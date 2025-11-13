Award für Fivetran: Microsoft Marketplace Partner of the Year 2025

Die Auszeichnung unterstreicht die enge Zusammenarbeit von Fivetran und Microsoft bei der Bereitstellung KI-fähiger Daten auf Azure

Fivetran ist zudem Finalist von Microsoft Americas SDC Emerging Partner of the Year

München, 12. November 2025 – Fivetran, das Unternehmen, das das vertrauenswürdige Datenfundament für das KI-Zeitalter liefert wurde von Microsoft mit dem Marketplace Partner of the Year Award 2025 ausgezeichnet. Zudem ist Fivetran als Software Development Company (SDC) Finalist beim SDC Emerging Partner of the Year Award 2025.

Unter den weltweit führenden Microsoft-Partnern wurde Fivetran für seine Innovationskraft und seine herausragenden Leistungen bei der Bereitstellung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologien geehrt.

„Diese Anerkennung zeigt, wie Fivetran und Microsoft Unternehmen dabei unterstützen, ihre Dateninfrastruktur für das KI-Zeitalter zu modernisieren“, erklärt Logan Welley, Vice President of Global Alliances bei Fivetran. „Unsere Kunden wollen sichere Daten, die entsprechend aufbereitet sowie auf Knopfdruck einsatzbereit sind, um zu neuen Erkenntnissen und Insights zu gelangen. Genau das liefern wir gemeinsam auf Microsoft Azure.“

Die Microsoft Partner of the Year Awards würdigen Organisationen, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud Anwendungen, Services, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preisträger wurden aus mehr als 2.100 Nominierungen ausgewählt.

Fivetran wurde für die Automatisierung des Data Movements auf Microsoft Azure prämiert. Dadurch können Unternehmen ihre Daten zentralisieren und ihre KI- und Analyseinitiativen beschleunigen. Als Finalist beim Award für Americas SDC Emerging Partner of the Year wurde Fivetran zudem für seine Innovationskraft und messbaren Kundenerfolge ausgezeichnet.

Durch die Kooperation von Fivetran und Microsoft können Organisationen, skalierbare, sichere und rechtskonforme Datenfundamente schaffen, mit denen sie das volle Potenzial von KI nutzen können. Mit über 700 Konnektoren zentralisiert Fivetran Daten aus Hunderten von Quellen in Fabric/OneLake, Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks und Snowflake on Azure. So stellt Fivetran sicher, dass die Daten stets aktuell, korrekt und für Analysen nutzbar sind.

Mit dem Vertrauen von über 7.600 Kunden weltweit, vereinfacht Fivetran die Datenintegration in hybriden sowie in Multi-Cloud-Umgebungen und beseitigt die Komplexität manuell gepflegter Datenpipelines. Unternehmen können sich auf Erkenntnisgewinn statt auf das Management ihrer Infrastruktur konzentrieren.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2025“, sagt Gustavo Blum, Vice President, Americas Recruit & Growth Partner Solutions & Sales bei Microsoft. „Dieses Jahr haben unsere Partner die Transformationskraft der Microsoft Cloud- und KI-Plattformen genutzt, um bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die die Grenzen der Innovation neu definieren. Die Energie und Kreativität in unserem Partner-Ökosystem inspirieren uns immer wieder aufs Neue. Die Preisträger 2025 zeigen, was möglich ist, wenn Technologie und Vision zusammenkommen, um Kunden weltweit zu unterstützen.“

Die Microsoft Partner of the Year Awards 2025 wurden im Vorfeld der Microsoft Ignite bekannt gegeben, die vom 18. bis 21. November in San Francisco stattfindet. Weitere Informationen zu den diesjährigen Auszeichnungen sind im Microsoft Partner Blog verfügbar.

Über Fivetran:

Fivetran liefert das vertrauenswürdige Datenfundament für das KI-Zeitalter und vereint dabei Data Movement, Transformation und Aktivierung von Daten, um Analytics und Innovationen voranzutreiben. Führende Unternehmen weltweit – darunter OpenAI, LVMH, Pfizer und Verizon – vertrauen auf Fivetran, um Daten zuverlässig, interoperabel und nutzungsbereit über jede Cloud und alle Systeme hinweg bereitzustellen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und folgen Sie uns auf LinkedIn.

