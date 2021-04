Die Kultur kommt zu Ihnen aufs Sofa!

Das Team der art:berlin Stadtführungsagentur aus Berlin kämpft mit virtuellen, interaktiven onlineStadtführungen gegen den Kulturlockdown.

Art:berlin Stadtführungen bringt Berlin im April und für die Dauer des Lockdowns zu allen Gästen nach Hause. Anders als ein Youtube Stream: wir sind interaktiv, die Gäste können jederzeit den Guide ansprechen, Fragen stellen – wie bei der Tour auf der Straße.

Vorteile des Formats: inklusiv, näher dran, überbrückt Wege, kann mehr Zusammenhänge zeigen. Und nachhaltig! Kiezgeschichten, Architektur, Kunst und Geschichte(n) sind die Themen der Touren.

Tanja Szymansky, Geschäftsführerin: „Uns geht es darum, das Typische einer Führung draußen möglichst perfekt ins Virtuelle zu übertragen: Fragen stellen, live Diskutieren und soweit man dies möchte: auch das eigene Bild live schalten, damit man sich in der Gruppe sieht und kennenlernt.“

Themen (Beispiele)

Grunewald (Villengeschichten), Karl-Marx-Allee (Stalinallee Architektur), Streetart in Kreuzberg, Hansaviertel Modernes Bauen, Hohenschönhausen Kiezgeschichte, Friedenau Literaten und Revoluzzer, Friedrich-Wilhelm- Stadt vom Pesthaus zur Charite und noch viel mehr!

Natürlich kann man sich dieses Format auch für einen privaten Termin, sei es für das Tagungsrahmenprogram oder für das virtuelle Familientreffen buchen.

Weiterhin bietet art:berlin Stadtführungen dieses Format auch in ganz Deutschland an. Die Agentur arbeitet seit mehr als 15 Jahren im Incentive-Geschäft und hat das Berliner Modell mit seinen Guide-Partnern in ganz Deutschland getestet.

Ein Team aus Guide mit Kamera-Assistent und einer Regie für Chatmoderation und zum Einblenden weiterer Inhalte während der Tour steht hinter jeder Führung. Das Team ist in der Regel live in der Stadt unterwegs.

Jede Ticketbuchung tut etwas Gutes: damit werden die drei Azubis fachgerecht ausbildet, das Team mit zwei Projektleiterinnen kommt aus der Kurzarbeit und den Guides ermöglicht dieses Konzept eine Perspektive.

Multimedial: für die Touren hat art:berlin Stadtführungen eigene Filme gedreht, Fotos und Pläne gesammelt und das ganze Team freut sich auf interaktiven Austausch mit Gästen aus ganz Deutschland in den live Videokonferenzen der Touren.

Auf dem youtube Kanal von cpb culturepartner berlin GmbH (die Mutter-firma von art:berlin Stadtführungen finden Sie kurze Videos für einen ersten Einblick)

Rabatt-Code für Touristiklounge-Kunden: TouristikloungeArtberlinApril20% bei Buchung via email an info@artberlin-online.de

Weitere Informationen: www.artberlin-online.de www.artberlin-online.de/virtuelle-fuehrungen/ www.youtube.com/channel/UCoY8hHkKYxotSYOmVq9d14g

Seit 1991 bieten wir Führungen zu den wichtigsten Stationen der Kunst-, Kultur- und Stadtlandschaft in Berlin und Brandenburg an und sind Ansprechpartner für extravagante Events. Wir sind Ihre Alltagspause und Gastgeber für jeden Ihrer Anlässe.

