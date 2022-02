Die Reise geht weiter

Mit “The Journey Goes On #2” unterstützt Arval ihre Kunden dabei, die Herausforderungen der Automobilindustrie sicher zu meistern

Die neue Kampagne fokussiert sich auf vier Kernbereiche:

-Vorausschauende Erneuerung und Erweiterung der Flotte

-Anpassung der Beschaffungsstrategien, einschließlich Diversifizierung der OEMs

-Einführung von vernetzten Diensten, um den Kostenanstieg auszugleichen

-Beschleunigung der Transformation hin zu alternativen Antrieben in Fuhrparks

Automobilindustrie im Umbruch

Mehr als 30 Jahre Erfahrung und Expertise in der Zusammenarbeit mit einer breiten Palette an Fahrzeugherstellern zeichnen Arval aus. Arval, einer der führenden Anbieter für Full-Service-Leasing und nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa, unterstützt ihre Kunden bei der Verwaltung ihrer Flotten – auch in herausfordernden Zeiten. Daher hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden auch in der Covid-19-Pandemie geschäftsfähig zu halten. Im Zuge dessen hat Arval im Mai 2020 die Kampagne “The Journey Goes On #1” ins Leben gerufen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeitenden mit sicheren und flexiblen Mobilitätslösungen auszustatten.

Steigende Preise, die Halbleiterknappheit und lange Lieferzeiten haben in den vergangenen Monaten weltweit Spuren in den Unternehmensflotten hinterlassen. Mit “The Journey Goes On #2” knüpft Arval nun an die erfolgreiche Vorgängerkampagne aus dem Jahr 2020 an. Das Konzept ist speziell darauf zugeschnitten, Firmenkunden dabei zu unterstützen ihre Mitarbeitenden weiterhin mobil zu halten, dem Inflationsdruck auf die Fuhrparkkosten entgegenzuwirken und die Elektrifizierung der Flotte zu beschleunigen.

“Die COVID-19-Pandemie hat unsere Branche unbestreitbar erschüttert. Nun sehen wir uns erneut mit einer unvorhersehbaren Situation und vielen Herausforderungen konfrontiert. Der Halbleitermangel ist dabei zweifellos eine der prägnantesten”, sagt Shams-Dine El Mouden, International Arval Consulting Director. “In Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir jedoch festgestellt, dass es auch großes Potenzial gibt, Kosten zu senken und die Transformation zu alternativen Antrieben zu beschleunigen. Wir helfen unseren Kunden, Lieferverzögerungen zu kompensieren, die Kontrolle über ihre Flotten zurückzuerlangen und die Änderungen vorzunehmen, die die größte Wirkung haben werden.”

“The Journey Goes On #2”: ein zielgerichteter Maßnahmenplan

Um den aktuellen Klimaherausforderungen entgegenzuwirken, gibt es eine Vielzahl an wirkungsvollen Maßnahmen. Mit dem gezielten Ansatz, der auf folgenden Grundprinzipien beruht, möchte Arval seinen Teil dazu beitragen:

-Lieferverzögerungen vorbeugen, insbesondere, wenn es um die Erneuerung von flottenrelevanten Verträgen geht. Bei einigen Modellen kann die Auslieferung derzeit mehrere Monate bis zu einem Jahr – oder noch länger – dauern. Arval bietet ihren Kunden daher die Möglichkeit, ihre Verträge zu verlängern oder die darin vereinbarte Kilometeranzahl zu erhöhen, um die lange Wartezeit zu kompensieren. Da die Verfügbarkeit an elektrifizierten Fahrzeugen derzeit besser ist als das der Verbrenner, steht Arval ihren Kunden außerdem beratend zur Seite, um die Transformation hin zu alternativen Antrieben in deren Fuhrparks zu beschleunigen.

-Die Auswahl der bevorzugten OEMs erweitern. Aufgrund der drastisch verlängerten Lieferzeiten einiger Modelle sind Fuhrparkverantwortliche gezwungen, verschiedenste Optionen zu prüfen. Arval empfiehlt ihren Kunden daher passgenaue Lösungen, basierend auf der Verfügbarkeit von Fahrzeugen, dem Budget der Kunden, den CSR-Zielen und den Erwartungen der Mitarbeitenden. Dabei berücksichtigt das Unternehmen stets aktuelle Marktentwicklungen und greift auf seine Erfahrung als Anbieter zahlreicher Fahrzeugmarken zurück.

-Überwachung der Fuhrparkkosten, damit Arval-Kunden in der Lage sind, ihre Gesamtbetriebskosten zu minimieren. Durch Änderungen der Vertragsdauer oder des Kilometerlimits ermöglicht Arval es ihren Kunden, Kosten zu senken. Zusätzlich bietet das Unternehmen weitere Möglichkeiten an, wie etwa die mittelfristige Vermietung von Fahrzeugen und das langfristige Leasing von Gebrauchtwagen.

-Flottenmanagement mit vernetzten Lösungen verbessern. Arval bietet dazu ein Tool an, das Telematik-Technologie nutzt, um den Bedarf des Fuhrparks in Bezug auf Motorisierung und nachhaltige Mobilitätslösungen zu ermitteln und den CO2-Fußabdruck zu berechnen.

Für Interessierte hat Arval Consulting ein White Paper mit aktuellem Marktüberblick und einer Reihe von Lösungen zur Unterstützung für Fuhrparkverantwortliche verfasst, das hier zum Download zur Verfügung steht.

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland:

Margit Wehning – margit.wehning@bnpparibas.com – +49 (0) 69 7193 8111

Über Arval:

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2021 weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten mehr als 7.500 Arval-Mitarbeitende in 30 Ländern flexible Lösungen an, um Reisen für Kunden, die von großen internationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Firmen und Einzelkunden reichen, nahtlos und nachhaltig zu gestalten. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 53 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe ist Arval in der Abteilung Retail Banking & Services angesiedelt. www.arval.com

Über BNP Paribas in Deutschland:

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 190.000 Mitarbeitenden in 65 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

www.bnpparibas.de

