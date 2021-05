Digital unterschreiben direkt im Online-/Video-Meeting

Möglich absofort mit Qsign-me.de by QNET.digital

Hey, ich freue mich mega darüber mit Qsign-me.de , mein Produkt der Zukunft vorstellen zu dürfen und bin stolz in den letzten Monaten den Weg der Fertigstellung gemeistert zu haben.

Digitales unterschreiben kennt man bereits und gehört im Business bereits zum Alltag. Jedoch digitales Unterschreiben direkt im laufenden Video-Chat oder im Online-Meeting mit 2, 3 oder 20 Teilnehmern, das ist neu und bietet jedem Business die notwendige Flexibilität die ein Business in heutiger Zeit benötigt.

Ob Versicherung, Bankgeschäfte, Servicevereinbarungen oder sonstige Dokumente. Mit Qsign-me.de by QNET.digital Communication Group, ab heute schnell, einfach und bequem in Minuten, statt wie bisher auf dem Postweg in Tagen erledigt.

Starte mit mir heute in die Zukunft deines Unternehmens und sichere es vor zeitraubenden Vorgängen wie z.B. die durch DSGVO notwendige AVV-Vereinbarung, Unterschrften zum Datenschutz und/oder sonstiger Signierungen. Denn seit heute erledigst du das alles schnell und bequem und durch den Live-Videochat inkl. Meeting-Video-Cam persönlich, ohne dich und deine Mitmenschen dabei gesundheitlich zu gefährden.

Neugierig geworden? Dann buche noch heute deinen kostenfreien Testzugang für volle 7 Tage. Natürlich ohne automatischer Verlängerung oder Angabe von Bank- & Kreditkartendaten. Buche deinen Testzugang kostenfrei und unverbindlich 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr unter: +49 (030) 16639-330 oder per Mail an: teste@Qsign-me.de

Viel Erfolg und Spaß mit Qsign-me.de

PASCAL CLAßEN

CEO / Founder

QNETdigital Communication Group

Weitere Informationen

Google | https://posts.gle/S1rkV3

Webseiten

https://Xtel.one | https://QNET.digital

.

VoIP HD TELEFONIE INKL. 1&1 GLASFASER-ANSCHLUSS

Deine Glasfaser-Anschluss ans 1&1 Versatel Glasfasernetz der Zukunft schon ab 89 €/Monat, sowie einem Baukosten-Eigenanteil bereits ab 0 € (Gebietsabhängig).

. xDSL, VDSL oder Glasfaser Direktanschluss

. VoIP HD Telefonie

. Virtuelle PBX CLOUD Telefonanlage

. Multichannel Lösung auf einem System

Das bietet dir neben 4G LTE, 5G UMTS, Telefonanschluss, ISDN Ersatz, VoIP Anschluss, Sip-Trunk, Mobilfunk, LTE Telefon- & Internet-Anschluss, Callcenter Lösungen, Dialer Systeme, Vertriebspartner-Portal, Reseller Programme für VoIP und virtuelle Telefonanlagen, Service zum einstellen deiner FritzBox auf VoIP und Distribution zur Netzvermarktung, nur QNETdigital Communication Group für Business und privat.

Kontakt

QNET.digital Communication Group

Pascal Claßen

Friedrichstraße 121

10117 Berlin

÷493016639330

kontakt@qnet.digital

http://www.Xtel.one

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.