Die Geräte im Außenbereich bequem per App und Sprachbefehl steuern

Zwei Mehrfach-WLAN-Gartensteckdosen von Royal Gardineer

Royal Gardineer 4-fach-WLAN-Garten-Steckdose SF-640.avs, App, Sprachbefehl, 16 A, 3.680 Watt, IP44

– 4 paarweise schaltbare Schutzkontakt-Steckdosen – mit Erdspieß

– Ideal zur Stromversorgung von Gartenhaus, Terrasse & Co.

– Belastbar bis 3.680 W / 16 A

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und Timer-Funktionen

– Kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri: per Sprache ein- & ausschalten

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

4 smarte Outdoor-Steckdosen für die Elektrogeräte: Mit diesem 4-fach-Verteiler in dezenter Stein-Optik versorgt man im Garten bequem Leuchten, Elektro-Rasenmäher, Elektro-Grill u.v.m. mit Strom. Der Steckdosen-Verteiler ist mit bis zu 3.680 Watt belastbar!

Bleibt bei jedem Wetter draußen: Der hochwertige Kunststoff der WLAN-Steckdosen von Royal Gardineer ist witterungsbeständig, rostet nicht und leitet keinen Strom. Jede Steckdose hat zudem einen selbstschließenden Deckel. Das erspart den Abbau z.B. bei einem aufziehenden Gewitter.

Per App “ELESION” weltweit die volle Kontrolle behalten: Einfach per Zeitschalt-Funktion festlegen, wann die Steckdosen Strom liefern soll und wann nicht. So schaltet man beispielsweise bei Dämmerung die Gartenleuchte ein und lässt sie bis Mitternacht leuchten. Oder man stellt ganz einfach sicher, dass nachts nicht unnötig Strom verbraucht wird. Bei Bedarf schaltet man die Steckdosen auch spontan ein und aus – immer paarweise.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die 4-fach-Steckdose ein. Schon schaltet man jeweils zwei der angeschlossenen Elektrogeräte mit einer einfachen Anweisung ein oder aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise schaltet die Steckdosen ein, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarter Steckdosen-Verteiler in dezenter Stein-Optik: Ideal zur Stromversorgung für Gartenhaus, Terrasse & Co.

– 4 Schutzkontakt-Steckdosen: paarweise schaltbar

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für weltweite Steuerung und Timer-Funktionen

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Steuerung nach Zeitplan

– Abwesenheits-Modus: Lichter & Co. jederzeit ein und ausschalten, täuscht Anwesenheit vor

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdosen paarweise per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdosen bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Steckdosen belastbar bis 3.680 Watt (gesamt)

– Maximale Stromstärke: 16 A

– Erdspieß für sicheren Stand

– Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

– Länge Zuleitung: 3 m

– Maße: 193 x 193 x 165 mm, Gewicht: 1.400 g

– Smarte 4-fach-Steckdose SF-640.avs mit 3 m Zuleitung inklusive Erdspieß und deutscher Anleitung

– EAN:4022107398299

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5138-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5138-3103.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Royal Gardineer4-fach-WLAN-Garten-Steckdose SF-640.avs, App, Sprachbefehl, 16 A, 3.680 Watt, IP44 4er-Set

Preis: 97,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5255-625

Variante als Säule:

Royal Gardineer4-fach-WLAN-Outdoor-Steckdosen-Säule SF-610.avs, App, Sprachsteuerung, 16 A, IP44

Jetzt 4 Elektrogeräte von der Gartenliege aus kontrollieren: Einfach die Beine hochlegen und auch im Außenbereich Leuchten, Elektro-Rasenmäher, Elektro-Grill u.v.m. bequem per Sprachbefehl oder App steuern!

– 4-fach-Outdoor-Steckdosen-Säule mit WLAN

– Ideal zur Stromversorgung für Gartenhaus, Terrasse & Co.

– 4 Schutzkontakt-Steckdosen: je 2 gemeinsam schaltbar

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für weltweite Steuerung und Timer-Funktionen

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Steuerung nach Zeitplan

– Abwesenheits-Modus: Lichter & Co. jederzeit ein und ausschalten, täuscht Anwesenheit vor

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdosen jeweils zu zweit per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdosen bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Steckdosen belastbar bis 3.680 Watt (gesamt)

– Maximale Stromstärke: 16 A

– Erdspieß für sicheren Stand

– Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

– Länge Zuleitung: 3 m

– Maße: 405 x 165 x 165 mm, Gewicht: 750 g

– 4-fach-Steckdosen-Säule SF-610.avs mit 3 m Zuleitung inklusive Erdspieß und deutscher Anleitung

– EAN:4022107398305

Preis: 54,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5139-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/9XHBmgadxZHpEPR

Über Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA) ist ein führendes Technologieunternehmen, welches sich darauf konzentriert, unser Leben smarter zu machen. Tuya ermöglicht dies, indem es eine Cloud-Plattform anbietet, die eine Vielzahl von Geräten über das IoT verbindet. Durch den Aufbau von Verbindungsstandards verknüpft Tuya die Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten über eine breite Palette von intelligenten Geräten und Branchen hinweg. Tuya-Lösungen stärken Partner und Kunden, indem sie den Wert ihrer Produkte verbessern und gleichzeitig das Leben der Verbraucher durch den Einsatz von Technologie angenehmer machen. Durch sein wachsendes kommerzielles SaaS-Geschäft bietet Tuya intelligente Geschäftslösungen für eine Vielzahl von Branchen an. Die Plattform des Unternehmens wird durch branchenführende Technologie mit strengem Datenschutz und Sicherheit unterstützt. Tuya arbeitet mit führenden Fortune-500-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, um Dinge intelligenter zu machen, darunter Philips, Schneider Electric, Lenovo und viele andere.https://www.tuya.com/ecosystem/powered-by-tuya

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

