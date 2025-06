https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/why-the-polisario-front-threatens-morocco-and-the-region

In einer am 9. Juni veröffentlichten Analyse warnte der renommierte amerikanische Think Tank The National Interest vor den Gefahren, die eine Westsahara unter der Kontrolle der Polisario-Front mit sich bringen würde. Der Experte Ahmad Sharawi zeichnet darin ein alarmierendes Bild der Sicherheitsrisiken für die gesamte Region Nordafrika und die Sahelzone.

Die Studie deckt beunruhigende Verbindungen zwischen der Polisario und verschiedenen terroristischen Akteuren auf. Der Organisation werden laut Dokumenten des deutschen Geheimdienstes enge Beziehungen zur Achse Teheran-Algier sowie nachweisliche Verbindungen zur Hisbollah nachgesagt.

In abgehörten Telefongesprächen sollen ausdrücklich Pläne zur Destabilisierung der Region erwähnt worden sein, wobei auf die „Achse des Widerstands“ Bezug genommen wurde.

Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita bestätigte diese Informationen und beschuldigte den Iran öffentlich, der Polisario Militärdrohnen zu liefern.

Die Lage in den Lagern von Tindouf in Algerien erscheint besonders besorgniserregend. Unter der Kontrolle der Polisario dienen diese Lager laut Berichten internationaler Sicherheitsdienste als Rückzugsgebiet für mehrere terroristische Organisationen, darunter der IS und Al-Qaida.

Humanitäre Organisationen haben darüber hinaus systematische Fälle von Rekrutierung von Kindersoldaten und vorsätzlicher Vorenthaltung von Bildung für junge Flüchtlinge dokumentiert.

Sharawis Analyse unterstreicht den strategischen Charakter der westlichen Unterstützung für die marokkanische Position. Die Polisario habe sich radikal von einer Unabhängigkeitsbewegung zu einem objektiven Verbündeten der geopolitischen Gegner der Vereinigten Staaten entwickelt.

Vor diesem Hintergrund würde jede Infragestellung der marokkanischen Souveränität einen wichtigen Partner im Kampf gegen den Terrorismus schwächen und das regionale Sicherheitsgleichgewicht destabilisieren.

Die Studie hebt auch eine wachsende Bewegung der internationalen Gemeinschaft zugunsten der marokkanischen Position hervor. Mehrere Welt- und Regionalmächte, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich, Israel und kürzlich das Vereinigte Königreich, haben die Souveränität Marokkos offiziell anerkannt. Eine spektakuläre Kehrtwende vollzog sich mit Syrien, das seine historischen Beziehungen zur Polisario abbrach und deren diplomatische Vertreter auswies.

Diese eingehende Analyse bestätigt, dass die Sahara-Frage mittlerweile weit über den territorialen Rahmen hinausgeht und zu einer globalen Sicherheitsfrage mit internationalen Auswirkungen geworden ist.

The National Interest, eine renommierte Publikation in der Welt der amerikanischen Thinktanks, hat sich als unverzichtbare Stimme zu Fragen der Verteidigung und internationalen Sicherheit etabliert.

Ahmad Sharawi, Analyst bei der Foundation for Defense of Democracies (FDD), gilt als Experte für geopolitische Dynamiken im Nahen Osten und für iranische Interventionen in der Region.

