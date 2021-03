Die Traumwelt Bettenmanufaktur lässt Sie gut schlafen

Die Traumwelt Bettenmanufaktur produziert gemütliche Unikate mit Siegel “Made in Germany”. Die erstmals 1885 registrierte Bettenmanufaktur ist ausgelegt auf die Herstellung von Qualitäts-Boxspringbetten sowie Polsterbetten. Großen Wert wird neben dem handwerklichen Detail mit dem One-Face-To-Customer- Prinzip auf die spezifische und individuelle Beratung gelegt, da sich die Schlafenden ihre Betten individuell anfertigen lassen können. In dem familiengeführten Unternehmen wird die sinnvollste Zusammenstellung aus dem jeweiligen Hauptbett (Boxspring- oder Polsterbett), Größe, Matratzen aus vier verschiedenen Optionen, Lattenrost (mit elektronischer Verstellung), ansprechenden Kopfteilen, Bettfüßen und dem Stoff eng mit dem Kunden ausgewählt. Im Vergleich zu Massenabfertigungen findet eine umfassende und begleitende Beratung statt. Diese können die Kunden auch schon online starten. Die jeweiligen Unikate können zusammen mit dem Fachpersonal vor Ort konfiguriert, aber auch im Telefonat und über E-Mail besprochen werden. Fragen über spezielle Konfigurationswünsche aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder chronischen Problemen werden ebenfalls beantwortet. Die Auswahl über die hochklassigen Stofflieferanten wird individuell festgelegt. Neben Sonderlängen können zudem die Kopfteile nach gewünschtem Maß bestellt werden.

Am Ende entsteht ein hochwertiges Unikat direkt aus Rietberg. Logischerweise wird das Endprodukt geliefert und montiert. Auch bei Folgeumzügen muss sich der Traumwelt- Kunde keine Sorgen um den Verschleiß machen. Die Boxspringbetten sind mit einem ausgefeilten Steckprinzip ausgestattet, die Polsterbetten mit robusten Gewindeschrauben. Dadurch ist ein einfacher Auf- und Abbau gewährleistet. Zugehörige Hussen können durch einen Klettbandmechanismus abgenommen und gewaschen, oder auf Wunsch neu gestaltet werden.

Zum besonderen und vertrauensvollen Kundenumgang und der eigenen, handwerklichen Produktion von erfahrenem Fachpersonal kommt ein Angebot an Lattenroste, an Bettwaren wie Kopfkissen und Bettwäsche, als auch der Verkauf von Dekostoffen hinzu. Damit wird auf alle Anforderungen für einen sorglosen Bettenkauf eingegangen. Dies bestätigt sich durch das Interesse verschiedener Top-Hotels, die den Schlafkomfort auch für ihre Gäste einsetzen wollen und die Traumwelt- Qualität seit 30 Jahren schätzen. Durch die Vielseitigkeit der Bettenmanufaktur kann auch hier speziell auf die Anforderungen und Wünsche eingegangen werden, damit der Look und der Typ des Partners getroffen werden. Dabei sind langanhaltende Kooperationen mit Hotels wie dem “Fährhaus Sylt”, “Brenners Baden-Baden” oder “Das Lindner” entstanden. Auch mit Innenarchitekten und Raumaustattern wurden zusammen externe Projekte erfolgreich umgesetzt.

Entdecken Sie Ihr neues Traumbett bei der Traumwelt Bettenmanufaktur.

Traumwelt Bettenmanufaktur seit 1885

Firmenkontakt

TRAUMWELT® W. Lonsberg GmbH & Co. KG

Marianne Lonsberg-Hezel

Detmolder Straße 1

33397 Riet Rietberg

+49 (0) 52 44 / 52 52

info@traumwelt.com

https://www.traumwelt-bettenmanufaktur.de

