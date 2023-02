Die SeniorenLebenshilfe in Karlsruhe bekommt Zuwachs: Frau Heike Pendl startet als Lebenshelferin

Karlsruhe, 07.02.2023. Schon seit einiger Zeit können Seniorinnen und Senioren in Karlsruhe die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Ab jetzt steht älteren Menschen mit Frau Heike Pendl eine weitere Lebenshelferin zur Verfügung. Rund 200 Lebenshelfer arbeiten deutschlandweit für das Unternehmen. Das gemeinsame Ziel: es alten Menschen zu ermöglichen, dass sie trotz Einschränkungen selbstbestimmt in ihrem Zuhause leben können.

Vorpflegerische Unterstützung für Senioren in ganz Deutschland

Die umfangreichen Sozialleistungen in Deutschland sind für pflegebedürftige Personen eine große Hilfe, wenn es um die Bewältigung des Alltags geht. Jedoch gibt es viele ältere Menschen, die nicht oder nur in geringem Maß pflegebedürftig sind. Sie können einen Pflegedienst nicht oder nur eingeschränkt nutzen, benötigen aber dennoch Hilfe im Alltag. Das betrifft insbesondere den vorpflegerischen Bereich, zum Beispiel die Hausarbeit, die Erledigung der Einkäufe etc. Um diese Versorgungslücke zu schließen, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Seitdem ist das Unternehmen stark gewachsen: Heute sind mehr als 200 Lebenshelfer in Deutschland für „ihre“ Seniorinnen und Senioren tätig. Viele Umzüge in ein Senioren- oder Pflegeheim konnten auf diese Weise schon verhindert werden. Nicht zuletzt sind die Leistungen der Lebenshelfer auch für Angehörige eine wichtige Entlastung.

Warum „Lebenshelfer“? Das Angebot der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe legt Wert darauf, dass die Lebenshelfer ganzheitlicher arbeiten, als es die zur Verfügung stehenden Fahr-, Putz- oder Einkaufsdienste vor Ort tun. Ein Lebenshelfer soll für seine Senioren ein erfahrener, einfühlsamer Ansprechpartner für viele Belange sein – und damit nicht nur im Haushalt, sondern eben im Leben helfen.

Nichtsdestotrotz sind Aufgaben wie die Haushaltshilfe, das Einkaufen oder die Arztbegleitung wichtige Bestandteile des Angebots. Doch die Lebenshelfer leisten mehr: Sie sind stets mit dem eigenen Auto unterwegs und können so einen Fahrdienst ersetzen. Auch zu Fuß begleiten sie ihre Senioren, zum Beispiel zum Markt oder auf Spaziergängen. Sie sind als Freizeitpartner da oder übernehmen die oft schwierige Kommunikation mit Ämtern und Behörden. Termine organisieren, kleinere Reparaturen leisten oder beim Pflegegradantrag helfen – das und viel mehr können die Lebenshelfer.

Jetzt ist auch Frau Pendl als Lebenshelferin in Karlsruhe unterwegs

Frau Pendl blickt auf eine langjährige Berufserfahrung zurück. Sie hat in vielfältigen Bereichen gearbeitet, zum Beispiel als Lagermitarbeiterin, in der Produktion und im Personalverkauf. Ursprünglich ist sie gelernte Bäckereifachverkäuferin. Doch den Samen für ihre heutige Tätigkeit säte ihr Vater, der sich vor langer Zeit schon mit einem Essensservice auf Rädern für ältere Menschen einsetzte.

Die Sehnsucht, eine sinnvolle berufliche Tätigkeit zu haben und der älteren Generation etwas zurückzugeben, brachte Frau Heike Pendl schließlich zur SeniorenLebenshilfe. Als Lebenshelferin legt sie großen Wert darauf, ihren Senioren mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen. In ihrer Freizeit gestaltet Frau Pendl gern Bilder, treibt Sport, entdeckt die Natur oder kocht für ihre Familie – ihren Ehemann, ihre leibliche Tochter und ihre Stiefkinder.

Weitere Informationen über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um ein Franchiseunternehmen. Das bedeutet, dass alle Lebenshelfer selbstständig tätig sind. Um Einheitlichkeit und Qualität zu gewährleisten, durchlaufen jedoch alle werdenden Lebenshelfer dieselbe Ausbildung und weitere Schulungen. Außerdem werden sie in ihrer Arbeit intensiv vom Team in der Berliner Zentrale unterstützt. Die SeniorenLebenshilfe gehört zur Salanje GmbH, die noch weitere Unterstützungsprojekte für Senioren betreibt. Neue Lebenshelfer werden deutschlandweit noch immer gesucht, um mehr hilfebedürftigen Senioren helfen zu können. Interessenten können sich direkt an die SeniorenLebenshilfe wenden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.