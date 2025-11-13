DIE WURSTWAREN DER „EU QUALITY CREW“ ALS EHRENGÄSTE IN MÜNCHEN

Mailand, 13. November 2025 – Am Dienstagabend fand in der Vinotek Excelsior by Geisel in München eines der exklusivsten Galadinner der Messe „Food & Life“ statt. Die Veranstaltung war nur für geladene Gäste zugänglich und den namhaftesten Restaurantinhabern, Gastro-Journalisten sowie den gastronomischen Trendsettern der Stadt vorbehalten. Im Mittelpunkt standen die 4 europäischen Wurstspezialitäten, die das Herz des Projekts „The Eu Quality Crew“ darstellen: Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A., Zampone Modena g.g.A. und Cotechino Modena g.g.A..

Bei ihrer Ankunft wurden die Gäste mit einem Aperitif begrüßt, bei dem die Produkte in ihrer reinsten Form serviert wurden, um ihren authentischen Geschmack in vollen Zügen zu genießen. Bevor dann das Galadinner begann, stellte der Direktor der drei Schutzkonsortien Gianluigi Ligasacchi den Abend und das Projekt vor: „Es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend hier empfangen zu dürfen und Ihnen zu zeigen, was wir unternehmen, um unsere Produkte in Deutschland vorzustellen, einem Markt mit einem enormen Interesse für unsere geschützten Wurstwaren, wobei Bayern eine der vielversprechendsten Zielregionen darstellt – so die Worte des Direktors. – Vor allem München ist in kulinarischer Hinsicht äußerst lebhaft und interessant. Man spürt die Leidenschaft und die Experimentierfreude der Menschen und das ist genau das, was wir suchen, um unsere Produkte optimal zu präsentieren. Wir sind bereits zum zweiten Mal auf der Messe „Food&Life“, da wir hier außerordentlich gut empfangen wurden und große Erfolge erzielen konnten und dies nicht nur im Verkauf, sondern auch dank der unglaublichen Fähigkeit der HoReCa-Branche, die unsere Wurstwaren optimal interpretiert und angeboten hat. Wir hoffen, Sie auch an diesem Abend angenehm überraschen zu können!“

Das vom Sternekoch Benedikt Arps kreierte Menü wurde in all seinen Gängen aus den Produkten der Kampagne hergestellt. Hier das Angebot des Abends:

-Salamini Italiani alla Cacciatora g.U und Mortadella Bologna g.g.A. mit gegrilltem mediterranen Gemüse und Rosmarin-Focaccia

-Zampone Modena g.g.A. mit mediterranem Linsensalat und Rosmarinkartoffeln

-Frisch zubereitete Tagliatelle in Kraftbrühe, verfeinert mit knusprig gebackenen Würfeln aus Cotechino Modena g.g.A.

-Weiße Schokolade mit Feigen, Portwein und Minze

Seit Juni 2024 leitet Arps im Hotel EXCELSIOR das Restaurant VINOTHEK. Der Spitzenkoch kann auf eine beeindruckende Laufbahn in der deutschen Gastronomieszene verweisen. Seine Kochausbildung absolvierte er im Ambassador Hotel & Spa in St. Peter-Ording. Nach seiner Ausbildung zog es ihn nach Nordfriesland, wo er im AROSA Resort tätig war, bis er dann fünf Jahre im renommierten und von der Guide Michelin mit 2 Sternen ausgezeichneten Restaurant Söl’ring Hof auf Sylt als Küchenchef tätig war.

Der Sternekoch verstand es meisterhaft, die vier von „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ausgewählten Wurstwaren perfekt zu präsentieren. Seine Küche kombinierte mediterrane und regionale Leichtigkeit mit sorgfältig gewählten saisonalen Produkten und einem Hauch feiner frischer Kräuter.

Das Ergebnis war ein kulinarisches Erlebnis, das die Gäste begeisterte. Im Folgenden einige Eindrücke des Abends.

– – – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – –

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine Kampagne, die vom Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP gefördert wird, co-finanziert von der Europäischen Union und auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ziel ist es, den deutschen Verbrauchern diese Wurstwaren näherzubringen, die sich durch ihre moderne Ernährungsweise auszeichnen und besonders auf Nachhaltigkeit achten. Das Ziel ist es, die Bekanntheit dieser hochwertigen g.U.- und g.g.A.-Wurstwaren aus Europa zu steigern und den bewussten Konsum in Deutschland zu fördern.

Folgen Sie dem Projekt:

www.qualitycrew.eu

Communication agency

Firmenkontakt

White Alces

White Alces

Avenue Brugmann 405

1180 Uccle

+32470837546



http://whitealces.com

Pressekontakt

Blancdenoir

Martina Tarantini

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano del Garda

0039 030 7741535



http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.