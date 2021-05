Die fortschrittlichsten Methoden der Haartransplantation

Bei der Haartransplantation in der Türkei ist die Dr. Serkan Aygin Clinic weltweit führend. Der hohe medizinische Standard und die langjährige Erfahrung des prominenten Haarchirurgen Dr. Aygin garantiert allen von Haarverlust Betroffenen eine optimale Lösung für ihr Haarproblem. Durch die mit modernsten Techniken durchgeführten Haartransplantationen wird Haarverlust dauerhaft beseitigt. Schon nach zwölf Monaten erinnert nichts mehr an das ursprüngliche Problem des Haarverlustes. Die durchgeführte Haartransplantation erzielt ein dauerhaftes Ergebnis.

Was ist die Saphir FUE Haartransplantation?

Bei dieser Methode der Haartransplantation wird ein besonders natürliches Ergebnis erzielt. Die mit Hohlnadeln, die durch einen Mikromotor gedreht werden, aus dem Spenderbereich entnommenen Transplantate werden in mit Saphir Instrumenten exakt angelegte Stichkanäle in die Kopfhaut eingesetzt. Die Transplantate fügen sich nahtlos zwischen den noch vorhandenen Haaren ein. Die Wuchsrichtung der Haare kann exakt der natürlichen Wuchsrichtung angepasst werden, da die Stichkanäle u-förmig und nicht v-förmig gesetzt werden.

Da die Haarwurzeln durch die präzise Technik der Schnitte größtmöglich geschont werden, ist die Anwuchsrate besonders hoch. Der Patient kann schneller in seinen Alltag zurückkehren, da die noch bestehenden Haare nicht vor der Operation rasiert werden müssen. Die kurz geschnittenen Haare überdecken schon wenige Tage nach der Operation die Transplantationsstellen und helfen dem Patienten, keine unangenehmen Fragen aus seinem Umfeld gestellt zu bekommen.

Was ist die DHI Haartransplantation?

Die direct hair implantation ist die fortschrittlichste Methode. Es handelt sich bei dieser Technik um eine Weiterentwicklung der follicular unit extraction (FUE).

Bei der DHI-Haartransplantation werden die Transplantate mit einem Choi-Stift an der Spenderzone entnommen und ohne Zwischenlagerung in der Empfängerzone durch Druck eingesetzt. Da keine Stichkanäle mehr angelegt werden müssen, wird die Kopfhaut maximal geschont. Die Haarwurzeln können schnell wieder verankert und über neue Blutgefäße mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden.

Die innovative Technik ist besonders für das Auffüllen lichter Stellen an den Schläfen oder im Bereich des Bartes geeignet. Aufgrund der geringeren Verletzungen der Kopfhaut erfolgt die Heilung schneller. Das Risiko für die Bildung von Narben sinkt noch weiter ab. Die Schwellungen im Bereich der Stirn verschwinden innerhalb von ein bis zwei Tagen nach der Transplantation.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic

Die Dr. Serkan Aygin Clinic genießt weltweit einen besonders guten Ruf. Ihr Gründer Dr. Serkan Aygin kann auf 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Haartransplantationen zurückblicken. Das Können des Haarchirurgen, innovativste Methoden, bestens geschultes Personal und ein herausragender Hygienestandard haben exorbitante Ergebnisse ermöglicht.

Bei den durchgeführten Haartransplantationen wird eine Anwuchsrate von 98 Prozent erreicht. Vorher Nachher Bilder zeigen eine vollständige Veränderung des Haarwachstums. Die Patienten verfügen wenige Monate nach der Haartransplantation wieder über eine dichte und natürlich wirkende Haarfülle. Das psychisch belastende Problem Haarausfall gehört für immer der Vergangenheit an.

Aufgrund seines hohen Wissensstandes und der angewendeten fortschrittlichen Methoden wurde Dr. Serkan Aygin 2019 der European Award in Medicine verliehen. Eine Auszeichnung, die nur an Ärzte vergeben wird, die zur absoluten Spitze gehören. Mit dieser Auszeichnung haben Dr. Serkan Aygin und seine Hair Clinic in Istanbul bewiesen, dass sie weltweit führend bei Haartransplantationen sind.

Welche Inklusivleistungen sind bei der Dr. Serkan Aygin Clinic mit dabei?

Die Kosten für diese exzellente Haartransplantation fallen sicher weitaus niedriger aus, als angenommen. Anders als in Deutschland werden von der Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul Rundum-Sorglos-Pakete angeboten, die besonders attraktive Preise beinhalten.

Bei der Entscheidung für eines dieser Pakete muss sich der Patient mit nichts belasten. Der Flughafentransfer zum Hotel, die Unterbringung in einem 4 Sterne Hotel mit Frühstück für drei Nächte in Kliniknähe, alles wird direkt von der Klinik aus organisiert. Auch für die Reise und Unterbringung der Begleitperson wird gesorgt. Der Patient muss sich nur mehr auf seine Operation und die anschließende Heilungsphase konzentrieren.

In dem Rundum-Sorglos-Paket sind die Haaranalyse, die ausführliche Beratung durch Dr. Serkan Aygin und die Haartransplantation mit der maximal benötigten Anzahl an Grafts inkludiert. Die Anästhesie wird schmerzfrei und ohne den Einsatz von Nadeln durchgeführt.

Alle Folgebehandlungen in der Klinik in Istanbul, Medikamente, die für die Nachbehandlung benötigt werden, Pflegeshampoo und Pflegeschaum und eine Lasertherapie sind ebenfalls in den Paketen enthalten. Dr. Serkan Aygin gibt zusätzlich eine lebenslange Garantie darauf, dass die Transplantate nicht mehr von Haarausfall betroffen sind.

Trotz all dieser Vorteile liegen die aufzuwendenden Kosten 70 Prozent unter den Kosten, die Kliniken in Deutschland berechnen.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine der renommiertesten Haarkliniken in der Türkei. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 15.000 durchgeführten Haartransplantationen ist Dr. Serkan Aygin ein sehr erfahrener Arzt an Ihrer Seite!

Firmenkontakt

Dr. Serkan Aygin Clinic

Ali Atakan

Abide-i Hürriyet Cad. 171

34384 Istanbul

+49 (30) 54907698

info@drserkanaygin.de

https://drserkanaygin.com/de

