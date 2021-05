Tortenboxen für den Transport feinster Confiseriewaren

Kuchenträume und Confiserieartikel können nun sicher und praktisch transportiert werden mit den OHLRO Tortenboxen

Das Versandgeschäft hat sich aufgrund Covid19 deutlich ausgeweitet und auch der Versand von Lebensmitteln hat deutlich an Bedeutung für die herstellenden zubereitenden Unternehmer gewonnen. Bisher waren es eher die klassischen Waren aus den Branchen Multimedia oder Bekleidung welche am Versandgeschäft den Bärenanteil inne hatten, aber nun werden auch immer mehr Lebensmittel-Spezialitäten über Onlineshops den interessierten Kunden angeboten. Das sind mittlerweile u.a Fleisch u. Wurstwaren, Schokoladen, Feinkostartikel und auch spezielle Backwaren.

Die OHLRO Hartschaum GmbH entwickelt immer wieder spezielle Branchen u. Bedarfslösungen, also Verpackungen welche der Markt aktuell benötigt. Die Entwicklung der OHLRO Hartschaum GmbH Verpackungslösungen bieten dem Anwender mit ihren Verpackungen einen zusätzlichen Nutzen zu seinen angebotenen Waren, wie z.B. ein spezieller Transportschutz oder ein wirksamer Schutz vor Außenfaktoren wie Hitze oder Kälte.

Die OHLRO Tortenboxen bieten einen Rundum-Schutz für ihre Kunstwerke. Angeboten werden sowohl Verpackungen für mehrstöckige Torten, wie auch für die klassischen Torten mit einen Durchmesser von max. 280mm. Andere Durchmesser sind natürlich im Rahmen von Projektanfragen jederzeit umsetzbar. Die Tortenboxen sind grundsätzlich stoßfest, stapelbar und isolierend. Besonders interessant ist die Kombination der Tortenboxen mit den Buffetboxen, z.B. für den Transport von Muffins oder Brownies.

Die warme Sommerzeit steht nun schon auf der Zielgeraden und die OHLRO Hartschaum GmbH bereitet sich mit der Produktentwicklung genau auf diese Zeit vor. Der Temperaturschutz von Lebensmitteln durch smarte EPS Isolierboxen soll dem Kunden ein sichere Transportlösung an die Hand geben. Aufgrund von heute verfügbaren spezial Kühlelementen ist auch ohne Stromzuführung ein Temperaturerhalt zwischen +4°C und +8°C jederzeit möglich, selbst bei extremen Außentemperaturen und längeren City Transportfahrten. So kommt die empfindliche Ware dennoch sicher und in einem TOP Zustand beim Kunden an, dank der neuen Tortenboxen der OHLRO Hartschaum GmbH.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die neue Website für Qualitätsverpackungen, Monitoring und Produktqualifizierungen ist ein weiteres Angebot an Kunden aus der Pharmazie, Apotheken, Klinische Studienbetreiber und Labore. OHLRO bietet nun auch Komplettlösungen für besonders temperaturempfindliche Waren und und somit Sicherheit für den Kunden.

