblen Arbeitsplätzen, Studios und Konferenzbereichen sowie Gastro- und Freizeitarealen. Ziel ist es, den modernen Arbeitsplatz neu zu erfinden – als Treiber für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Innovation.

ELEKTRO HARTMANN Anlagen- und Service GmbH bietet fachkundige Installation, Wartung und Service für Anlagentechnik der Bereiche Stark- und Schwachstrom sowie Daten-/Kommunikationstechnik.

Firmenkontakt

Elektro Hartmann Anlagen- und Service GmbH

Michael Struck

Helbingtwiete 5

22047 Hamburg

(0) 40 73 44 395-70

info@eh-hh.de

https://hartmann-elektro-gmbh.de/

Pressekontakt

Proactive Media

Florian Beqiri

Bonhoefferstraße 2a

26169 Friesoythe

01747979754

business@proactive-media.de

https://proactive-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.