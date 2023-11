Die neue Generation des vielseitigen TOUGHBOOK 55 für die wechselnden Anforderungen der modernen mobilen Arbeitswelt

Das TOUGHBOOK 55 mk3 hebt robustes mobiles Computing auf ein neues Level: Deutlich verbesserte „Raptor Lake“-Rechenleistung, Modularität und Konnektivität.

Wiesbaden, DE. 16. November 2023 – Panasonic CONNECT kündigt heute die 3. Generation seines marktführenden, modularen Robust-Notebooks TOUGHBOOK 55 an. Das weiterentwickelte Gerät eignet sich für die immer vielfältigeren Anforderungen der mobilen Arbeitswelt – unabhängig von der Aufgabe oder Anwendung. Dabei verbindet das Gerät Konnektivität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit mit Robustheit, langer Akkulaufzeit und Sicherheit.

Entwickelt für vielfältige Typen von mobilen Arbeitskräften.

Das TOUGHBOOK 55 mk3 setzt neue Maßstäbe. Nutzer in den Bereichen Versorgung, Technischer Service, Automotive, Rettungsdienste und Verteidigung profitieren von der überragenden Leistung, der verbesserten Konnektivität sowie der Modularität zur Anpassung an ihre individuellen Arbeitsbedingungen.

Das TOUGHBOOK 55 mk3 ist eines der am besten anpassbaren, robusten Geräte auf dem Markt: dank des nochmals weiterentwickelten modularen Designs und einem neuen, rückwärtigen Erweiterungssteckplatz. Dieser enthält eine für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen ideale vierte USB-Typ-A- sowie eine zweite USB-Typ-C-Schnittstelle und ist ab Januar 2024 erhältlich. Der TOUGHBOOK Universal Bay Erweiterungsschacht ermöglicht den Austausch einer Reihe von Peripheriegeräten durch einfachen Wechsel im Handumdrehen.

Eine Steigerung der Rechenleistung um bis zu 12,7 % (PCMark 10) ermöglicht der Intel Core™ i5 Prozessor der 13. Generation. Er enthält die Intel vPro-Technologie® (Raptor Lake)®. Für alle, die eine unübertroffene Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen benötigen, bietet der optionale neue Core™ i7 Prozessor mit Intel vPro-Technologie® eine um bis zu 17,4 % gesteigerte Rechenleistung (PCMark 10). Zu den weiteren Verbesserungen zählen die optimierte eSIM- und Dual-SIM-Konnektivität für eine präzise und zuverlässige Kommunikation unterwegs, das neueste WLAN (Intel® Wireless 6E AX211), das die optimale Bandbreite auswählt, um Akkustrom zu sparen, und die verbesserte Bluetooth 5.3*-Konnektivität. Dieses neueste Windows 11 Pro-Gerät ist für diejenigen, die noch nicht auf das neue Betriebssystem umgestiegen sind, auch mit Windows 10-Treibern erhältlich.

Zukunftssicher für den strapazierenden Industrieeinsatz.

Das TOUGHBOOK 55 ist ideal für F&E-Ingenieure in der Automobilindustrie, die ein robustes und zuverlässiges Notebook für anspruchsvolle Umgebungen benötigen. Dazu zählen Tests an abgelegenen Orten, in der Wärmekammer oder auf der Teststrecke. Mit überragenden Speicher- und Konnektivitätsfunktionen kann das Gerät problemlos große Datenmengen verarbeiten – etwa für die Erfassung von Telemetriedaten in Echtzeit.

Für Versorgungsunternehmen und bei Reparaturen im Technischen Außendienst zeichnet sich das TOUGHBOOK 55 durch seine vielfältigen Konfigurations- und Konnektivitätsoptionen aus. Dazu zählen auch die Anbindung an ältere Systeme über spezielle Schnittstellen. Für die Verteidigung und Rettungsdienste bietet das TOUGHBOOK 55 als Microsoft Secured-Core-PC ein hohes Maß an Datenschutz und Konnektivität.

In Kombination mit einem leichtgewichtigen Design und einem Schutz nach IP53-Standard, der Staub und Spritzwasser abweist, hält das TOUGHBOOK 55 Stößen und Stürzen bis zu 90 cm** stand und kann in einem Temperaturbereich von -29 °C bis +60 °C** betrieben werden.

Nachhaltigkeit

Wer sich für das TOUGHBOOK 55mk3 entscheidet, muss nicht das komplette Zubehör neu kaufen und kann so die Umwelt schonen. Das TOUGHBOOK 55 ist mit den meisten Peripheriegeräten wie Akkus und Ladegeräten der bisherigen Modellgenerationen kompatibel.

„Das TOUGHBOOK 55mk3 setzt neue Maßstäbe für robuste Geräte, die sich exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden lassen, unabhängig von deren Anforderungen. Da Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Kreislaufwirtschaftsansatzes steht, ist es ein echter Wendepunkt, ein zweckmäßiges, zuverlässiges, robustes Notebook anzubieten, das die Nutzer in einer Vielzahl von Branchen über Jahre hinweg begleiten wird“, sagt Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager bei Panasonic Mobile Solutions Business Division.

Weitere Informationen zum TOUGHBOOK 55 mk3 finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/products/toughbook/toughbook-55-hd.

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen.

* Die Bluetooth-Version ist abhängig von der Windows11 Version.

** Test durch ein unabhängiges Drittlabor nach MIL-STD810H.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

