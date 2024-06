bereitet die US-Tochtergesellschaft FFPP für ein NASDAQ-Listing vor.

Berlin, den 25.06.2024 / IRW-Press / Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass ihre amerikanische Tochtergesellschaft, Fast Finance Pay Corp. (FFPP), den Prozess zur Umstrukturierung und Vorbereitung auf ein NASDAQ-Listing, bei einem aktuellen Market Cap von über 101 Millionen US-Dollar, begonnen hat. Bekannte US-Investoren verlangten nach klaren Strukturen, um die Strategie des Unternehmens finanzieren zu können.

Die FFPP, eine 90%ige Tochtergesellschaft der FF24, hat nach Gesprächen mit institutionellen US-Investoren eine umfassende Umstrukturierung und Aktien-Konsolidierung begonnen. Mehrere konkrete Investitionsangebote liegen dem Management vor und werden derzeit von der FFPP geprüft.

Søren Jensen, Vorstandsvorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, kommentierte: „Diese Entwicklung signalisiert den Beginn unserer Mission, unsere Tochtergesellschaft FFPP an der NASDAQ zu listen. Alle Stellschrauben sind durch den Start der Bereinigung der Aktienstruktur bei FFPP auf ein „Go“ gestellt und wir blicken mit großer Freude auf den Einstieg der institutionellen Investoren in der nahen Zukunft.“

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG

ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Berlin, München und Tradegate gehandelt.

(Ende)

Aussender:

Fast Finance 24 Holding AG

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76043/fastfinance24_PRcom.001.png

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1PG508

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

+49 30 7262 1234-4



http://www.fastfinance24.com

Pressekontakt

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

+49 30 7262 1234-4



http://www.fastfinance24.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.