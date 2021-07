Die neue Schmuckkollektion 2021

Inspiriert von der Natur, vom Ozean und seinen “Juwelen” – nachhaltiger und hochwertiger Schmuck- Made in Germany.

Die Ocean Collection von Bones & Buddhas steht für den Zeitgeist und bleibt für die Ewigkeit.

Schmuck von und für die Ewigkeit:

Der Mensch fühlt sich seit jeher zur Natur hingezogen und es besteht eine gewisse Liebesbeziehung.

In unserer aktuellen Zeit besinnen wir uns mehr und mehr darauf. Wir lieben es, uns mit den Schätzen der Natur zu umgeben. Bereits die Steinzeitmenschen schmückten sich mit Tierzähnen, Kupfer und Muscheln.

Die Natur hinterlässt unendlich viele Ressourcen und uns somit eine großes Spektrum, auf das wir zugreifen können. Inspiriert von der Vollkommenheit dieser Schönheiten entstand unsere Ocean Collection. Die Lebhaftigkeit des türkisblauen Meers, die Vielfältigkeit an Muscheln, Perlen in unsagbar vielen Variationen und nicht zu vergessen die Welt der Edelsteine, die Bandbreite an intensiven Farben und Changierungen ist nahezu unendlich. Hinzu kommt vom Meer ausgewaschenes Glass, das in unterschiedlichsten Farbtönen strahlt.

Aktuell gibt es Hals und Armschmuck. Im Vordergrund steht stets der Edelstein mit seiner jeweiligen Wirkung und die “Juwelen”, die uns die Natur hinterlässt. Kombiniert mit 925 Silber oder 18 Karat Goldschmuck ergeben sich mannigfache Layermöglichkeiten. Uns ist es wichtig, nur hochwertigen Schmuck anzubieten und deshalb haben wir uns bewusst dazu entschieden, vor Ort in Deutschland zu produzieren. All unsere Materialien beziehen wir ausschließlich in einer der ältesten Schmuckstädte Europas- Pforzheim, von traditionellen, meist in Familienbesitz befindlichen und zertifizierten Goldschmiedefirmen. Unsere Schmuckstücke werden ausschließlich aus recycelten Materialien hergestellt und unsere Produktionspartner beziehen die Edelmetalle von Firmen, die dem “Responsible Jewellery Council” angehören. Das bedeutet, dass die Materialien aus konfliktfreien Zonen bezogen werden. Wir akzeptieren kein Gold aus Minen.

Naturschönheiten- leuchtende Farben und Materialien:

Muscheln, einzigartige Unikate des Ozeans weisen unterschiedliche Formen, Farben und Oberflächen auf. So können Sie matt sein oder gar wie Porzellan anmuten. Seit vielen Jahren von den Inhabern selbst gefundene Prachtstücke wie die Cyprea-Muschel, Kauri-Muschel oder die Costellariidae-Muschel entfalten an den in Pforzheim gefertigten Gold- und Silberketten ihre volle Schönheit. Die Südseeperle mit ihren skurrilen Formen strahlt durch ihren warmen Glanz. Nicht zuletzt hat der Ozean über Jahrzehnte hinweg ein natürliches Recycling betrieben und somit aus eigentlichem Abfall einen kostbaren Schatz erschaffen- gefrostetes Meerglass, in leuchtenden Aquafarben wie Türkis, Blau und Braun. Jede unserer “Mermaid Tear” ist ein einzigartiges Unikat.

Edelsteine- die Macht der Natur: Da Schmuck nicht nur schmücken, sondern auch bestärken soll, machen wir uns die geheimnisvolle Kraft der Edelsteine zu Nutze.

Die kosmischen Elementarkräfte haben sie geboren, die vier Elemente haben sie geformt und die Energiestrahlung hat ihnen magische Kräfte verliehen. Edelsteine haben geheimnisvolle Kräfte, die weit über ihre optische Schönheit hinausgehen. Ihre Kristallstruktur macht sie zu idealen Empfängern für Sonnenlicht und alle kosmischen Strahlen. Gleichzeitig hat jeder Stein seine eigene unverwechselbare Schwingung, die zusammen mit seiner Farbe und Form einen direkten Einfluss auf die Umgebung hat. Dies gilt auch für den menschlichen Körper, der durch die Schwingungsenergie des Steins physisch und psychisch angeregt werden kann.

Kontakt Antje Seifert Leitung Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 711 273 565 42E-Mail: antje@bonesandbuddhas.com

www.bonesandbuddhas.com

Über Bones & Buddhas

Der Name Bones & Buddhas steht für individuell entworfenen Schmuck, Edelsteine und handverlesene Accessoires. Das 2015 gegründete Stuttgarter Familienunternehmen wird von Stephan Seifert geführt und vertreibt seine Produkte ausschließlich online. Der Hauptfokus lag zunächst auf hochwertig designten Armbändern mit erlesenen Halbedelsteinen. Der Grundstein für ein mit Liebe zum Detail geführtes Unternehmen wurde gelegt.

Da Qualität für Bones & Buddhas immer wichtiger war als Quantität, hat sich das Unternehmen bewusst entschieden, die Armbänder mit selbst designten Gold- und Silberelementen (anfänglich Totenkopf & Buddha) in Pforzheim produzieren zu lassen und zu ergänzen. Neben den bisherigen Halbedelstein-Armbändern kamen auch andere Schmuckstücke und Kollektionen hinzu. Im Vordergrund stehen immer eine umweltfreundliche und nachhaltige Verarbeitung der Schmuckstücke.

Die Schmuckstücke werden 2021 erstmalig ergänzt von Dekoelementen, die in Zusammenhang stehen mit einer jeweiligen Kollektion.

