Digitale Kfz-Zulassung erreicht mit Software von GEDAK eine neue Stufe

Kempen/Köln. Die Tage, in denen Kraftfahrzeuge in einem aufwendigen Prozess zugelassen werden mussten, sind gezählt. Denn die Software “Premium-Zulasser.online”, die GEDAK für die Genossenschaft PremiumZulasser, ein national führendes Netzwerk selbstständiger Zulassungsdienstleister, entwickelte, hat den Prozess der Kfz-Zulassung auf ein neues Level gehoben. Zwei Jahre nach ihrem Go-live verbucht “Premium-Zulasser.online”, 2,5 Millionen Aufträge im System, hat die Genossenschaft in der Corona-Krise erfolgreich unterstützt und ist jetzt um das Auslieferungstool “Car Go” angewachsen. Gleichzeitig besteht Potenzial für eine durchgängig digitale Kfz-Zulassung.

“Unsere Lösung hat den Praxistest sehr erfolgreich bestanden”, bilanziert Boris Jansen, Abteilungsleiter Softwareentwicklung bei GEDAK, und erläutert: “Sie hat sich nicht nur für den ursprünglichen Zweck, die Zulassung zu vereinfachen, bewährt, sondern auch während der Pandemie einen direkten Nutzen gezeigt. Als die Ämter reihenweise geschlossen wurden und das Geschäft fast überall brach lag, konnten die Anwender von Premium-Zulasser.online dieses sogar voranbringen.” “Premium-Zulasser.online ist eine bedeutende Software in der Branche geworden, mit der zahlreiche Zulassungsbetriebe und Autohäuser arbeiten”, fasst GEDAK-Vertriebsleiter Nobert Haab zusammen.

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und DMS-Lösungen sowie Reporting-Anwendungen. GEDAK unterstützt ihre Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das Fulfillment-Unternehmen PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

