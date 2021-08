Dive taucht auf

Mit DIVE geht in Frankfurt am Main eine Agentur an den Start, die sich ausschließlich auf Texte spezialisiert hat.

Während die meisten Agenturen ihren Fokus auf das Design legen, will die Textagentur DIVE mit Sprache für ihre Kunden den Unterschied machen. “Im Kampf um Aufmerksamkeit müssen Unternehmen heute eine Sprache sprechen, die im Wettbewerb hervorsticht”, sagt Frank Müller, einer der beiden Agenturgründer. “Und als Textagentur stehen wir für eine Sprache, die ihre Wirkung nicht verfehlt und die Zielgruppen nachhaltig begeistert.”

Unkompliziert unterstützen

Dabei wissen die “DIVEr” – allesamt erfahrene Experten – genau, wie vielfältig und unterschiedlich die Anforderungen der Kunden sind. “Manchmal muss alles neu gedacht werden. Dann ist es gut, eine Textagentur an der Seite zu haben, auf deren Leistungsfähigkeit man sich verlassen kann”, erklärt Frank Müller. “Manchmal ist aber auch nur der letzte Schliff für bereits bestehende Texte gefragt. Dann ist es gut, einen Textpartner zu haben, der flexibel den passenden Support bietet.” Um welche Aufgabe es sich auch handelt – die Frankfurter haben sich auf die Fahnen geschrieben, sich ganz auf den Bedarf der Kunden einzustellen und unkompliziert zu unterstützen.

Locker tief tauchen

Ob offline, online oder mobile: Müller und seine Mitstreiter wollen wirkungsvolle Texte für alle Medien und Kanäle kreieren und mit ihren Services die sprachliche Kommunikation ihrer Kunden unverwechselbar machen. “Wir können locker und kreativ. Genauso sind wir es gewohnt, Themen auf den Grund zu gehen”, sagt Frank Müller. “Als Experten für Sprache und Kommunikation tauchen wir tiefer als alle anderen. Und selbst bei kniffligen und anspruchsvollsten Aufgaben geht uns nicht die Luft aus.” Das beinhaltet auch Spezialleistungen wie Corporate Language, Optimierung der Textverständlichkeit, kundenfreundliche Korrespondenz oder Gendern.

Bundesweit vernetzt

Da sich die Text-Experten aus Frankfurt mit ihren Kunden am liebsten Face-to-Face austauschen, kam bisher das Gros ihrer Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet. Während der Corona-Pandemie hat sich aber gezeigt, dass es gar nicht immer das persönliche Treffen vor Ort sein muss. Auch mit Online-Meetings und Telefonaten sei ein intensiver Austausch ohne weiteres möglich. Diese Erfahrung habe dazu geführt, dass die Agentur ihre Fühler inzwischen auch über die Landesgrenzen von Hessen hinaus ausgestreckt und interessante Kontakte nach München, Köln und Hamburg geknüpft hat.

Kontakt

DIVE Textagentur

Frank Müller

Vogelsbergstr. 24a

60316 Frankfurt

069 / 59797548

hello@dive-textagentur.de

http://www.dive-textagentur.de