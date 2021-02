doc4pets übernimmt Tierarztpraxis von Frau Dr.Anke Essig

in Malsch bei Ettlingen / Karlsruhe

Mit Wirkung zum 01.03.2021 übernimmt die doc4pets Gruppe die Kleintierpraxis von Frau Dr.Anke Essig. Frau Essig hat diese Praxis mit drei Assistenztierärzten als Gemischtpraxis – Kleintiere- und Pferdepraxis vor über 20 Jahren mit viel Herzblut und Engagement aufgebaut. Frau Dr.Anke Essig zur Übernahme: “Leider ergab sich intern keine Unternehmensnachfolge, so sprachen wir doc4pets an. Innerhalb sehr kurzer Zeit konnte eine Due Diligence durchgeführt und entsprechende Eini-gung gefunden werden. Somit musste meine Praxis nicht im Januar die Pforten schließen und mein Lebenswerk wird fortgeführt.”

Frau Tierärztin Susanne Arndt, geschäftsführende Gesellschafterin der doc4pets GmbH: “Als wir angesprochen wurden und dann die Praxis das erste Mal gesehen hatten, war es Liebe auf den ersten Blick. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Flexibili-tät auf beiden Seiten eine schnelle und gute Praxisnachfolge gewährleisten kön-nen.”

Frau Tierärztin Anna Daum wird mit zwei Assistenztierärzten und dem entspre-chenden Team an tiermedizinischen Fachangestellten montags-freitags von 8-12 und 16-19 Uhr den Patientenbesitzern aus Malsch, Gaggenau, Ettlingen, Rastatt und Baden-Baden die von Frau Dr.Essig gewohnte hohe Qualität an tiermedizini-schen Dienstleistungen anbieten und noch weiter ausbauen. Für den Bereich Pfer-de wird noch ein/e motivierte/r PferdepraktikerIn in Anstellung oder als selbständi-ge/r PartnerIn gesucht. Weitere Informationen zum neuen doc4pets Familienmit-glied finden Sie unter: https://tierarzt-malsch.de

Die doc4pets GmbH ist eine inhabergeführte Gruppe von mittlerweile fünf Kleintier-praxen im südwestdeutschen Raum. Mit ihrem innovativen und disruptiven Ansatz der Tierarztnachfolge, bietet sie dem/r abgabewilligen Tierarzt/ärztin eine Praxis-nachfolge mit qualifizierten Oberärzten/innen aus der doc4pets Familie. Dieser wiederum haben die Möglichkeit sich an der übernommenen Praxis zu beteiligen und später die Mehrheit zu übernehmen. Dabei steht die Idee des hochqualifizierten Freiberuflers im Mittelpunkt, der durch die Gruppe sowohl im Einkauf, als auch Marketing, Rechnungswesen etc. unterstützt wird. Somit kann er sich ganz auf seine kleinen Patienten konzentrieren.

Aufgrund des stetigen Wachstums ist doc4pets immer auf der Suche nach Tierärzten/Tierärztinnen für Kleintiermedizin/Pferdemedizin. Die Stellenangebote richten sich sowohl an Anfangsassistenten, die im Rahmen eines Mentoringprogrammes auf Ihren künftigen Weg im Job begleitet werden. Aber auch Oberärzten/innen für Kleintiere werden spannende Stellenangebote und klare Karriereperspektiven ge-boten. So ist es möglich als GeschäftsführerIn einer der Filialen mehr als nur einen Job auszuüben, sondern selbst Verantwortung für Personal und den betriebswirt-schaftlichen Erfolg zu übernehmen. Alternativ besteht für qualifizierte Oberärzte/innen auch die Möglichkeit sich in einem größeren Kleintierzentrum als Führungskraft weiter zu spezialisieren und eigene Geschäftsfelder auf- und auszubauen. Mehr über das Konzept erfahren Sie unter: https://www.doc4pets.de

Kontakt

doc4pets GmbH

Sven Jan Arndt

Lange Str. 19

76307 Karlsbad

016093824803

s.arndt@doc4pets.gmbh

https://doc4pets.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.