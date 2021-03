Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Aldenhoven

Aldenhoven, 01.03.2021. Mit einem breiten Netzwerk aus engagierten Lebenshelfern unterstützt die SeniorenLebenshilfe täglich ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Durch die vielfältigen Leistungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt werden, soll die Lebensqualität der Menschen gesteigert werden. Auch in Aldenhoven und Umgebung ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe, das im vorpflegerischen Bereich angesiedelt ist, zukünftig verfügbar. Udo Johnen ist der neueste Lebenshelfer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den von ihm betreuten Senioren ein selbstbestimmteres Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglich.

Seit 2012 im Auftrag der Senioren tätig

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von Carola Braun. Die Geschäftsführerin des Berliner Dienstleisters betreute in der Zeit davor selbst ein älteres Ehepaar. Während ihrer Tätigkeit erkannte sie, wie wichtig und gleichzeitig erfüllend diese Arbeit ist. Jedoch war ihr auch schnell klar, dass es zu wenige Angebote im Bereich der vorpflegerischen Betreuung gibt, um den Bedarf der Senioren in Deutschland zu decken. Das wollte sie gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin Braun ändern. In den letzten Jahren hat sich die SeniorenLebenshilfe zu einem bundesweit tätigen Unternehmen entwickelt. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und werden von Carola Braun und ihrer Familie in allen Bereichen unterstützt. Sie erhalten Fortbildungen und Hilfestellungen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit sowie bei der Kundenakquise.

Vielfältige Leistungen für eine individuell angepasste Unterstützung

Die Aufgabe der Lebenshelfer ist es, den Senioren sämtliche Tätigkeiten abzunehmen, die Sie aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr alleine bewältigen können. Welche Leistungen das im Einzelnen sind, ist abhängig von dem individuellen Bedarf und den persönlichen Wünschen der älteren Menschen. Lebenshelfer können als Haushaltshilfe tätig werden. Sie können das Zubereiten der Mahlzeiten übernehmen, einkaufen gehen oder die Wohnung putzen. Auch als Alltagsbegleiter können sie fungieren. Sie begleiten ihre Senioren zu Arztterminen oder unterstützen sie bei bürokratischen Angelegenheiten. Ausgestattet mit einem Pkw können die Lebenshelfer die Senioren pünktlich und bequem zu jedem Termin fahren. Auch die Gestaltung der Freizeit ist eine wichtige Aufgabe der Lebenshelfer. Nach Wunsch werden gemeinsame Spaziergänge unternommen, interessante Gespräche geführt oder kulturelle Veranstaltungen besucht.

Udo Johnen unterstützt die SeniorenLebenshilfe zukünftig in Aldenhoven und Umgebung

Udo Johnen wurde 1968 in Eschweiler geboren. Der Bäckermeister war mehr als 26 Jahre in unterschiedlichen Bäckereien als leitende Führungskraft tätig, wie auch in seiner eigenen, bevor er sich dazu entschied, ein Teil der SeniorenLebenshilfe zu werden. Der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung entstand dadurch, dass er sich bereits seit Längerem als Betreuer seiner Freunde und Nachbarn engagiert. Udo Johnen fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad und ist mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in einem Fußballverein aktiv. Er bringt viel Empathie und Geduld mit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren durch seine Tätigkeit das Leben im eigenen Zuhause zu erleichtern.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und Udo Johnen

Unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Aldenhoven können Sie sich noch ausführlicher über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe im Raum Aldenhoven und Umgebung informieren. Die SeniorenLebenshilfe bietet ihre Leistungen in ganz Deutschland an. Sie ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und sucht ständig nach weiteren Lebenshelfern, um ihr Angebot noch mehr Senioren zugänglich zu machen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.