Ohne Dachverpachtung für Solaranlagen sind die Klimaziele nicht zu erreichen, warnt Architekt und Photovoltaik-Pionier Hadi Teherani

Millionen Quadratmeter von ungenutzten Dachflächen bleiben bei den Erneuerbare-Energien-Planungen der Politik unberücksichtigt.

Die Photovoltaik-Experten von Hadi Teherani Solar (https://www.haditeheranisolar.com) verweisen auf das enorme ungenutzte Potenzial und die ökologischen wie ökonomischen Vorteile der Verpachtung von privaten und gewerblichen Dächern für neue Solarkraftwerke.

Hamburg, 20. Mai 2021 – Der Entwurf des novellierten Klimaschutzgesetzes sieht vor, dass Deutschland ab 2045 klimaneutral sein soll. Die Klimaschutzgesetz-Novelle formuliert Zwischenziele für die Jahre 2030 und 2040. “Diese ambitionierten Klimaziele können aber nicht erreicht werden, wenn die Zahl der Solaranlagen auf Dächern in Deutschland nicht massiv steigt”, erklärt Stararchitekt und Solar-Pionier Hadi Teherani. Es wird aktuell über eine Solaranlagen-Pflicht für Neubauten diskutiert. Dabei werden aber Millionen von Quadratmetern ungenutzter Dachflächen bei Bestandsimmobilien allein in Deutschland vergessen. Die Möglichkeiten, der Nutzen und die Vorteile der Dachverpachtung für Solaranlagen sind Firmen und Organisationen ebenso wie Privatpersonen leider meist noch unbekannt. “Das muss sich ändern. Die Politik darf die enormen Möglichkeiten neuer Solaranlagen auf bereits bestehenden Dachflächen nicht länger ignorieren. Da es keine entsprechenden staatlichen Informationskampagnen zur Dachvermietung gibt, müssen diese Aufklärungsarbeit Photovoltaik-Unternehmen wie Hadi Teherani Solar übernehmen”, sagt der für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vertrieb verantwortliche Hadi Teherani Solar Geschäftsführer Thomas Münzel.

Schon 2045 soll Deutschlands Bilanz bei den Treibhausgasemissionen negativ sein. Das zeigt die Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). Das Bundesverfassungsgericht hat das KSG in Teilen als verfassungswidrig erklärt und bis 2022 Nachbesserungen gefordert. Demnach soll bis 2030 eine Minderung um mindestens 65 Prozent, bis 2040 um mindestens 88 Prozent erreicht und bis zum Jahr 2045 soll die Treibhausgasneutralität erreicht werden. Nach 2045 soll die Emissionsbilanz dann negativ sein. “Wir brauchen aber nicht nur ambitionierte Ziele, sondern auch ambitionierte Maßnahmen. Fossile Brennstoffe müssen früher und stärker durch Erneuerbare Energien wie Strom aus Photovoltaik-Anlagen ersetzt werden. Letztlich sollte auf jedem geeigneten Dach eine Solaranlage stehen”, fordert der Ingenieur Payam Hazin, der als Geschäftsführer bei Hadi Teherani Solar die Bereiche Technik und Projektmanagement verantwortet.

Wirksam und lukrativ: Dachverpachtung für Grünstrom aus Solaranlagen bringt garantierte Sonnenrente

