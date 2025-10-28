Die viatolea App bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten

BARMER bietet Versicherten kostenfreien Zugang

Die BARMER erweitert ihr digitales Versorgungsangebot: Ab sofort haben alle BARMER-Versicherten kostenfreien Zugang zur App viatolea für Unverträglichkeiten. Die als Medizinprodukt registrierte Anwendung unterstützt Menschen mit Verdacht auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten durch ein strukturiertes, digitales 10-Wochen-Programm – bequem von zu Hause aus.

Die viatolea App kombiniert Algorithmen mit aktuellem Expertenwissen und basiert auf den Leitlinien führender Ernährungsgesellschaften. Nutzerinnen und Nutzer dokumentieren zunächst zwei Wochen lang ihre Ernährung und Beschwerden in einem digitalen Tagebuch. Auf Basis dieser Daten erhalten sie eine individuelle Analyse möglicher Unverträglichkeiten. Anschließend begleitet die App über acht Wochen bei der schrittweisen Ernährungsumstellung. Ergänzt wird das Programm durch personalisierte Empfehlungen und Rezepten, einen individuellen Lebensmittelguide sowie strukturierte Toleranztests.

„Viele Betroffene mit unklaren Magen-Darm-Beschwerden warten Monate oder Jahre, bis sie die Ursache ihrer Beschwerden herausfinden. Mit viatolea schließen wir eine Versorgungslücke und ermöglichen eine schnelle und niedrigschwellige Unterstützung!“, erklärt Pauline Nöldemann, Gründerin des Nürnberger Startups. Sie ist selbst betroffen und kennt daher den langen Leidensweg.

Das Ziel: Beschwerden wie Bauchschmerzen, Völlegefühl oder Blähungen effektiv reduzieren, die Lebensqualität steigern und die Gesundheitskompetenz der Betroffenen stärken. Studien belegen bereits die positiven Effekte des Programms.

„Digitale Lösungen wie die App viatolea helfen unseren Versicherten, ihre Gesundheit selbstbestimmt zu stärken. Sie erhalten eine niedrigschwellige Hilfe, um ihre Magen-Darm-Beschwerden richtig einzuordnen und individuelle Ernährungsstrategien zu entwickeln“, sagt Prof. Dr. med. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER.

Die Nutzung ist für alle BARMER-Versicherten kostenfrei. Der Zugang erfolgt über einen digitalen Eignungscheck auf der viatolea-Website (viatolea.de), bei dem man sich mit seiner Versichertennummer registriert. Die App steht dann sofort zum Download bereit und der Start ist direkt möglich.

Die BARMER zählt mit 8,3 Millionen Versicherten zu den größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands und engagiert sich besonders für innovative digitale Versorgungslösungen.

Die PYRA MEDI GmbH mit Sitz in Nürnberg entwickelt digitale Medizinprodukte zur Verbesserung der Ernährungsgesundheit. Die viatolea App wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem HealthCare Award 2024, sowie als „Versorgungsmodell der Zukunft“ beim DMEA Nova Award 2025.

viatolea ist eine App, die Menschen mit Verdacht auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten dabei unterstützt, ihre Beschwerden besser zu verstehen und gezielt zu lindern. Über ein mehrwöchiges Programm dokumentieren Nutzer*innen ihre Ernährung und Symptome, während die App mithilfe intelligenter Analysen mögliche Unverträglichkeiten wie Laktose-, Fruktose-, Sorbit- oder Weizenunverträglichkeit identifiziert. Auf dieser Basis bietet viatolea individuelle Empfehlungen, Toleranztests und Ernährungsstrategien, um Beschwerden zu reduzieren und den Alltag wieder unbeschwerter zu gestalten. Die App ist als Medizinprodukt registriert und wird von vielen Krankenkassen erstattet.

