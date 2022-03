Die Partnervermittlung TTPCG® erfüllt auch individuelle Wünsche

Maria Enzersdorf, 26.03.2022 – Dr. Günther Schmidt ist Arzt von Beruf. Der gebürtige Hamburger akzeptierte die politischen Verhältnisse in seiner Heimat immer weniger. Die Einkommen sind zu gering und die Steuerlasten auf den Bürgern sind viel zu hoch. Was tun? Da Dr. Schmidt sein Liebesglück mit der passenden Frau in seiner Heimat noch nicht gefunden hatte, suchte er nach einem Weg, eine wirklich zu ihm passende Frau dort zu finden, wohin er auswandern wollte, um so Deutschland für immer ade zu sagen. Dies war im Jahr 2019.

Das Traumland von Dr. Schmidt war und ist Argentinien

Argentinien liegt im Süden von Südamerika und hat Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien und Uruguay als Nachbarn. Im Osten grenzt die Argentinische Republik an den Atlantischen Ozean. Über 3600 Kilometer misst das achtgrösste Land der Welt vom Norden bis ganz in den Süden. Vom Kap Hoorn, der Südspitze Argentiniens, ist es nicht mehr weit bis zur Antarktis. Im Westen erstrecken sich vom Norden bis zum Süden die Anden mit Bergen, die über 6000 Meter hoch sind.

Der Bericht in einer Ärztezeitung machte Dr. Schmidt im Jahr 2019 neugierig

In einer Ärztezeitung las Dr. Schmidt den Bericht eines jungen Kollegen aus Frankfurt am Main, der über TTPCG® seine Traumfrau in Argentinien gefunden hatte und dorthin auswanderte und heute glücklich in Wollongong einer Stadt in New South Wales in Australien lebt und praktiziert. Dr. Schmidt interessierte dies so sehr, dass er sich mittels Kontaktformular an TTPCG® wandte. Nach einigen Tagen meldete sich eine junge Dame mit einer sehr sympathischen Stimme bei Dr. Schmidt und stimmte mit ihm einen Termin zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ab. Singleberater Klaas Klasen klingelte pünktlich bei Dr. Schmidt. Die sehr seriöse sowie fachkundige Beratung von Klaas, das neugierig machende Telefonat zuvor mit Maja und die Leistungen von TTPCG® zu günstigen Preisen imponierten dem 35 jährigen Arzt. Insbesondere, da er dank einzigartiger TTPCG® Module nur Damen vorgeschlagen bekommen wird, die in Argentinien leben, dort nicht ortsgebunden sind und denen das Äussere von Dr. Schmidt gefällt. Vom Wesen würden diese Damen immer zu Dr. Schmidt passen, da TTPCG® nach einer wissenschaftlichen Methode vermittelt.

Dr. Günther Schmidts Partnervorschlag 3 passte perfekt

Morena Rodríguez aus San Fernando del Valle de Catamarca, eine 26 jährige

Krankenschwester war der 3. Partnervorschlag. Morena hatte Dr. Schmidt von einem Video her, welches sie ihm sandte, sofort gefallen. Die lustige Art der jungen Argentinierin fand Dr. Schmidt einfach schön. Das alles war im Jahr 2019. Heute im Jahr 2022 leben und arbeiten Dr. Günther Schmidt und seine Braut Morena Rodríguez in Rosario, nach Buenos Aires und Cordoba die drittgrösste Stadt Argentiniens und ein bedeutendes Industriezentrum. Die Stadt liegt 300 km nordwestlich von Buenos Aires am westlichen Ufer des Paraná. Da sich Nachwuchs angekündigt hat, wird im Mai 2022 Hochzeit sein. Die Trauung wird draussen stattfinden unter einem wunderschönen Baum, ähnlich einer Trauerweide, der Gang wird mit Teelichtern und Blumen geschmückt sein. Diese deutsch argentinische Liebesgeschichte von 2019 bis heute ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie gut der Dating Services von TTPCG® funktioniert. Die Erfüllung von besonderen Wünschen stellt für das TTPCG® Team kein Problem dar, sondern eine Herausforderung. Übrigens die Nachfrage nach den Diensten von TTPCG® steigt stetig. Deshalb sucht TTPCG® Menschen, gerne auch Quereinsteiger, die eine neue berufliche sichere Zukunft anstreben. Eine neue berufliche Zukunft als Lizenzpartner kann TTPCG® als seriöses Traditionsunternehmen bieten.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag des press office der Tim Taylor Group.

