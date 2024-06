Markus Runge veröffentlicht neue Single: ‚Matrix‘ inspiriert von Kultfilm und ikonischem Drehort

Einführung: Der gefeierte Pianist und Komponist Markus Runge, bekannt unter dem Künstlernamen Piano432hz, kündigt die Veröffentlichung seiner neuesten Single ‚Matrix‘ an. Die Single wird am 28. Juni 2024 auf allen großen Musikplattformen verfügbar sein. Details zur Single: ‚Matrix‘ ist eine faszinierende Mischung aus New Age, klassischer Musik und Klavierklängen. Inspiriert von dem bahnbrechenden Film ‚Matrix‘ und dem mystischen Drehort der Rakotzbrücke, bringt die Single eine einzigartige künstlerische Vision zum Ausdruck. Markus Runge beschreibt die Single als eine musikalische Reise, die tief in die Themen von Realität und Illusion eintaucht. „Die Idee zu ‚Matrix‘ kam mir, als ich den Film erneut sah und gleichzeitig die atemberaubende Landschaft der Rakotzbrücke besuchte. Die Kombination dieser beiden Elemente hat meine Kreativität enorm beflügelt und mich dazu inspiriert, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen.“ „Im Einklang mit der Natur. Das Zusammenspiel der Elemente in eine Komposition gebracht. Die Inspiration zur Natur mit der Liebe zur Musik,“ erklärt Runge und betont die tief verwurzelte Verbindung zwischen Natur und Musik in seiner Arbeit. Verfügbarkeit: Die Single ‚Matrix‘ wird auf allen wichtigen Musikplattformen wie Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Tidal, Deezer und vielen weiteren Plattformen erhältlich sein. Musikliebhaber können sich auf ein außergewöhnliches Klangerlebnis freuen, das sowohl tief emotional als auch technisch brillant ist. Social Media und weitere Informationen: Markus ist auch auf Instagram, TikTok und X aktiv, wo er regelmäßig Einblicke in seine Musik und kreative Prozesse teilt. Weitere Informationen und eine ausführliche Biografie von ihm finden Sie auf seiner Homepage www.piano432hz.de

Label und Musiker Piano432hz. Kompositionen auf dem Piano.

