Mit Selbstbewusstsein zum ungeahnten Erfolg

Alles steht und fällt im Leben mit dem Selbstbewusstsein. Wer Selbstbewusstsein besitzt, hat den Mut zum Risiko. Das Risiko birgt wiederum die Chance zum ungeahnten Erfolg. Menschen bleiben oft unter ihren Möglichkeiten und verpassen die Chance ihres Lebens im beruflichen, wie im privaten Bereich. Sie scheuen das Risiko oder gehen nicht über selbstgesetzte Grenzen, die sie als richtig erachten. Wie es möglich ist, mehr Selbstbewusstsein und damit mehr Risikobereitschaft zu erlangen, erklärt Lutz Quester anhand eines Auszugs aus seinem Leben. Er ist Speaker und hat die ChancenQuantination entwickelt, um Menschen zu helfen, selbstbewusster zu werden und die Chancen des Lebens stärker zu nutzen.

Vom Gefängnis einer Diktatur in die absolute Freiheit eines demokratischen Landes beschreibt prägnant, welchen Weg Lutz Quester gegangen ist. Der Weg von Ost- nach Westdeutschland zu Zeiten, als die Berliner Mauer noch allgegenwärtig war, prägte sein Leben nachhaltig. Nur durch Selbstbewusstsein und Risikobereitschaft ist es ihm gelungen den Weg in die Freiheit zu bewältigen. 5 Jahre danach fiel die Mauer – hätte er darauf gewartet, wären 5 wertvolle und friedliche Lebensjahre verloren gegangen.

Heute begeistert Lutz Quester Menschen in seinen Vorträgen mit Motivation, Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Eigenschaften, die er sich hart erarbeitet hat. Er tritt dafür ein, dass Menschen empathisch miteinander umgehen und gemeinsam mehr erreichen. Daher bringt er seine Zuhörer in der Persönlichkeitsentwicklung voran und ermöglicht ihnen neue Perspektiven auf das Leben und seine Chancen zu gewinnen. Seiner Überzeugung nach wirft das Leben den Menschen Chancen vor die Füße. Doch die wenigsten erkennen diese und halten stattdessen an festgefahrenen Regeln fest. Dadurch berauben Menschen sich selbst ihrem privaten und beruflichen Glück, das sich vor ihren Augen befindet.

Ängste abschütteln – Selbstvertrauen gewinnen – die Chance ergreifen, lautet das Motto von Lutz Quester. Mehr Informationen zu seinen Vorträgen finden Sie auf seiner Webseite www.lutz-quester.de.

Die Quester ChancenQuantination – Bildungsvorträge für ein empathisches Miteinander und Persönlichkeitsentwicklung.

