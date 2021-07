DogLook Hundeshampoos seit 12.7. seit bei Drogerie Müller erhältlich!

DogLook, die Hundepflegemarke für den Heimanwender, ist seit 12.7.2021 in den Filialen der Drogerie Müller erhältlich – Hundehalter finden die hochkonzentrierten Shampoos jetzt endlich auch in ihrer Nähe!

Seit dem 12. Juli 2021 sind die hochwertigen Shampoo-Konzentrate von DogLook auch in den Filialen der Drogeriekette Müller zum Preis von 8,99 Euro pro Tube (250ml) erhältlich.

Laut Claudia Franke, COO von Miau&Woof, dem Anbieter der gleichnamigen Premium Pflegemittel für Hundesalons und Hersteller von DogLook, ist dies besonders für all die Hundehalter, die großen Wert auf einen in Salon-Qualität, aber zuhause gepflegten Hund legen, eine gute Nachricht: “Bisher war DogLook in Deutschland nur in den Fellini-Salons von Fressnapf sowie bei Fresco und in unserem Online-Shop erhältlich. Dank Drogerie Müller sind unsere Produkte Wash & Ready sowie Soft & Sensitive nun endlich auch in der Fläche für alle Hundehalter einfach zu finden.”

Das sei besonders wichtig, erläutert Profigroomerin Franke, da in der nun startenden Ferienzeit besondere Anforderungen an die Hundepflege gälten: “Ob ein Hund den halben Tag am Strand und im Meer herumtollt, und das Fell voller Sand und Salz ist, oder er in den Bergen harter UV-Strahlung, Kletten und Grannen ausgesetzt ist – im Urlaub ist das Hundefell im Stress,” so Franke. “Mit unseren DogLook Shampoo-Konzentraten können Hundehalter nun abends den Hund einfach selber waschen und shampoonieren und so sicher stellen, dass ihr Liebling nicht nur sauber und wohlriechend ist, sondern sein Fell mit all den wertvollen Substanzen versorgt wird, um gegen Wind, Wasser und Sonne geschützt zu sein.”

So sei z.B. Wash & Ready dank des integrierten Conditioners ideal gegen Salz- und Sandeintrag im Fell oder Umweltbelastungen wie Autoabgasen, Reifenabrieb, Rußpartikel etc. und erleichtere besonders bei langhaarigen Rassen das Bürsten und Kämmen des Hundes: “Wenn Sie Ihren Hund abends kurz mit DogLook Wash & Ready waschen, bleibt das Fell seidig, glatt und wohlriechend und der Hund kann Sand und Salz am nächsten Tag viel besser ausschütteln”, erklärt Franke.

DogLook Soft & Sensitive sei besonders geeignet für Welpen, junge und ältere Hunde, da es besonders schonend für Haar und Haut ist. “Dank der Rezeptur mit 3 Kräutern und Weizenkeimöl kräftigt Soft & Sensitive darüber hinaus aber nicht nur das Fell, sondern sorgt durch seinen leicht basischen PH-Wert auch für eine optimale Hautbalance”, sagt Franke und betont, dass das Produkt auch für allergische Hunde oder solche mit Hautproblemen ideal sei.

Ein weiterer Grund, warum viele Hundehalter sich über die Verfügbarkeit der Shampoos in ihrer Drogerie-Müller-Filiale freuen werden, ist laut Franke, dass beide Shampoos ausschließlich als Konzentrat in der 250ml-Tube angeboten würden: “Bei Wash & Ready mischen Sie bei der Anwendung zu jedem Teil Shampoo zehn Teile Wasser hinzu, bei Soft & Sensitive drei Teile Wasser. Dadurch erzielen Sie mit einer Tube Shampoo zehn bzw. dreimal mehr Wäschen als mit einem herkömmlichen Shampoo”, so Frankes Fazit: “Das ist nicht nur umweltschonend, es sorgt auch dafür, dass Sie Ihren Hund schon ab 18 Cent pro Wäsche zu Hause selber perfekt pflegen können. Und natürlich reicht dadurch eine Tube DogLook auch für einen längeren, mehrwöchigen Sommerurlaub!”

DogLook – die Konsumentenmarke von MIAU&WOOF

Unsere mittelständische Firma ist seit knapp 30 Jahren als Kosmetikhersteller im Humanbereich tätig und produziert Haar- und Körperpflegeprodukte für viele namhafte europäische Marken.

Aus dem Wunsch, unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Schampoos, Lotionen, Seifen etc. auf neue Anwendungsfelder und Märkte zu übertragen, entwickelten wir in Kooperation mit der im deutschsprachigem Raum renommierten Groomerin und Expertin für hochwertige Tierpflegemittel Claudia Franke die Profi-Tierpflegemarke Miau&Woof.

Aufgrund des großen Erfolgs unserer Pflegeprodukte für den Profi-Bereich war es eine naheliegende Entscheidung, gute und preiswerte Pflegeprodukte speziell für Familienhunde und die Anwendung zu Hause anzubieten – die DogLook Hundeshampoos.

Da aber selbst die beste Pflege nur im Zusammenspiel mit artgerechter, hochwertiger Ernährung ein optimales Wohlbefinden und Aussehen Ihres Hundes garantieren kann, bietet DogLook parallel zu den Pflegeprodukten auch zwei vollwertige, Halter und Tier gleichermaßen ansprechende Futterlinien an, die gute Qualität zum besonders günstigen Preis bieten: das DogLook Nassfutter in der praktischen Wurstformverpackung und die DogLook Trockenfleisch-Snacks.

