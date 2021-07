Starke Nachfrage bei Delkredere-Spezialist Delfactis

Tim Scheuerer wird neuer Leiter für Vertrieb und Marketing

Starnberg, den 30. Juli 2021.

“Die Reduzierung von Risiken durch Transparenz und die Sicherstellung von Liquidität ist in herausfordernden Zeiten von besonderer Bedeutung. Die Nachfrage von Geschäftskunden nach unseren optimierten Lieferanten-Delkredere- und Finanzierungslösungen steigt kontinuierlich”, so Martin Kötje, Vorstand bei FinsurTech und BaFin-zugelassenem B2B-Zahlungsdienstleister Delfactis AG.

Die Delfactis AG baut daher ihre Aktivitäten im Bereich Supply Chain Finance and Insurance kundenorientiert weiter aus und hat mit Dr. Tim Scheuerer einen erfahrenen Leiter für Vertrieb & Marketing neu in der Geschäftsleitung installiert. Scheuerer war zuvor Leiter Firmenkunden bei der Deutsche Bank AG und betreute mit seinem Team Mittelstandskunden in der Region München.

“Wir freuen uns, dass wir mit Tim Scheuerer einen hochkarätigen Vertriebsexperten gewinnen konnten, der unsere Ansprüche an Beratung und Unterstützung unserer Kunden auf höchstem Niveau umsetzen und weiterentwickeln wird”, sagt Martin Kötje.

Dr. Scheuerer promovierte in Kooperation mit dem Strategischen Center for Entrepreneurship zum Thema digitale Plattform-Ökonomie und entwickelte effiziente Geschäftsmodell-Innovationen für etablierte Finanzierungspartner. Seine langjährigen Erfahrungen und Innovationen bringt er bei Delfactis ein: “Als FinsurTech ist Delfactis mit der 100%-Delkredere-Absicherung und Reverse-Factoring am Puls der Zeit. Wir werden unsere Plattform konsequent und nachhaltig zum Nutzen unserer Kunden weiterentwickeln.”

Die Delfactis AG ist seit 2010 als Zentralregulierer und Delkredere-Spezialist aktiv und seit 2017 von der BaFin als Finanzinstitut für Zahlungsdienste nach dem Zahlungsdienstaufsichtsgesetz (ZAG) zertifiziert und zugelassen. Mit der Delfactis können Lieferanten und Abnehmer Warenströme effizient und mit deutlich reduziertem Risiko über die Delfactis-Plattform abwickeln. Zu ihren Kunden gehören ca. 3.000 Unternehmen aus den Bereichen Nahrungsmittel, Industrie und Handel. Seit 2019 ist die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft bei Delfactis investiert.

