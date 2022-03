Software von AquaSoft öffnet sich der Welt

Mit Hilfe der neuen Plugins Vision-Funktionen für kreative Foto- und Videobearbeitung auch in Adobe Premiere & Co nutzbar

Potsdam, im März 2022 – Foto- und Videobearbeitungssoftware von AquaSoft hat sich seit vielen Jahren einen guten Ruf erarbeitet. AquaSoft Photo Vision und Video Vision sind leistungsfähige Programme, mit denen aus Videos, Fotos und Sounds eindrucksvolle kreative Ergebnisse entstehen. Zahlreiche Effekte und Animationen machen alles noch lebendiger. Professionelle Anwender sind bei AquaSoft Stages perfekt aufgehoben. Die Software ist mit noch mehr Funktionen ausgestatten und lässt keine Wünsche offen. Aber auch für Nutzer, die gerne mit anderen Videoschnitt-Programmen arbeiten, sind die AquaSoft-Programme interessant: Dank der Plugin-Funktion können Animationen mit Vision oder Stages erstellt und direkt in andere Anwendungen integriert werden – ohne Wartezeiten, Konvertierung oder Qualitätsverlust.

Warum arbeiten viele User gerne mit Photo Vision und Video Vision? Weil viele Dinge mit Software von AquaSoft ein bisschen einfacher sind als mit anderen Programmen. Eine Stärke ist neben der intuitiven Bedienbarkeit auch die Erstellung von Animationen – auch in 3D – und Motion Graphics. So lassen sich etwa mit Video Vision eindrucksvolle Titelanimationen, Intros oder Bauchbinden in hoher Qualität erstellen oder ganze Sequenzen gestalten. Über eine Plugin-Funktion können diese nun direkt und ohne Qualitätsverlust in andere Programme wie Adobe Premiere, DaVinci Resolve oder Magix Vegas eingebunden werden. Warum also nicht die Stärken von AquaSoft für den eigenen, gewohnten Workflow nutzen?

Dank Plugin-Funktionen zwischen den Welten wechseln

„Mit der aktuellen Version haben wir unser AquaSoft-Universum verlassen und bieten unseren Kunden mit der neuen Plugin-Funktion noch mehr Möglichkeiten. Projekte können in Vision erstellt und in andere Programme integriert werden. Ändern Sie Ihr Vision-Projekt, werden diese Anpassungen ohne Umwege in den anderen Programmen sichtbar. Dafür beschreiten wir unterschiedliche Wege – je nachdem, ob die andere Software, mit der Sie gerne arbeiten, OpenFX unterstützt oder nicht“, sagt Steffen Binas, Gründer und Geschäftsführer der AquaSoft GmbH.

Vision-Projekte direkt in Adobe Premiere Pro verwenden

Für Adobe Premiere, das OpenFX nicht unterstützt, hat AquaSoft ein separates Import-Plugin entwickelt. Mit dessen Hilfe können Vision- und Stages-Projekte wie normale Videodateien in Premiere-Projekte eingebunden und frei verwendet werden. Die Vorteile: transparenter Hintergrund bzw. der Alphakanal werden 1:1 inkludiert und die Importauflösung ist wählbar, inkl. Full HD und 4K. Die Einbindung des Vision- oder Stages-Projekts erfolgt in hoher Präzision mit bis zu 32 Bit Farbtiefe pro Kanal. Auch Soundspuren wie Hintergrundmusik, Geräusche oder die Erzählerstimme werden übernommen. Die Software-Experten von AquaSoft bauen die Plugin-Funktion konstant weiter aus, so dass sie inzwischen auch mit Adobe After Effects reibungslos funktioniert.

OpenFX-Plugin für Programme wie DaVinci Resolve oder Vegas

In Videoschnittprogramme, die OpenFX unterstützen, können Vision- oder Stages-Projekte auf zwei unterschiedliche Weisen integriert werden. Am einfachsten funktioniert es per Inhaltsgenerator: Hier werden AquaSoft-Projekte ganz einfach in die andere Software wie z.B. DaVinci Resolve eingebunden – in perfekter Qualität und ohne Vorberechnungszeit. Will man mit den Fähigkeiten der AquaSoft-Software Sequenzen sogar modifizieren oder mehrfach einbinden, empfiehlt sich der zweite Weg über einen Filter: In diesem Fall nimmt Vision oder Stages das Eingabebild aus der Fremdsoftware entgegen und integriert es mit dem Objekt „Externer Inhalt“ beliebig in die Timeline – auch mehrfach. Soist es möglich, eigene Filter zu erstellen und immer wieder anzuwenden.

Preise und Verfügbarkeit

AquaSoft Photo Vision 13 ist für 59,90 Euro inkl. MwSt. oder im Abo ab 2,99 Euro im Monat erhältlich, AquaSoft Video Vision 13 für 99,90 Euro inkl. MwSt. oder im Abo ab 4,99 Euro im Monat. AquaSoft Stages 13 kostet 249,00 Euro inkl. MwSt. oder ab 14,90 Euro im Monat für die Abo-Version.

Für Nutzer von AquaSoft DiaShow Premium 12, AquaSoft DiaShow Ultimate 12 und AquaSoft Stages 12 ist das Update auf die jeweilige Version 13 kostenlos, für das Update von einer älteren Version gilt ein vergünstigter Preis.

Weitere Informationen unter: https://www.aquasoft.de/video-vision

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

