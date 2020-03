Die verschiedenen Möglichkeiten der Immobilienbewertung

Was ist Ihre Immobile wert?

Wer eine Immobilie verkaufen oder kaufen möchte tut gut daran, das Objekt bewerten zu lassen. Es gibt zwar im Internet auf verschiedenen Portalen die Möglichkeit sich selbst zu informieren, diese Bewertungen basieren allerdings auf groben Vergleichswerten. Um eine realistische und vor allem umsetzbare Bewertung zu erhalten, ist ein Fachmann die bessere Wahl.

Die möglichen Immobilienbewertungsverfahren

Um den sogenannten Verkehrswert einer Immobilie ermitteln zu lassen, ist die Beauftragung eines Sachverständigen notwendig. Der Verkehrswert einer Immobilie ist gleichzusetzen mit dem auf dem Markt erzielbaren Verkaufspreises. Dieser Verkaufspreis wiederum setzt sich aus dem Wert des Grundstückes (Lage, Lage, Lage) und dem des Gebäudes darauf zusammen. Meist werden in der Praxis drei Bewertungsverfahren angewendet. Eines davon ist das Vergleichswertverfahren. Hier wird die Immobilie mit ähnlichen Objekten und den erzielten Kaufpreisen in der Vergangenheit verglichen. Die Zahlen kommen aus Gutachterausschüssen der zuständigen Gemeinden.

Geht es um vermietete oder verpachtete Gebäude, wird in der Regel das Ertragswertverfahren angewendet. Eine komplizierte Berechnung mit der die Einnahmen abzüglich Bewirtschaftungskosten, die Restnutzungsdauer eines Gebäudes und dem Liegenschaftszins (der örtlich individuell festgelegt wird) einen Wert ergeben. Ohne Grundstück, denn dieses behält seinen Wert im Allgemeinen. Zu guter Letzt kommt das Sachwertverfahren zum Einsatz. Hier werden wie beim Ertragswertverfahren das Gebäude und der Boden getrennt angesetzt. Es wird ermittelt, was die Herstellung zum Zeitpunkt der Bewertung kosten würde und diese Zahl dann um die Alterswertminderung gekürzt.

Sachverständiger oder örtlicher Immobilienmakler

Einen Sachverständigen hinzuzuziehen ist eine relativ teure und zeitintensive Angelegenheit. Je nach Wert der zu begutachtenden Immobilie kann dies mehrere Tausend Euro kosten. Ist dies in manchen Fällen nicht zu umgehen, sollte man sich an einen sogenannten öbuv, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung, wenden.

Eine gute Alternative zu einem öffentlich bestellten Gutachter ist der örtliche Immobilienmakler. Ihm sind die entsprechenden Kennwerte bestens bekannt. In die Bewertung fließen seine Marktkenntnisse, wie zum Beispiel die Beurteilung der Lage einer Immobilie, ein. Ein erfahrener Immobilienmakler ist in der Lage, nach einem Ortstermin, der in der Regel kostenlos und unverbindlich für Kunden ist die Bewertung einer Immobilie fachgerecht und ausreichend genau vorzunehmen. Anschließend können mit diesen Daten weitere Schritte für den Verkauf oder in der Vermietung vorgenommen werden. Denn der örtliche Immobilienmakler erkennt die individuellen Merkmale einer Immobilie und ist mit den Verkehrswerten in seinem Gebiet vertraut. Vor allem die genaue Marktkenntnis ist die optimale Grundlage für eine korrekte Immobilien Bewertung und für den anschließenden erfolgreichen Verkauf.

Geht es um die Vermietung einer Immobilie, ist die fachlich richtige Einordnung der Liegenschaft in einen qualifizierten Mietspiegel die beste Ausgangsbasis. Für die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen liegen jeweils solche Mietspiegel vor, mit denen der örtliche Makler in der Regel vertraut ist.

“Wir sind seit Jahren bestens vertraut mit den Schwankungen der Miet- und Verkaufssituation von Immobilien in Nürnberg. Unsere Kunden erhalten daher grundsätzlich eine realistische und deshalb erzielbare Einschätzung von Verkaufs- oder Mietpreisen durch unser Büro,” sagt der Nürnberger Immobilienmakler Christian Reinhart.

Herr Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und mehr als 10 Jahre Erfahrung als Immobilienmakler in der Metropolregion Nürnberg. Die Metropolregion Nürnberg ist ein fester Begriff und umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Alle drei Städte grenzen fast unmittelbar aneinander.

Als ausgebildeter Bauingenieur verfügt er über viel Erfahrung in der Planung und Ausführung von Wohnimmobilien. Die Kunden seine Maklerbüros profitieren in vielerlei Hinsicht davon. Dieser Hintergrund macht ihn für die Beurteilung und Bewertung von Immobilien oder über Renovierungsarbeiten zum absoluten Profi im Maklerbereich.

Das Team um Christian Reinhart besteht aus mehreren Immobilienmaklern und freiberuflichen Mitarbeitern, die nach Bedarf eingesetzt werden. Das Credo jedes Mitarbeiters ist es, viel Zeit für die Kunden zu haben und der Kommunikation mit ihnen oberste Priorität einzuräumen. Fairness in den Geschäftsprozessen für alle Beteiligten ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Damit wird nicht nur geworben, dies wird täglich auch gelebt: “Ihr fairer Makler” eben.

In der Regel erreichen die Kunden ohne Umweg die Mitarbeiter und Christian Reinhart direkt telefonisch. Die Kommunikationswege innerhalb des Büros sind kurz. Binnen weniger Stunden reagiert das Büro auf Anrufe, Mails oder über seine Social Media Plattformen.

Der Schwerpunkt des Büros liegt bei Wohnimmobilien. Bei der Vermietung und dem Verkauf von Wohnhäusern. Das Spezialgebiet ist der Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Dies bestätigen unzählige erfolgreich durchgeführte Verkäufe und Vermietungen von Wohnungen und Häusern in der Metropolregion. Hier erfahren Sie mehr: www.immobilienmakler-nbg.de

