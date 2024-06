Die neue USB-C 20Gbps PCIe-Karte von Sonnet beschleunigt Datenübertragungen auf 2.000 MB/s 

Die Allegro Max Karte bietet USB 3.2 Gen 2×2-Unterstützung für Mac-, Windows- und Linux-Computer mit x4 PCIe-Kartensteckplätzen

Irvine, Kalifornien, im Juni 2024 – Sonnet Technologies vergrößert sein umfangreiches Angebot an USB-Adapterkarten. Die neue Allegro Max Karte erweitert Computer mit PCIe-Kartenslots um einen USB-C 20Gbps Port und ermöglicht superschnelle Datenübertragungen mit den neuesten USB 3.2 Gen 2×2 SSDs.

Die Funktionen

Die Allegro Max USB-C 20Gbps 1-Port PCIe-Karte ist eine flache PCIe-Adapterkarte für Mac-, Windows- und Linux-Computer, an die ein einzelnes USB-C-Peripheriegerät angeschlossen werden kann. Die Karte wird in einen verfügbaren x4-PCIe-Kartensteckplatz installiert und verwendet vorhandene Treiber. Zusätzlich zur PCIe-Halterung in voller Höhe, die bereits an der Karte angebracht ist, legt Sonnet eine Low-Profile-Halterung bei. Dadurch kann sie auch in Computern verwendet werden, in denen keine Karten mit voller Höhe eingesetzt werden können.

Die Vorteile

Viele Desktop-Computer verfügen nur über USB-Anschlüsse mit maximal 10 Gbit/s, wodurch die Datenübertragungsgeschwindigkeiten der angeschlossenen Speichergeräte auf 1.000 MB/s oder weniger begrenzt sind. Mit der Sonnet Allegro Max USB-C 20Gbps 1-Port PCIe-Karte können Nutzer diese Performance deutlich steigern. Durch die Unterstützung von USB 3.2 Gen 2×2 SSDs mit bis zu 2.000 MB/s ermöglicht die Karte ein doppelt so schnelles Speichern oder Lesen der Dateien wie mit einer 10Gbps-Verbindung. Gamer können ihre gespeicherten Spiele in der Hälfte der Zeit laden. Die Sonnet Allegro Max USB-C 20Gbps 1-Port PCIe-Karte unterstützt die schnellsten USB 3 SSDs sowie die meisten anderen USB-Geräte mit maximaler Leistung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Allegro Max USB-C 20Gbps 1-Port PCIe-Karte (Artikelnummer USB3C-1M20G-E) ist ab sofort zum UVP von 50 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.sonnettech.com/product/allegro-max-usbc-20gbps

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