Das Konzept, durch Solaranlagen eine hohe und sichere Rendite zu erreichen (die so genannte “Sonnenrente”) und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zur Klima- und Energiewende zu leisten, überzeugt immer mehr Dachbesitzer. Denn statt abhängiger Verbraucher von immer teurerem Industriestrom zu sein, bietet die Dachpacht für Eigentümer von privaten und gewerblichen Dachflächen die lukrative wie nachhaltige Möglichkeit, selbst zum unabhängigen Grünstrom-Erzeuger zu werden. Mit einer Photovoltaik-Dachanlage profitieren die Dachverpächter von den dauerhaft günstigen Stromerzeugungskosten aus Erneuerbaren Energien. Die Hadi Teherani Solar Dachpacht-Lösungen zeigen, wie zusätzliche Erneuerbare-Energien-Potenziale nachhaltig erschlossen werden können. Praktisch jede ungenutzte Dachfläche lässt sich sinnvoll einsetzen. Ein- und Mehrfamilienhäuser, landwirtschaftliche Betriebe, Produktions- und Lagerhallen, Bürokomplexe, Immobilien von Wohnungsbau-Genossenschaften, Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Hallenschwimmbäder und sonstige öffentliche Einrichtungen können mit dem Einsatz von Photovoltaik das wirtschaftliche Potenzial ihrer Gebäude besser nutzen – und gleichzeitig die Umwelt entlasten. Die meisten PV-Anlagen werden auf Dachflächen montiert, um eine maximale Sonneneinstrahlung zu garantieren. “Es sind aber auch zusätzliche, in das Gebäude integrierte Lösungen möglich, um den Grad der Grünstromgewinnung zu optimieren”, weiß der bekannte Architekt Hadi Teherani aus langjähriger Erfahrung mit solarintegrierten Immobilienprojekten.

Interessenten erhalten dabei von Hadi Teherani Solar alles aus einer Hand: Angebot, Beratung, Projektentwicklung, Projektlieferung, Bauüberwachung, Nachbetreuung und sonstige Services. Dem Eigentümer der Dachfläche entstehen keine Kosten. Hadi Teherani Solar ist allein verantwortlich für Planung, Montage, Wartung und Pflege der errichteten Photovoltaik-Anlage auf dem verpachteten Dach. Die erfahrenen Photovoltaik-Experten der Hadi Teherani Solar GmbH kümmern sich unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen um sämtliche Belange des Solarkraftwerkes, so dass der Dachverpächter sich um nichts kümmern muss.

Staatlich garantierte Stromvergütung durch EEG plus Steuerersparnis durch Investitionsabzugsbetrag

Deutsche Energieversorgungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Grünstrom mit einer für zwanzig Jahre garantierten Vergütung pro Kilowattstunde abzunehmen. Das garantiert das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), um den Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. Mit Solarprojekten können massiv Steuern gespart werden. Sogar rückwirkend, denn Steuervorteile können bereits im Jahr vor der Anschaffung generiert werden. Ohne weitere Angaben kann ein Steuerpflichtiger eine geplante Investition in sogenannte bewegliche Wirtschaftsgüter geltend machen. Dies erfolgt über den Investitionsabzugsbetrag (IAB), der 2021 von zuvor 40 Prozent auf nun 50 Prozent erhöht wurde. Der Investitionsabzugsbetrag ist der Steuertipp Nummer eins für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Denn planen Unternehmer die Anschaffung einer Maschine, dürfen sie die Anschaffungskosten als IAB bereits gewinnmindernd abziehen, bevor sie den Gegenstand gekauft haben. Der Eigentümer erhält als Gegenleistung die langfristig festgelegte Dach-Miete. Diese erfolgt in Form einer Einmalpachtzahlung, einer jährlichen Pacht – oder auch als Dachsanierung. Die Solaranlagen produzieren laufend Ökostrom, der über den Netzbetreiber in das öffentliche Netz eingespeist wird, zu einem staatlich garantierten Festpreis über die nächsten 20 Jahre, dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die Erlöse werden direkt abgerechnet. Und dank des smarten Monitorings von Hadi Teherani Solar kann man rund um die Uhr überprüfen, wie viel Grünstrom die eigene Photovoltaik-Dachanlage produziert und damit tatkräftig wie nachhaltig den Klima- und Umweltschutz unterstützt.

Wer sein Dach zu Geld machen und gleichzeitig tatkräftig dazu beitragen will, die Klimaziele zu erreichen, findet auf https://www.haditeheranisolar.com/dachpacht weitere Informationen.

