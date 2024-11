Der Turbo für dein Unternehmen

Die Google My Business App ist ein mächtiges Tool für Unternehmen, um online präsent zu sein und von potenziellen Kunden gefunden zu werden. Mit dieser App hast du die Möglichkeit, wichtige Unternehmensinformationen wie Öffnungszeiten, Kontaktdaten und aktuelle Angebote ganz bequem zu verwalten. So bleibst du immer up to date und erreichbar für deine Kunden.

Die Einrichtung der Google My Business App ist kinderleicht und in wenigen Schritten erledigt. Einfach die App herunterladen, dein Unternehmen registrieren und schon kannst du loslegen. Du erhältst eine digitale Visitenkarte, die bei Google-Suchanfragen oder in Google Maps angezeigt wird. Das sorgt nicht nur für mehr Sichtbarkeit, sondern auch für Vertrauen bei potenziellen Kunden.

Dank der Google My Business App kannst du auch Kundenbewertungen verwalten und auf Feedback direkt reagieren. Das zeigt Engagement und Wertschätzung für deine Kunden – ein großer Pluspunkt für dein Unternehmen. Und hey, mal ehrlich, wer freut sich nicht über ein paar Sternchen mehr?

Mit der Funktion „Beiträge“ kannst du deine aktuellen Angebote oder Events teilen und so gezielt Kunden ansprechen. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch eine tolle Möglichkeit, um deine Werbebotschaft zu verbreiten. Denn seien wir mal ehrlich, Werbung war noch nie so einfach wie heute!

Die Google My Business App bietet auch Insights und Statistiken, mit denen du den Erfolg deines Unternehmens im Blick behalten kannst. Du siehst, wie Kunden auf dein Unternehmen aufmerksam geworden sind und kannst deine Marketingstrategie entsprechend anpassen. Also, nichts wie ran an die Daten!

Fazit: Die Google My Business App ist ein Must-Have für jedes Unternehmen, das online sichtbar sein möchte. Mit nur wenigen Klicks kannst du dein Unternehmen präsentieren, Kunden erreichen und deinen Erfolg steigern. Also, worauf wartest du noch? Hol dir die App und starte durch!

Digitaler Unternehmenserfolg ist ein innovatives Unternehmen, dass sich auf die Digitalisierung von Unternehmensprozessen im Mittelstand spezialisiert hat.

Der Gründer und Inhaber Maximilian Göhler beschäftigt sich seit 2014 mit digitalem Marketing. 2020 kam die „Welt der Fördermittel“ mit hinzu, wodurch wir dir ein besonders spannendes Angebot machen können.

Lerne uns kennen…

Neben der erfolgreichen Zusammenarbeit mit über 150 Unternehmen, arbeiten wir eng mit Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern zusammen, um unser Wissen, der breiten Masse zugänglich zu machen. Mehr Informationen findest du unter: www.digitaler-unternehmenserfolg.de

Kontakt

Digitaler Unternehmenserfolg

Maximilian Göhler

Jovyplatz 4

45964 Gladbeck

01788034233



http://www.digitaler-unternehmenserfolg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.