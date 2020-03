Die Stunde der WordPress Programmierer/Entwickler

Unternehmen hervorheben durch Individualität

Websites für “low cost”:

Pagebuilder scheinen die Arbeit der WordPress Programmierer & Designer im Bereich Web überflüssig zu machen. Tatsächlich lassen sich mittlerweile durchaus optisch ansprechende Websites über diese Werkzeuge generieren. Ich bezeichne die Pagebuilder nicht ohne Grund als “Werkzeuge”, denn das sind sie – in der Hand der richtigen Person können verblüffende Kreationen damit entstehen, und für so manch kleines Unternehmen werden die Erwartungen an den Webauftritt voll erfüllt.

Jedoch gilt auch hier wie überall: Ohne Fleiß kein Preis – wer also annimmt, dass einem hier die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen, wird meist recht zügig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vorgefertigte Templates in den Pagbuildern liefern eine gute Ausgangsbasis, wenn es allerdings an Änderungen derselben geht und man dann die Ergebnisse der selbst hineingesteckten Arbeit betrachtet, wird vielen Benutzern klar: “Hm, so einfach ist das gar nicht”. Meist entscheidet sich an diesem Punkt eine Vielzahl der Anwender für das “zu Rate ziehen einer Person”. Sind sie bereit, viele weitere Stunden zu investieren, kann bei strukturiertem Vorgehen und Lernwillen ein gutes Ergebnis entstehen, auf das man zu Recht stolz sein kann.

Websites für “Mittelstand”:

Anders sieht es bei Projekten aus, die erweiterte Anforderungen an die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Website stellen. Das Unternehmen soll einer Vielzahl potentieller Kunden vorgestellt werden und einen bleibenden Eindruck generieren. Einzelne, speziell ausgerichtete Landing Pages müssen die Customer Journey (Zyklusdurchlauf des Kunden, vom ersten Wahrnehmen bis zum Kauf) unterstützen und sind daher essenziell für das Gesamtmarketing. Man merkt schon, da steckt einiges dahinter – was wollen die Kunden und wie kann man es ihnen perfekt geben? Wie überzeugt man seine Websitebesucher, die angebotene Leistung / das Produkt tatsächlich zu wollen? Wie schnell und performant liefert der Internetauftritt Daten?

Die Website im mittelständischen Unternehmen ist sehr viel mehr als bloße, lieblose Präsenz “weil man’s halt braucht”. In meinen Augen ist es mit der Website wie mit dem Kerngeschäft: “Wenn man’s macht, macht man’s richtig”.

Rundum gelungene Projekte sind lebendig, werden gepflegt und ja, sie sind wie ein Mitarbeiter der pausenlos 24/7 Ihre Waren/Leistungen anpreist und für Umsatz und Renommee sorgt. Wenn man sich bewusst macht, was dieser im Betrieb dauerhaft kostengünstige Mitarbeiter an Leistung bringt, relativiert sich der Anschaffungspreis und es schlägt “die Stunde der WordPress Programmierer/Entwickler”…

Bereits in der frühen Projektphase – der Überführung der Idee in die Realität (das Konzept) – bin ich als WordPress Programmierer und Berater zu buchen. Verwirklichen wir Ihre Vision! Bleiben Sie außergewöhnlich!

Martin Doriat

D ING bietet Ihnen Programmierung für WordPress, Contenido, Shopware. Unser Augenmerk liegt dabei auf der bestmöglichen Usability, um den Besuch Ihrer Website einfach, hilfreich und informativ zu gestalten. Diese Schwerpunkte setzen wir in unseren Entwicklungen/Programmierungen: – Schnelligkeit – SEO/Suchmaschinenoptimierung – Benutzererfahrung – Optik – Pflegbarkeit (CMS) Wir führen und unterstützen Sie bei der Auswahl Ihrer Contents/Inhalte und übernehmen auf Wunsch auch langfristig die Pflege der Inhalte und Updates. Als Maschinenbauingenieur stehe ich Ihnen auch als externer Berater und Projektleiter flexibel zur Verfügung. Unser Standort ist Untermitterdorf, Kirchberg i. Wald – Aufträge übernehmen wir jedoch ohne Grenzen 😉

