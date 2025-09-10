Digital Thermostat MQTT X2 Weiss für Fussbodenheizung

Digital Thermostat X2 – Raumthermostat mit weisser Glasoptik, deutsches Display mit weisser Hintergrundbeleuchtung, Tagesprogramm, Heizen/Kühlen…

Das neue Digital Thermostat ALM-X2 MQTT überzeugt mit innovativem Design und smarter Technologie für effiziente Raumwärmeregulierung. Der Thermostat entstand aus jahrelanger Erfahrung und ist speziell auf die Bedürfnisse moderner Haushalte zugeschnitten, um durchdachte Funktionen wie tagesindividuelle Programme und MQTT-Datenintegration anzubieten.

Durchdachtes Design und intuitive Bedienung

Das Digital Thermostat ALM-X2 präsentiert sich in einem eleganten Design, das sich nahtlos in jede Wohnumgebung integrieren lässt. Besonderen Wert legte das Entwicklerteam auf die intuitive Bedienung durch ein großes, übersichtliches LCD-Display. Die weiße Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine unkomplizierte Ablesung der Raumtemperatur und des eingestellten Sollwerts. Mit seiner Anzeigegenauigkeit von 0,1 Grad Celsius und der einfachen Touch-Steuerung richtet sich der Raumregler an Nutzer, die Wert auf Präzision und Bedienkomfort legen.

Flexibles Temperaturmanagement für moderne Heizungssysteme

Dieses Thermostat eignet sich hervorragend für den Einsatz mit wasserführenden Fußbodenheizungen. Die Möglichkeit, die Raumtemperatur kontinuierlich zu überwachen und den Heizkontakt bei Bedarf zu schließen, trägt zu einer effizienten Energie- und Kostenersparnis bei. Das flexible Tagesprogramm erlaubt die individuelle Anpassung der Temperatur für jede Stunde des Tages und für jeden Wochentag. Die Option zwischen einer Komfort- und einer ECO-Temperatur erhöht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lebensstile.

Moderne Smart-Technologie durch MQTT-Integration

Das ALM-X2 Thermostat unterstützt die Anbindung an ein MQTT-Broker-System und ermöglicht somit den Austausch von Daten und Fernsteuerung über bestehende Netzwerke. Diese Technologie verwandelt den Raumregler in ein „Smart Device“, das den Nutzern vielfältige Einstellungen zur Verfügung stellt. Durch die WLAN-Verbindung werden Zeitinformationen auch nach Stromausfällen automatisch aktualisiert, was eine ununterbrochene Effizienz des Heizprogramms sicherstellt.

Technische Vielfalt für maximale Funktionalität

Mit technischen Spezifikationen wie einer Spannungsversorgung von 100~240VAC und einer Schaltleistung bis zu 5A bietet das ALM-X2 Thermostat eine zuverlässige Leistung für die Bedürfnisse moderner Haushalte. Die Montage in einer Standard-Unterputzdose und die Verwendung hochwertiger Materialien wie ABS in Schutzart IP20 unterstreichen die Robustheit und Langlebigkeit des Geräts. Das digitale Thermostat beweist Adaptabilität durch ein erweitertes Einstellungsmenü, das keine Wünsche offen lässt.

Das Unternehmen hinter dem ALM-X2 Thermostat ist bekannt für seine innovativen Lösungen im Bereich der Einzelraumregelung. Mit einer starken Fokussierung auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit strebt es danach, die Heiztechnologien von morgen mitzugestalten. Langjährige Erfahrung und kontinuierliche Forschung sichern den Vorsprung in der Produktentwicklung.

Unser Onlineshop existiert seit 2011 und richtet sich primär an Häuslebauer, Renovierer und Firmen, die im Bereich der Heizungsregelung nichts dem Zufall überlassen möchten. Hier erhalten Sie eine vielfältige Auswahl an Digital Thermosten bzw. Raumreglern, die ganz nach Ihren Bedürfnissen die Einzelraumregelung steuern können. Wir bieten Ihnen bezahlbare Technik zum vernünftigen Preis an.

Beratung vor dem Kauf sowie Unterstützung bei weiteren Fragen sind Eigenschaften, die uns von den Mitbewerbern absetzen. Wir hören, riechen, verstehen und entwickeln inzwischen eigene Digital Thermostat Modelle, die Sie in unserem Onlineshop begutachten können. Achten Sie auf die Digital Thermostat Modelle mit dem Merkmal „INHOUSEENTWICKLUNG“, denn hier wurden alle notwendigen Funktionen und Aspekte berücksichtigt, die eine möglichst einfache und dennoch effektive Heizungsregelung ausmachen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns am besten per Email oder Telefon. Unser Support bemüht sich jede Email fachgerecht innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

Kontakt

ALM Controls e.K.

Alexander Almendinger

Zum Herrnberg 33

65520 Bad Camberg

06434 / 9186172



http://www.alm-store.de

