WECO stärkt Standort Brasilien mit neuem Vertriebsleiter und expandiert in den Weltmarkt

Detlef Fritsch nun auch verantwortlich für die Distribution in Südamerika und die Beratung von Industrie- und HVAC-Kunden

Hanau, im Januar 2021 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik, expandiert weiter und hat das Vertriebsteam in Brasilien erweitert. Neben General Manager Ana-Flavia Rodriguez und Sales Managerin July Olivera unterstützt nun der deutsche Geschäftsführer Detlef Fritsch das südamerikanische Team als Vertriebsleiter. Seine Aufgaben liegen hauptsächlich in der Betreuung von Großkunden. „Speziell Industrie- und HVAC-Kunden stehen im Fokus der Beratung. Der brasilianische Markt ist dem europäischen Markt sehr ähnlich. Daher kann ich mit meiner Erfahrung unsere weltweite Expansionsstrategie intensiv unterstützen“, so Detlef Fritsch. Dank des neuen Vertriebsleiters konnte der brasilianische Marktumsatz bis Ende 2020 um rund 30 Prozent gesteigert werden.

Die WECO-Niederlassung in Brasilien wurde im Jahre 1999 in der Großstadt Curitiba eröffnet, welche mit über 1,9 Millionen Einwohnern die achtgrößte Stadt in Brasilien ist. Der Standort liegt 40 Kilometer von São Paulo entfernt, bietet eine gute Verkehrsanbindung und gewährleistet dem Team hohe Mobilität.

Brasilien als eigenständiger Markt

Die ansässigen Kunden wurden bisher vornehmlich von General Manager Ana-Flavia Rodriguez und Sales Managerin July Olivera betreut. Seit April 2020 ist Detlef Fritsch angetreten, um die Expansion von WECO im Südamerikanischen Markt voran zu treiben. Die Funktion des Vertriebsleiters übt er parallel zu seiner Geschäftsführertätigkeit in Deutschland aus. „Der brasilianische Markt und die Kunden dort unterscheiden sich sehr vom restlichen südamerikanischen Markt. Dies ist für mich eine besondere Herausforderung, da ich hier einen sehr eigenständigen Markt betreue“, erklärt Fritsch.

Im Fokus: Die WECO Serien 110, 121 und 140

Der Kundenstamm in Südamerika setzt sich vornehmlich aus Industrie- und HVAC- (Heating, Ventilating and Air Conditioning, zu deutsch: Heizung, Lüftung, Klimatechnik) -Kunden zusammen. Speziell im Fokus der Kundenbestellungen stehen die Steckverbindersysteme der Serie 110 für den Einsatz in der Telekommunikationstechnik sowie der Serie 121 und die Anschlussklemmen der Serie 140 für den Einsatz auf Leiterplatten. Die Zulieferung der Produkte erfolgt über die Produktionswerke in Kanada und Deutschland. „Mit unserer südamerikanischen Vertriebsniederlassung sehen wir für die nächsten Jahre große Expansionschancen, da von Brasilien aus immer stärker in den Weltmarkt exportiert wird“, so das Fazit von Detlef Fritsch.

###

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, Brasilien und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecogroup.de

