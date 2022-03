Konsequent Ausfallzeiten reduzieren – neue App von 5thIndustry revolutioniert die Steuerung der Instandhaltung in der Produktion

Die Echtzeit-App 5i.Maintenance schafft Transparenz in der Anlagenverwaltung und Kommunikation in Maschinenparks

Berlin, 15. März 2022 – Maschineninstandhaltung in der Automobilindustrie, die Wartung von Werkzeugen im Kunststoffspritzguss oder die Überwachung komplexer Anlagentechnik in der Prozessindustrie – in allen Fällen ist eine Reaktion in Echtzeit extrem wichtig, da Ausfallzeiten erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen können. Oft werden diese Prozesse aber noch durch handschriftliche, oft unleserliche, Notizen und Anweisungen erschwert. Die Spezialisten der 5thIndustry GmbH haben sich der Problematik angenommen und für effiziente Instandhaltungsprozesse die App 5i.Maintenance entwickelt. Mithilfe der mobilen Applikation haben Unternehmen nun alle Bereiche der Instandhaltung in einem Blick: Verwaltung von Anlagen, Kontakte zu Anbietern und Lieferanten, die Zuordnung von Aufgaben für Techniker, auftragsbezogene Kommentare und geplante Wartungen.

„Durch den Einsatz von 5i.Maintenance lösen Unternehmen ihre Herausforderungen in Bezug auf Transparenz, da jeder Mitarbeiter, der Zugriff auf die App hat, in Echtzeit die gleichen Informationen erhält. Dadurch können Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität gesteigert werden, was ihnen einen effizienteren Betrieb ermöglicht“, so 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Immer optimal für das nächste Shopfloor-/Produktionsmeeting vorbereitet

Die Anwendung 5i.Maintenance ist Teil der 5i.Manufacturing Excellence Cloud – der intuitiven digitalen Arbeitsumgebung für die Produktion. Wesentlicher Use Case ist die Erfassung aller Maschinen und Teilkomponenten mitsamt aller Eigenschaften, wie Standorte, Kostenstellen und Zustandsberichte. Zusätzlich sind Schäden und Schadenkategorisierung, sowie die Historie verfügbar. „Durch die Erfassung, auch der historischen Daten in der Maschinenakte ist das Übergeben von Verantwortlichkeiten, eine schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Know-how-Transfer einfacher. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels oft ein wichtiger Nutzen“, so Dr. Harms.

Die Planung, Durchführung und Dokumentation von Instandhaltungsaufträgen kann in Listenansicht oder in einfach anpassbaren Kanban-Boards übersichtlich dargestellt werden. Aufgaben können transparent dargestellt und von unterschiedlichen Mitarbeitern bearbeitet werden. Eine intuitiv benutzbare Chatfunktion ermöglicht die zielgerichtete Kommunikation zu einzelnen Vorgängen. Zu jedem einzelnen Arbeitsschritt können Kommentare separat hinzugefügt und die vollständige Bearbeitungshistorie angesehen werden. Zugriff auf technische Daten, wie komplette Dateien, Bild- und CAD-Daten, Wartungsanleitungen, Einstell-/Abnahmeprotokolle etc. sind zu den einzelnen Anlagen bzw. Anlagenteilen möglich. Durch Scannen eines QR-Codes an der jeweiligen Maschine erfolgt ein direkter Zugriff auf die Maschinenakte sowie in die Ticketerstellung. Wartungspläne mit regelmäßigen Aufgaben können über geplante Tickets abgebildet und transparent nachverfolgt werden.

Cloudtechnologie – Echtzeittransparenz der Maschinenzustände

Die App kann darüber hinaus einfach in Business Intelligence Tools eingebunden werden. Beispielsweise lassen sich mit Tableau, QLIK oder PowerBI schnelle Auswertungen über Maschinenverfügbarkeiten, aber auch kategorisierte Fehlerursachen, Abteilungen, Schichten, Maschinen, etc. in Echtzeit zu erstellen. Damit werden Reports und Historienanalysen einfach erstellt und als Teil der bestehenden Reportinglandschaft eingebunden.

Aufwandstracking aller Wartungskosten mit intuitiver Benutzeroberfläche

„Ein echtes Alleinstellungsmerkmal unserer App ist die intuitive Benutzeroberfläche, die schnelle Einarbeitung und Bedienung vor Ort in der Produktion. 5i.Maintenance bietet reaktive Anpassungen für ein optimales Benutzererlebnis auf Computern, Tablets und Smartphones“, erklärt Dr. Harms.

Zudem lässt sich die intelligente App vollständig in bestehende IT-Landschaften integrieren. Dazu zählen On-Premise-Datenbanken genauso wie MES- und ERP-Systeme. Darüber hinaus gibt es diverse Möglichkeiten der einfachen Anpassung durch die 5i-Experten. Ebenfalls können über leistungsfähige Schnittstellen bzw. Weboberflächen externe Instandhaltungsdienstleister angebunden und ohne Effizienzverluste in die Instandhaltungsprozesse eingebunden werden.

########

Pressemeldung als Word-Dokument: 2203_5thIndustry_App_5i.Mantenance_final

Bildmaterial zum Download: 5thIndustry_5i.Maintenance_Pictures.zip

########

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Pressekontakt:

5thIndustry GmbH

Dr. Jan-Marc Lischka

Tel. +49 172 2658390

jan-marc.lischka@5thindustry.de



Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com