Die passende Wimpernverlängerung für dein Auge

Die Wimpernverlängerung ist ein kosmetisches Highlight, das die Augen zum Strahlen bringt. Sie ist die perfekte Ergänzung für ein ausdrucksstarkes Make-up und setzt das Auge gekonnt in Szene. Doch welche Wimpernverlängerung ist die richtige für dich und dein Auge? In unserem Kosmetikstudio in Frankfurt beraten wir dich gerne ausführlich und finden gemeinsam mit dir die passende Wimpernverlängerung für dich.

Eine Wimpernverlängerung in Frankfurt ist die perfekte Möglichkeit, um den Augen einen ganz besonderen Ausdruck zu verleihen. Ob natürlich, geschwungen, mädchenhaft, luxuriös oder exzentrisch – mit den richtigen Wimpern wird jedes Auge zum Blickfang. Sie runden gekonnt jedes Outfit ab und sind wirkungsvoller als jedes Accessoire.

Wimpernextensions sind ebenso individuell wie der Charakter unserer Kundinnen und Kunden. In unserem Kosmetikstudio beraten wir dich daher gerne über die verschiedenen Möglichkeiten der Wimpernverlängerung. Gemeinsam finden wir die für dich perfekte Lösung, damit du in Zukunft noch mehr Freude an deinem Spiegelbild hast. Mit einer professionellen Wimpernverlängerung werden Fotos eindrucksvoller und Momente magischer. Lass dich von uns in die Welt der Wimpernextensions entführen und erlebe, wie sich dein Blick verändert.

Wenn es um eine Wimpernverlängerung in Frankfurt geht, ist es wichtig, dass du die richtige Wahl für dein Auge triffst. Denn nicht jede Wimpernverlängerung ist für alle Augentypen geeignet. Bei Frida Immerschön kannst du dich daher auf die Expertise unserer Kosmetikerinnen und Kosmetiker verlassen. Mit ihnen an deiner Seite stehst du nicht allein mit deiner Entscheidung darüber da, welche Wimpernverlängerung am besten zu dir passt. Unser Expertenteam setzt deine Wunschwahl dann fachgerecht für dich um.

Für die perfekte Wimpernverlängerung ist es wichtig, dass wir die richtige Technik und die passenden Materialien auswählen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass du mit dem Ergebnis rundum zufrieden bist. Auch die Wahl der richtigen Wimpernfarbe spielt bei der Wimpernverlängerung eine wichtige Rolle. Denn diese sorgt ebenso dafür, dass deine Wimpern natürlich aussehen und du dich rundum wohlfühlst.

Wir verwenden modernste Methoden und präzise Techniken, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die Kundenzufriedenheit ist dabei stets unsere höchste Priorität. Wir lieben es, unseren Kundinnen und Kunden ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, das malerisch durch die Augen betont wird. Denn wie wir wissen, lachen die Augen bei einem echten Lächeln immer mit!

Deine Wimpern sind einzigartig – genauso wie deine Augen. Bei Frida Immerschön nehmen wir uns die Zeit, um mit dir zusammen die perfekte Wimpernverlängerung für deinen Typ, Stil und Charakter zu finden. Denn wir wissen, dass diese das ganze Gesicht zum Positiven verändern kann.

Wir freuen uns immer, unseren Kundinnen und Kunden traumhafte Wimpern zu verpassen – egal ob für einen besonderen Anlass oder den Alltag. Denn schöne und betonte Augen sind immer ein Blickfang. Wenn du also auf der Suche nach der perfekten Wimpernverlängerung für dein Auge bist, dann komm zu Frida Immerschön – hier findest du garantiert die passende Lösung!

Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab.

Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit.

Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz „perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich“.

Perfekter als die Natur & dennoch perfekt natürlich

FRIDA IMMERSCHÖN® setzt sich nicht zum Ziel das Selbst ihrer Kundinnen zu verändern. Es gilt, die Vorzüge dieser einzigartigen Frauen hervorzuheben, diese leben zu lassen und aus ihrer Authentizität zu schöpfen. Die Produkte und Dienstleistungen sollen ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen und mehr zu sich zu finden. Denn jede Frau sollte weniger Zeit damit verbringen müssen etwas an sich, sondern mehr für sich zu tun.

Firmenkontakt

Frida Immerschön®

Ngoc Minh Soltysiak

Leberecht-Migge-Anlage 11

60438 Frankfurt am Main

069 21008852

info@frida-immerschoen.de

https://www.frida-immerschoen.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.