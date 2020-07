Die Universalleuchte TP4 – “Wir sind heller” macht Arbeitsbeleuchtung flexibel

Einstellbare Lichtfarbe und einstellbare Leistung – die LED Arbeitsleuchte TP4 ist universell einsetzbar.

Wer einen Arbeitsplatz gut beleuchten möchte, kennt die Probleme: Welche Beleuchtungsstärke gefordert wird, ist schnell ermittelt – ein Blick in die Arbeitsstättenrichtlinie gibt hier Aufschluss. Trotzdem bleiben Fragen offen, die sich eigentlich nur in der Praxis beantworten lassen.

Welche Beleuchtungsstärke braucht man tatsächlich für optimale Ausführung der Arbeit?

Unabhängig von den in den Richtlinien geforderten Beleuchtungsstärke muss sich der Arbeiter vor Ort mit der Lichtstärke wohlfühlen. Ist die Beleuchtung zu schwach, vermehren sich die Fehler und Augen bzw. Gehirn werden unnötig belastet. Ist die Beleuchtung zu stark, tritt vermehrt Blendung auf – und die Arbeit fällt dadurch auch unnötig schwer.

Welche Lichtfarbe ist für die Tätigkeit angemessen?

Üblicherweise werden im industriellen Bereich eher kältere Lichtfarben eingesetzt. Trotzdem kann man auch hier auf neutrale Lichtfarben zurückgreifen. Für die Beleuchtungsstärke irrelevant – aber für das persönliche Wohlbefinden erheblich.

Diese Probleme löst “Wir sind heller” mit der Universalleuchte TP4

Die TP4 ist die konsequente Weiterentwicklung der TP3. Diese punktete schon mit einem robusten Gehäuse, hoher Lichtausbeute, Dimmbarkeit, Durchverdrahtung und einfacher Montage.

Die Universalleuchte TP4 erweitert diese Möglichkeiten noch um ein Vielfaches.

Alle Varianten lassen sich mit einem DIP Schalter in drei Leistungsstufen einstellen. So kann die Beleuchtungsstärke exakt den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes und den Arbeitstätigkeiten angepasst werden.

Die Lichtfarbe lässt sich ebenfalls mit einem DIP Schalter einstellen. So kann noch bei der Montage zwischen 4000K, 5000K und 6000K gewählt wählen. Eine nachträgliche Änderung ist auch später noch möglich. So muss man sich nicht im Vorfeld auf eine Lichtfarbe festlegen und kann bei der Montage die für den Arbeitsbereich passende Variante auswählen.

Die TP4 – eine wirkliche Universalleuchte

Mit all ihren Eigenschaften lässt sich die TP4 wirklich universell einsetzen. Von der Beleuchtung von Montagearbeitsplätzen über die Gangbeleuchtung bis zur Ausleuchtung kleinerer Hallen – die TP4 macht überall ein individuelles und gutes Licht.

Weitere Informationen und Beratung erhält man unter Universalleuchte TP4 oder per Mail unter info@wirsindheller.de

Die WSH GmbH – “Wir sind heller” mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von “Wir sind heller” reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zu Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

