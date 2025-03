Die deutsche Gastronomie auf Entdeckungstour von Bitto und Valtellina Casera g.U.

Die Latteria Sociale Valtellina und die Latteria di Chiuro waren die wichtigsten Etappen der kulinarischen Food Tour, bei der Spitzenköche und Horeca- Profis aus Deutschland die beiden lokalen g.U.- Käsespezialitäten kennenlernen konnten, die das Ergebnis eines Genossenschaftsystems sind, das die lokale Wirtschaft vorantreibt.

Die beiden g.U.- Käsesorten Bitto und Casera aus dem Veltlin standen im Mittelpunkt der Food Tour, die deutsche Spitzenköche, Horeca-Profis und Experten des Einzelhandels zur Entdeckung der traditionellen Käseproduktion dieser alpinen Region in den Norden der Lombardei führte. Wiege dieser Käsesorten ist das Gebiet an der Grenze zwischen Italien und dem Kanton Graubünden in der Schweiz.

Direkt aus Deutschland angereist, hatten die Gäste die Gelegenheit, die gesamte Produktionskette von Bitto und Valtellina Casera aus nächster Nähe zu erleben. In dieser Region führen Bauern, Produzenten, Experten für Käsereifung, große und kleine landwirtschaftliche Betriebe sowie kleine Sennereien und hochmoderne Käsereien die jahrhundertealte Tradition der Käsemeister der Veltliner Sennereien fort.

Die Veranstaltung, die vom 9. bis 11. März stattfand, wurde im Rahmen des Projekts „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ organisiert, vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert. Ziel ist es, Milchprodukte und g.U.- Spezialitäten sowohl auf dem heimischen als auch auf dem deutschen Markt zu fördern. Dies aufgrund der Tatsache, dass Deutschland seit jeher unseren italienischen Käse schätzt und in großen Mengen importiert.

Die kulinarische Tour begann mit einem Besuch der Latteria Sociale Valtellina, einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, die es kleinen Betrieben ermöglicht, die traditionelle Käseherstellung fortzuführen, indem sie die lokale Landwirtschaft stärkt, während das soziale Gefüge mit 452 Familien in den direkten Aktivitäten der Genossenschaft mit eingebunden wird.

Die zweite Etappe des Programms war ein Treffen mit dem Präsidenten des Consorzio di Tutela Valtellina Casera e Bitto, Marco Deghi, der erklärte, wie sich das Konsortium bereits seit 1995 für den Schutz der Einzigartigkeit der Veltliner g.U.- Käsesorten einsetzt, um sie vor Fälschungen und Nachahmungen zu bewahren und auf den nationalen und internationalen Märkten zu fördern. Außerdem betonte der Präsident die enge Verbindung der Käsesorten Casera und Bitto g.U. mit ihrem Ursprungsgebiet, denn sie fördern nicht nur den wirtschaftlichen Mehrwert, sondern haben auch eine wesentliche Bedeutung für die Käsemeister in der Rolle als Hüter des Territoriums, der Landschaft und der alpinen Artenvielfalt.

Der Bitto g.U., auch bekannt als König der sommerlichen Bergkäse, entsteht vorwiegend auf den Bergalmen in 1.500 Metern Höhe. Er besticht durch seinen einzigartigen Geschmack und seine unverwechselbaren Aromen. Sein süßer und eher milder Geschmack wird mit zunehmender Reifung intensiver. Diese kann sogar bis zu zehn Jahre dauern und macht den Bitto zu einer der begehrtesten Delikatessen der Käsewelt.

Der Valtellina Casera g.U. indessen wird täglich in den Käsereien im Tal aus der Milch von den Bauernhöfen der Provinz Sondrio hergestellt. Die Reifung erfolgt für etwa 70 Tage in den traditionellen „Casere“, bevor die Laibe mit dem Brandzeichen markiert werden dürfen. Sein Ursprung reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, wo mehrere Bauern sich entschlossen, ihre Milch zu sammeln, um in den genossenschaftlichen Sennereien gemeinsam ihren Käse zu erzeugen. Dieses System der Zusammenarbeit brachte nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern prägte auch das soziale Leben.

Die Tour der deutschen Fachleute und Unternehmer endete bei der Latteria di Chiuro, der ersten Genossenschaft, die im Veltlin Trinkmilch und Milchprodukte hergestellt und vermarktet hat. Diese Käserei hat es geschafft, vielen Kleinbauern eine unternehmerische Perspektive zu bieten. Mit einem breit gefächerten Sortiment an Molkereiprodukten, darunter die beiden herausragenden g.U.- Käsesorten Valtellina Casera und Bitto, ist die Latteria Chiuro ein hervorragendes Beispiel für eine kurze Wertschöpfungskette und eine nachhaltige und zukunftsorientierte Bergwirtschaft.

Diese Food Tour, die den deutschen Gästen einzigartige Einblicke in die Produktion sowie erstklassige Verkostungen genossenschaftlicher Erzeugnisse bot, ist Teil eines kulinarischen Programms im Rahmen der Förderungskampagne des Projekts „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“.

