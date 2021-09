DPF Diesel-Partikelfilter – KAT Reinigung Service Wien

DPF Service in Wien – Wir wissen ganz genau was zu tun ist!

Dieselpartikelfilter Reinigung Wien Wenn es um die Reininung des Dieselpartikelfilter geht, sind wir ihr richtiger Ansprechspartner dafür.

Wir als DPF Service in Wien, wissen ganz genau wie eine effektive DPF-Reinigung wien durchgeführt wird.

Wenn Sie im Umfeld von Mete in Wien sind, zögern Sie nicht uns zu besuchen.

Vom Know-how unseren Speziallisten, bis zu diversen Diagnosegeräten, DPF Service betreut Kunden jahrelang mit Zufriedenheit und mit den besten Lösungen für Ihr Fahrzeug.

Dazu gilt unsere Dienstleistung und Qualität eine Priorität im Fach Service.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns direkt – wir sind stets für Sie da und beraten Sie individuell.

Zuerst Reiningen, dann vielleicht Ersetzen!

Wir hören viele Kunden-Erfahrungen über herkömmliche Service; sobald ein DPF-Problem festgestellt wird, wird die Lösung eingesetzt den Dieselpartikelfilter direkt mit einem neuen Filter zu ersetzen. Jedoch ist dies nicht jedesmal die richtige Lösung, denn nur eine effektive und gut durchgeführte Reinigung des Dieselpartikelfilters kann Ihr Fahrzeug wiederum in feinster Antriebskraft einsetzen.

Also heisst das, dass der Russpartikelfilter nicht kaputt ist, sondern eine gute Reinigung benötigt.

Denn die Laufleistung des Fahrzeugs erstellt mit der Zeit so viel Asche im System, dass der Filter eine Antriebkraftverlust erstellt.

Genau in diesem Punkt sind wir als DPF-Service an Ihrer Seite und durchführen die benötigeste Reiningunsbehandlung für Ihr Filter.

Unsere Cleaning-Geräte sind fast in der Lage %100 Asche und Dreck vom Filter zu entfernen.

So wirkt ihr DPF wieder wie neu, und die Laufleistung ist wieder im bestem Zustand, und dies durch eine Reiningung, und nicht durch ein Ersetzen von einem neuen, teurem Filterteil.

Wie wird eine herkömmliche DPF – Reininung durchgeführt?

Die ganze Behandlung geht durch eine thermisch-pneumatischem Prozess.

Zuerst wird ihr Filter mit Hilfe der Brennkurven in einem Spezialofen erhitzt, denn dies löst die Rückstände auf dem Filter.

Danach wird mit starkem Druckluft die Rückstände und Verschmutzung entfernt. Diese Behandlung beseitigt die Verschmutzung, aber keine 100% Reiniung. Und damit es auch effektiv und im richtigen Zustand ist, wird der Filter vor der Behandlung und nach der Behandlung gewogen. (Als ein Nachweis der Behandlung)

Wozu dient der Dieselpartikelfilter eigentlich?

1. Filter

Durch das Verbrennen des Dieselkraftstoff enstehen Russpartikeln, diese Partikeln filtert und speichert der DPF. Dieselpartikelfilter ist ein Speazialfilter in ihrem Fahrzeug, dass periodisch gesäubert werden sollte.

2. Der Einsatz des Filters

Ihr Fahrzeug selber erstellt im Motorsteuergerät eine Reiningung in regelmässigen Zeitabständen des Russfilters.

Dies erstellt eine Asche dass im Russfilter gesammelt wird. Genau diese führt zu Stopfung des Filters, dass mit der Zeit gereinigt und ausgetauscht werden sollte.

3. Selbstreininung des Filters (Motorsteuergerät)

Eine Selbstreiningung haben bestimmte Grundlagen die unbedingt zu befolgen sind, z.B sollte eine stabile, unveränderliche Fahrgeschwindigkeit eingehalten werden, das im Stadtverkehr halten zu können ist fast nicht möglich. Wenn diese Grundlage nicht eingehalten werden kann, erzielt dass eine Verstopfung durch den Russ.

Auch ist durch die Reiningungzyklen die Möglichkeit Kraftstoff in das Motoröl eingehen könnte.

Diese 2 Punkte können zu Verstopfungen und schnelle Erstellungen von Rückstände erstellen im Filter.

4. DPF reinigen

Eine seperate DPF Reininung wird als Erstes damit angefangen, dass ein Ausbau erforderlich ist, damit all die Waben gereinigt werden können.

Die Filterteile werden mehrere Stunden von einer Temparatur über 550 °C eingeheizt, damit die Asche von den Teilen gelöst werden kann.

Danach werden mit diversen Diagnosegeräten der Einsatz und Einstellung ihrem Filter bearbeitet.

DPF Service in Wien und Umgebung – Wir reiningen 99% Russ und Asche

Wir bieten darüber hinaus auch die neuste Variante der DPF Reininung in Wien.

Durch unsere DPF Cleaner behandeln wir somit Ihren Filterteile mit einer anderen Methode und dies nicht durch einen Spezialofen sondern durch Luft-und Wasserdruck.

Dieser effektive und neue DPF-Cleaningmethode erzielt die beste Reininung für ihr Dieselpartikelfilter. Es schont und reinigt den Filter bis zu 99%.

Somit erzielt es auch eine längere Lebensdauer ihrem Dieselpartikelfilter.

Im Innenraum der Filterteile sind Edelmetalle vorhanden, die durch Hitzesäuberung erosiert werden kann, damit wir keine solche Risken eingehen, bevorzugen wir die

DPF Reininung oder KAT Reinigung Service

durch Luft-und Wasserdruck.

Zum Anderen, ist es auch zeitlich eine bessere Methode, denn bei Ofenmethode kann es zu längeren Stunden hinaus geheizt werden, was sowohl eine Säuberungmethode ist, jedoch nicht mehr sehr angeboten wird, wegen der Erosierung.

Sie müssen nicht ihr Fahrzeug zu uns herbringen, Sie können auch nach eine Vereinbarung mit uns den Filter direkt zuschicken und wir führen die Reiniung nach dem Cleaner.

Kontakieren Sie uns heute noch, und wir erstellen für Sie eine erstklassige Reininung für Ihren DPF.

ARAC Beteiligungs GmbH

Haberlgasse 80

1160 Wien,

Österreich

office@dpf-service.at

Kontakt

DPF Diesel-Partikelfilter Wien

esra sahin

Haberlgasse 80

1160 wien

+43 699 12232425

office@dpf-service.at

https://www.dpf-service.at/

