Die Lieferantenauswahl und den Beschaffungsprozess digital einfacher und sicherer gestalten.

Unternehmen können mit der Lieferantenauditierungssoftware von Innolytics ihre Lieferantenauswahl einfacher und rechtssicherer sowie ihre Lieferketten stabiler gestalten.

Die Zuverlässigkeit von Lieferanten und Subunternehmern ist ein kritischer Erfolgsfaktor vieler Unternehmen – unabhängig davon, ob sie zum Produktions-, Dienstleistungs- und Handelssektor zählen. Bleiben die für ihre Leistungserbringung erforderlichen Leistungen seitens ihrer Lieferanten und Zulieferer aus, steht ihre “Produktion” still. Diese Erfahrung haben gerade in den zurückliegenden Corona-Monaten viele Unternehmen schmerzhaft gesammelt.

Vor diesem Hintergrund hat die unter anderem auf das Entwickeln von Qualitätsmanagement-Software spezialisierte Innolytics AG, Leipzig, ein digitales Lieferantenauditierungsverfahren entwickelt, das Unternehmen hilft, die hiermit verbundenen Gefahren und Risiken zu minimieren.

Das auf der ISO-Norm 9001-basierende Verfahren funktioniert wie folgt:

1.Das jeweilige Unternehmen schickt seinen (potentiellen) Lieferanten, Subunternehmern und Dienstleistern den Link zu einem Fragebogen, der u.a. die Anforderungen gemäß der ISO-Norm 9001 umfasst.

2.Die Lieferanten füllen den Fragebogen aus und erhalten eine Sofortauswertung mit einem Statusreport und Zertifikat.

3.Die Lieferanten schicken diese beiden Dokumente an den (potenziellen) Auftraggeber zurück.

Im Idealfall erfahren die Unternehmen so in weniger als einer Stunde, welche ihrer Anforderungen das Qualitätsmanagement ihrer (potentiellen) Lieferanten erfüllt, und können diese Infos für ihre Lieferantenauswahl und die Vertragsverhandlungen nutzen.

Das digitale Lieferantenauditierungsverfahren von Innolytics hat laut Aussagen des CEO der AG Dr. Jens-Uwe Meyer unter anderem folgende Vorzüge:

1.Das Unternehmen sichert sich gegen rechtliche Risiken ab, indem es zum Beispiel die Selbstauskunft der Lieferanten zu einem rechtlich verbindlichen Bestandteil seiner Verträge mit diesen macht.

2.Es minimiert durch die Standardisierung und Digitalisierung der Abfragen den für Ausschreibungen und die Lieferantenauswahl erforderlichen Zeitaufwand.

3.Es hilft ihnen, selbst die IS0 9001-Anforderungen zu erfüllen, indem sie das Tool für die von der ISO-Norm vorgeschriebenen Lieferantenbewertungen nutzen.

4.Sie können mit dem Fragebogen die Ursachen von Qualitätsmängeln erkunden und ein aktives Risikomanagement betreiben.

Bewährt hat sich das digitale Auditierungsverfahren, laut Meyer, gerade in den zurückliegenden Monaten. In ihnen strebten viele Unternehmen corona-bedingt danach, ihre Abhängigkeit von gewissen Lieferanten zu verringern und ihre Lieferketten zu stabilisieren, indem sie gezielt Zweit- und/oder Drittlieferanten für die Beschaffung strategisch relevanter Güter und Leistungen suchten. In diesem Prozess übernahm das digitale Auditierungsverfahren oft die Funktion, schnell und preisgünstig eine Vorauswahl der sogenannten “Second Tier” und “Third-Tier” zu treffen.

Angeboten wird die Auditierungssoftware von Innolytics den Unternehmen in einer kostenlosen Testversion. Sie ermöglicht es ihnen, den Link mit dem Auditierungsfragebogen an ihre potenziellen Lieferanten zu mailen, so dass diese ihnen die gewünschte Selbstauskunft erteilen können. Angeboten wird den Unternehmen zudem eine kostenpflichtige “Enterprise-” und “Enterprise-Plus-Version”. Sie ermöglichen es ihnen unter anderem, eine Datenbank aufzubauen, in der aufgelistet ist, welche der Anforderungen die (potenziellen) Lieferanten bereits erfüllen und wo bei ihnen noch Defizite bestehen. Zudem sehen sie auf einen Blick, wie hoch der jeweilige Erfüllungsgrad ihrer Anforderungen bei ihnen ist. Bei der “Enterprise-Plus-Version” können Unternehmen zudem die Lieferantenanforderungen ihrem jeweiligen Bedarf anpassen. Dies ist im Beschaffungsprozess, so Meyer, oft nötig, wenn sich die Marktanforderungen oder gesetzliche Vorgaben ändern.

Nähere Info über das Lieferantenauditierungssoftware finden Interessierte auf der Webseite der Innolytics AG (www.innolytics.de) in der Rubrik “Produkte”.

Die Innolytics AG, Leipzig, ist darauf spezialisiert, Managementsysteme zu entwickeln und zu digitalisieren, die Unternehmen und Organisationen helfen, komplexe Aufgaben erfolgreich und zuverlässig zu bewältigen – u.a. in den Bereichen Qualitätsmanagement, Risiko- und Wissensmanagement, Ideen- und Innovationsmanagement sowie Prozessmanagement. Sie hat u.a. eine Software entwickelt, die den gesamten Prozess der ISO 9001-Implementierung und -zertifizierung abbildet.

Die Innolytics AG ist mehr als ein Softwareunternehmen. Sie möchte den Markt der Zertifizierung von Managementsystemen vollständig digitalisieren und es Millionen von Unternehmen weltweit sehr vereinfachen, sich nach Normen wie der ISO 9001 zertifizieren zu lassen. Vertretungsberechtigte Vorstände der Innolytics AG sind Dr. Jens-Uwe Meyer und Steffen Kügler.

Firmenkontakt

Die Innolytics AG

Dr. Jens-Uwe Meyer

Gerichtsweg 28

04103 Leipzig

+49 (0) 341 – 230 66 70

info@innolytics.de

http://www.innolytics.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Eichbergstraße 1

64285 Darmstadt

06151/89659-0

06151 89659-2

info@die-profilberater.de

http://www.die-profilberater.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.