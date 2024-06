Florian Seiler tritt in die Geschäftsführung der Synostik GmbH ein

Experte für Informationssicherheit übernimmt Doppelspitze mit Maik Ekert

Oebisfelde, im Juni 2024 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, gibt die Ernennung von Florian Seiler zum neuen Geschäftsführer bekannt. In einer Doppelspitze mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Maik Ekert, der bereits Ende Oktober 2023 in die Geschäftsführung eingestiegen war, bringt Seiler umfangreiche Fach- und Führungskompetenz sowie langjährige Erfahrung in den Bereichen Informationssicherheit, Risikomanagement und IT-Administration ein.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Maik Ekert die Geschäftsführung der Synostik GmbH zu übernehmen. Mit vereinten Kräften und Know-how werden wir das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs begleiten und unsere Position als führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen weiter ausbauen“, so Florian Seiler.

Experte für Cybersecurity und Optimierung von Sicherheitsstandards

Seiler trat die Position des Geschäftsführers der Synostik GmbH im März 2024 an. Zuvor war er seit Januar 2019 IT-Leiter im Unternehmen und maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Sicherung der IT-Infrastruktur beteiligt. Seine Expertise in den Bereichen Cybersecurity, TISAX, ISO 27001 und IT-Management hat dazu beigetragen, die Sicherheitsstandards in kundenspezifischen Projekten kontinuierlich zu verbessern.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Sicherheit

Der IT-Sicherheitsexperte ist bereits seit Januar 2017 bei Synostik tätig und bringt umfangreiches Fachwissen in die Integration moderner und zukunftssicherer IT-Infrastrukturen ein. Seilers langjährige Erfahrung und sein Engagement für die Sicherheit von Unternehmenssystemen machen ihn zur idealen Besetzung für die Position des Geschäftsführers der Synostik GmbH.



Neben seiner Tätigkeit bei der Synostik GmbH ist Florian Seiler auch Geschäftsführer des Solarenergie-Dienstleisters Synostik Energy. Seilers Expertise umfasst zudem die Beratung in den Bereichen Risikomanagement, SharePoint, ISMS (Information Security Management System) und TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) sowie Azure Administration.

Über die Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist Anbieter von Lösungen zu den Themen Systems Engineering, Digitale Transformation und Cyber Security. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und in den Geschäftsstellen in Hannover, Magdeburg, Wolfsburg, und Bremen. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Analyse und Optimierung komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/