Mehr Geld verdienen als der Bundeskanzler – Oliver Fischer veröffentlicht das Buch „Das FIX&FLIP System“

Am 09.09.2025 erscheint das neue Buch von Oliver Fischer: „Das FIX&FLIP System – Wie du mit einfachen Immobilien mehr Geld verdienst als der Bundeskanzler“.

Der Autor gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Experten für Fix und Flip in Deutschland. Mit über 3.000 erfolgreich umgesetzten Projekten und einer Community, die jährlich dutzende Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, zeigt er, dass sein System in der Praxis funktioniert.

Das Vorwort stammt vom Investmentpunk Gerald Hörhan, der Fischer als „einen der letzten echten Praktiker“ beschreibt. Kein Motivationsgerede, sondern echte Substanz: klare Abläufe, echte Zahlen, praxiserprobte Methoden.

Im Mittelpunkt des Buches steht ein erprobter Fahrplan, mit dem Einsteiger wie Profis Fix und Flip lernen können. Fischer erklärt die wichtigsten Schritte: richtige Objektauswahl, clevere Finanzierung, schnelle Renovierung und gezielte Vermarktung.

Ziel ist es, planbar Cashflow Immobilien aufzubauen und die Grundlage für finanzielle Freiheit mit Immobilien zu schaffen.

Teilnehmerstimmen aus dem begleitenden Fix und Flip Coaching verdeutlichen die Wirkung:

– „Mit fünf Objekten habe ich 300.000 Euro Gewinn erzielt – trotz Vollzeitjob und Familie.“

– „Durch das System konnte ich nebenberuflich mit Immobilien starten und meine ersten Deals in wenigen Monaten umsetzen.“

– „Die Inhalte sparen dir Fehler, die sonst fünfstellige Summen kosten.“

Das Buch ist ab dem 09.09.2025 verfügbar und kann direkt über www.oliverfischer.de/buch bestellt werden.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

