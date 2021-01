Die Valentins-Edition von Feuerwear!

Zum Valentinstag bietet Feuerwear eine besondere Edition für Partner sowie beste Freunde an, bei der zwei Portemonnaie-Unikate aus demselben Stück Feuerwehrschlauch gefertigt sind – mit durchgehendem Aufdruck.

Köln, im Januar 2021 – Das Kult-Label Feuerwear bietet in diesem Jahr vom 27.01. bis 14.02.2021 mit der Valentins-Edition eine neue Möglichkeit, das Herz seines Lieblingsmenschens höher schlagen zu lassen. Zwei Portemonnaies aus einem Stück Feuerwehrschlauch mit durchgehendem Aufdruck gibt’s als tolles Geschenk-Set. Die beiden Portemonnaies tragen gemeinsame individuelle Spuren von echten Feuerwehr-Einsätzen – sie sind sprichwörtlich gemeinsam durchs Feuer gegangen. Eine wunderschöne Geschenkidee, mit der man seinem Liebling zeigen kann: „Wir zwei gehören zusammen!“

Feuerwear schenkt ausgemustertem Original Einsatz-Feuerwehrschlauch ein zweites Leben. Durch einen ausgetüftelten Upcycling-Prozess werden aus dem Material der Helden neue Produkte: Äußerst robuste, formschöne und funktional durchdachte Umhängetaschen, Rucksäcke, Portemonnaies und viele weitere Accessoires. Die fantastischen Eigenschaften der Feuerwear-Produkte machen Sie zu treuen stylischen Alltagsbegleitern mit Ausdauer und Langlebigkeit. Da jeder Meter Feuerwehrschlauch unverwechselbare Einsatzspuren trägt, ist auch der Used-Look jedes Feuerwear-Unikats einmalig und einzigartig. Ob für für sich selbst, Freunde, Partner oder die Familie – mit Feuerwear wird ein individuelles Statement gesetzt und eine eigene Geschichte erzählt.

Speziell für den Valentins-Tag haben die beiden Firmengründer und Brüder Martin und Robert Klüsener eine besondere Überraschung parat. Erstmalig wird das Material für zwei Produkte aus demselben Stück Feuerwehrschlauch geschnitten und als Set durch die ganze Produktion geschleust. Das Resultat: zwei einzigartige Unikate, die durch den durchgehenden Aufdruck für immer zusammen gehören. Ein Paar also, das gemeinsam durchs Feuer gegangen ist! Vermutlich die romantischste Art und Weise, wie man sich gegenseitig zeigen kann: „Wir gehören zusammen!“

Da die Portemonnaie-Geschmäcker natürlich sehr verschieden ist, gibt es in der Valentins-Edition gleich sechs verschiedene Produkt-Sets, in denen unterschiedlich große Modelle miteinander kombiniert sind. Da es die Sets außerdem in den Feuerwehrschlauch-Farben Rot und Weiß gibt, ist für jeden ein perfektes Unikats-Duo dabei. Wie gewohnt sind alle Sets einzeln fotografiert im Web-Shop zu sehen, damit man schon online gut vergleichen und stöbern kann.

Preise & Verfügbarkeit

Vom 27.01.2021 bis zum 14.02.2021 werden die limitierten Portemonnaie-Sets der Valentins-Edition in den Farben Rot und Weiß im Webshop zu kaufen sein.

Feuerwear Valentins-Set „Fred und Alan“ € 128,-

Feuerwear Valentins-Set „Frank und Alex“ € 113 ,-

Feuerwear Valentins-Set „Fred und Fred“ € 118,-

Feuerwear Valentins-Set „Frank und Frank“ € 108 ,-

Feuerwear Valentins-Set „Alan und Alan“ € 138,-

Feuerwear Valentins-Set „Alex und Alex“ € 118,-

Die Set-Preise setzen sich dabei genau aus den Einzelpreisen der Portemonnaies zusammen – den beträchtlichen Mehraufwand in der Produktion schenkt Feuerwear wegen des schönen Anlasses einfach dazu!

Alle Infos zur neuen Feuerwear Valentins-Edition unter:

https://www.feuerwear.de/unsere-aktionen/valentins-edition

Martin und Robert stellen die neue Valentins-Edition im Video vor:

https://www.youtube.com/watch?v=0pL6mN0Q3_4

