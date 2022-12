Von der Idee zum Marktführer der Spezialisten-Jobbörsen:

foodjobs.de wird 10 Jahre alt

– Über 11.500 Stellen wurden bereits auf foodjobs.de veröffentlicht

– Seit 10 Jahren auf Erfolgskurs – Wie eine Jobbörse den Markt eroberte

01.12.2022, Düsseldorf.

foodjobs.de – das Jobportal der Lebensmittelbranche

Wer eine Karriere in der Lebensmittelbranche anstrebt, kommt an foodjobs.de nicht vorbei.

Mit passenden Jobangeboten, fortlaufende Studien zu aktuellen Gehältern in der Lebensmittelwirtschaft, branchenspezifischen Informationen und hilfreichen Bewerbungstipps ist foodjobs.de der Karrierebegleiter für alle Studierende, Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte, die in der Lebensmittelbranche ein- und aufsteigen möchten.

Für die Unternehmen ist foodjobs.de die branchenbekannte und reichweitenstarke Jobbörse für gezielte Personalsuche, Medienberatung sowie Employer Branding. Kandidat:innen und Unternehmen zu verbinden ist das tägliche Geschäft des Jobportals.

Von der Idee zum Marktführer

2012 wurde die foodjobs GmbH als Tochterunternehmen der RAU | CONSULTANTS gegründet und ging im Dezember an den Start. Das Ziel war von Anfang an ehrgeizig: Das beste Jobportal für die Lebensmittelwirtschaft aufbauen. Als Business der RAU | CONSULTANTS ist dieses hohe Engagement kein Wunder – erstklassiger Service rund um das Thema „Mensch“ ist seit jeher der Leitspruch. Zu den Geschäftsfeldern gehören: RAU|EXECUTIVE SEARCH, Food | FOOD RECRUITMENT, RAU | INTERIM, RAU | COMPENSATION und RAU | TRAINING & COACHING. Als Expertin auf dem Gebiet der Jobbörsen ergänzt Bianca Burmester mit der foodjobs GmbH das Portfolio.

„Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass sich unsere Kunden und Kandidat:innen bei foodjobs gut aufgehoben fühlen. Unser Team orientiert sich an den Werten Loyalität, Transparenz und Kompetenz. Wir sind bei jeder Beratung absolut ehrlich. Das zahlt sich langfristig aus.“ – Bianca Burmester (CEO foodjobs GmbH)

Eine Philosophie, die funktioniert. Mit viel Engagement konnte die foodjobs GmbH bereits als Start-up wichtige Kunden akquirieren. Es sind bekannte Marken wie Müller Milch, Westfleisch, Haribo, Mondelez und Chr. Hansen. Die meisten sind treue Stammkunden geworden und das nicht ohne Grund: Für foodjobs.de steht die Qualität ganz oben. Ein essenzieller Grundsatz, den jeder Mitarbeitende innehält. Bis heute sind es über 11.500 Stellenangebote, die nach diesem Prinzip online gestellt wurden.

Das foodjobs-Credo führte im Laufe der Jahre zu zahlreichen Auszeichnungen. Als junge Firma mehrfach hintereinander vom Jobbörsenkompass als eine der besten Jobbörsen gekürt kann sich foodjobs über den Titel „Top-Karriereportal“ von FOCUS BUSINESS freuen. Es entstanden Kooperationen, Features und Zusammenarbeiten, die zu einem weitreichenden Netzwerk führten. Um nur einige zu nennen: die DLG, die GDL, der VDOE, NX-Food und Foodhub NRW, Lebensmitteltechnik Deutschland, Hochschulen wie Hohenheim, OWL, Lemgo, ZDF, BSB Butzbach und Akademie Fresenius. Die Liste ist lang und wächst stetig weiter.

Das bemerkenswerte Wachstum von foodjobs.de erreichte die Firma ganz allein durch organisches Wachstum.

„foodjobs ist für die Menschen hinter den Lebensmitteln da. Insbesondere den Studierenden, Absolventinnen und den Fach- und Führungskräften geben wir Orientierung beim Berufsstart oder im Arbeitsmarkt. Damit erreichen wir die Zielgruppe. Und wer im Markt die Zielgruppe erreicht, der wird auch zukünftig als Nischenanbieter im Markt bestehen bleiben.“ – verrät Bianca Burmester (CEO foodjobs.de) ihr Erfolgsrezept.

Danke für 10 Jahre – Die Reise geht weiter

Mit dem Ohr am Markt reagiert foodjobs.de auf veränderte Bedarfe seiner Kunden. Seit Juni 2021 bietet foodjobs.de mit Theresa Grüner einen Active Sourcing Service für Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a. Die erfolgreichen Abschlüsse und die hohe Nachfrage nach diesem lebensmittelspezifischen Service geben Anlass zur nächsten Gründung. Im Januar erscheint das neue Familienmitglied, die foodjobs Active Sourcing GmbH.

An dieser Stelle dankt die foodjobs GmbH allen Kund:innen, Kanditat:innen und Mitarbeitenden, die einen Teil zum Geschäftserfolg beigetragen haben. Ein Dank geht an alle Hochschulen, Institute, Lehrenden und Personalverantwortlichen. Alle User:innen und Follower:innen, alle Kooperationspartner:innen und Jobsuchende seien an dieser Stelle ebenso lobend erwähnt und mit Dankbarkeit bedacht.

Im Laufe des nächsten Jahres wird foodjobs eine Reihe von Aktionen durchführen, die sowohl für Kunden aus dem Unternehmensbereich als auch für Kandidat:innen von Interesse sind.

Das gesamte Team von foodjobs und die RAU | CONSULTANTS freuen sich auf das Jahr

2023.

