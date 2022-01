Die eigenen Potenzialdiamanten finden mit dem HERZcode®

Wer in seinem Leben beruflich oder privat noch nicht angekommen ist, befindet sich bewusst oder unbewusst im Prozess des Suchens. Das Glück ist noch nicht hundertprozentig vorhanden – was bedeutet, dass die eigenen Potenzialdiamanten noch im Inneren schlummern. Christian Rupp ist Life Performance Mentor und Life-Coach und erklärt, wie sein entwickeltes Life Performance System funktioniert und dich auf deiner Lebensautobahn Gas geben und Spaß haben lässt und dies ganz im Herzens-Flow.

Jeder Mensch trägt sie in sich – Potenzialdiamanten. Wo beginnt die Reise zu den Diamanten? Sie beginnt bei den eigenen Werten. Vielleicht hast du andere Werte als die meisten Coaches, die dir etwas von schnell reich und glücklich werden erzählen. Dann ist es Zeit, deine echten Werte zu definieren, die tief in dir verankert sind. Du willst nicht mehr alles von dir geben und schon gar nicht um jeden Preis. Das ist eine gute Voraussetzung auf dem Weg zum privaten und beruflichen Glück. Wer es schafft, nach seinen Werten zu leben, wird sein Lebensglück finden. Auch verborgene Werte, die dir jetzt noch nicht bewusst sind, wollen entdeckt werden.

Life Transformation in ein erfülltes Leben

Themen, wie Berufungs- und Sinnfindung sind aktueller denn je. Deshalb steht die Persönlichkeitsentwicklung mit seinem Erfolgs-System bei Christian Rupp im Vordergrund. Bewährte Elemente und Übungen stammen aus einer Kombination von neurologischen Erkenntnissen, wissenschaftlichen sowie spirituellen Ansätzen. Das Vorgehen sowie die einzelnen Tools werden laufend optimiert und stehen der KundIn auf dem neuesten Stand ganze zwei Jahre zur Verfügung. Die eigene Persönlichkeit, die Berufung, sowie das vorhandene Wissen, Talente und Fähigkeiten ergeben eine Einheit und bilden die Basis, um in die Umsetzung zu kommen und Ergebnisse zu erzielen. Das alles auf eine leicht verständliche Weise, mit dem Ziel, ein maximal erfülltes Leben zu führen.

Christian Rupp lebt die Überzeugung, dass die Stimme des Herzens und die Potenzialdiamanten die Basis für ein erfülltes Leben bilden. Als Unternehmer und IT-Manager hat er millionenschwere Börsenprojekte abgewickelt, bis er nach einem Burn-out Zugang zu seiner inneren Stimme gefunden hat und seiner Berufung gefolgt ist. Er hat den HERZcode® entwickelt, mit dem es gelingt, auch unbekannte Potenziale zu entdecke und ein erfülltes Leben zu führen. Christian Rupp bietet ein kostenfreies Gespräch an, damit du herausfinden kannst, ob du bereit für eine nachhaltige und tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung bist, bei der du deine Potenzialdiamanten entdecken kannst. Seine Passion ist es, Menschen effektiv weiterzubringen. Sein neuestes Buch Entschlüssle deinen HERZCode® – finde deine Berufung und entfessle dein Leben, kann bereits vorbestellt werden. Mehr Informationen und eine Anmeldemöglichkeit zum Gespräch findest du auf der Webseite von Christian Rupp www.christianrupp.ch.

Christian Rupp ist Life Performance Mentor, Life Coach und Experte für Berufungsfindung und Potenzialentfaltung. Er ist Entwickler des HERZcode® und Gründer der Life Performance Academy.

Firmenkontakt

Christian Rupp – Life Performance Mentor

Christian Rupp

Schärackerstrasse 23

8330 Pfäffikon

+41792031063

kontakt@christianrupp.ch

https://www.christianrupp.ch/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.