Die Pflegeinitiative Deutschland revolutioniert die Rekrutierung

Dass Recruiting auch anders funktioniert, zeigt die Pflegeinitiative Deutschland. Nicht umsonst steht das Unternehmen rund um den Geschäftsführer Florian Sedlmayer für die revolutionärste und effizienteste Rekrutierungsmethode für die Gewinnung von examiniertem Pflegepersonal im DACH-Raum.

Die Pflegeinitiative Deutschland – einfach gutes Personal

In Zeiten des Fachkräftemangels benötigt es einen Partner, der zum einen wirtschaftlich tragbar ist, aber auch dafür sorgt, dass genügend Kapazitäten geschaffen werden. Herkömmliche Zeitarbeitsfirmen vermitteln oft Mitarbeiter:innen aus dem Ausland, die im Zuge ihrer Ausbildung in ihrem Heimatland nicht die notwendigen Qualifikationen mitbringen. Gleichzeitig ist die hier entstehende Sprachbarriere für den alltäglichen Arbeitsablauf sehr hinderlich. Gerade in der Pflege benötigt es Personal, das als Team funktionieren kann, damit Prozesse umgesetzt und Schichten besetzt werden können. Mitarbeiter:innen, die häufig erkranken oder Arbeitskreisläufe nicht richtig umsetzen, bewirken bei Angestellten, die eine gute und wesentliche Arbeit leisten, einen erheblichen Unmut, sodass sich diese eines Tages nach einer neuen Stelle umsehen und wechseln. Florian Sedlmayer steht für gut ausgebildetes und motiviertes Personal, das einen erheblichen Beitrag zum Gemeinschaftsgefühl beiträgt.

Florian Sedlmayer: Der Unterschied macht es aus

Obwohl viele Agenturen verstanden haben, dass gerade in der Pflegebranche ein erheblicher Bedarf an Fachkräften entstanden ist, können sie oftmals keine langfristigen und innovativen Lösungsansätze anbieten. Grund hierfür ist häufig die fehlende langjährige Erfahrung, die in diesem Bereich nötig ist. Mit über sieben Jahren Erfahrung in der Gewinnung von Pflegepersonal ist die Pflegeinitiative Deutschland eine der führenden Agenturen im DACH-Raum. Florian Sedlmayer und sein Team betreuen seit vielen Jahren große Pflegeunternehmen wie Caritas, das Deutsche Rote Kreuz oder die Diakonie. Hierbei steht die effektive Rekrutierung von qualifiziertem Personal sowie dessen langfristige Integration in ein Pflegeteam im Vordergrund des Handelns. Dabei arbeitet die Pflegeinitiative Deutschland nach einem festen Konzept, welches vom Eingang der Bewerbungsunterlagen potenzieller Interessenten über Bewerbungsgespräche bis zur festen Einstellung eine innovative und erprobte Struktur aufweist. Nur so gewährleistet Florian Sedlmayer, dass Interessierte schnellstmöglich kontaktiert und ein entsprechendes Bewerberprofil erstellt werden kann.

Wir bringen Pflegeunternehmen zu den Bewerbern – Die Pflegeinitiative Deutschland

Ist die Nachfrage nach Bewerber:innen größer als die eingehenden Bewerbungen, ist das Schalten unzähliger Stellenanzeigen auf diversen Portalen nicht zielführend. Vielmehr ist es wichtig, das Pflegeunternehmen als Employer Brand – also als Arbeitgebermarke – darzustellen und somit bei den potenziellen Interessenten Neugier zu erwecken. Das funktioniert mit einem von Florian Sedlmayer speziell entwickelten Ablauf für Social Media Recruiting inklusive einer automatisierten Terminierung. Die Pflegeinitiative Deutschland vermittelt kein Personal, sondern bringt Pflegeunternehmen zu den Bewerbern. Der Service und die Zufriedenheit der Klient:innen stehen hierbei an erster Stelle. Sollte Personal einmal nicht gefunden werden oder gehen Bewerberprofile zu spät bei den Pflegeunternehmen ein, wird kein Honorar fällig. Somit gewährleistet Florian Sedlmayer, dass seine Arbeit nicht nur hochprofessionell, sondern auch erfolgversprechend ist.

